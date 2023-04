Der „Kindsräuber“ ist wieder da: Wie der Bartgeier in den Alpenraum zurückkehrte

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Endlich wieder zuhause: Zwei Bartgeier-Weibchen im Nationalpark Berchtesgaden. © Markus Leitner

Der Biologe Toni Wegscheider kämpft dafür, dass der Bartgeier im Alpenraum wieder heimisch wird. In Farchant erzählte er von den Fortschritten. Schauermärchen führten einst zur Ausrottung des Vogels.

Farchant – In Appenzell habe er ein Kind vor den Augen seiner Eltern davongetragen. Im Urnerland soll bis 1854 eine Frau gelebt haben, die als kleines Mädchen von ihm entführt wurde. Und auf der Silberalp stürzte er, so wird es erzählt, auf einen Hirtenbuben, den er zerfleischte, ehe er ihn in den Abgrund warf. Sein schlechter Ruf ist ihm zum Verhängnis geworden. In den Alpen wurde der Bartgeier auch aufgrund dieser Geschichten ausgerottet. 1913 ist das letzte bekannte Exemplar im italienischen Aostatal geschossen worden. Ein Schwarz-Weiß-Bild zeigt die Jäger, wie sie das prächtige Tier zur Schau stellen.

Toni Wegscheider zeigt es im Farchanter Gasthaus Alter Wirt. Ein Raunen geht durch den Saal. Grausam kann er sein, der Mensch. Wegscheider ist Spezialist für den größten Greifvogel, den Europa zu bieten hat. Schon in der vierten Klasse Grundschule hielt er ein Referat über das Tier. Als er Jahre später Biologie studierte, ließ ihn das Thema nicht mehr los. 2018 hat er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Wegscheider und Weggefährten, unter anderem die Kollegen vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV), haben es mit viel Herzblut und Arbeit geschafft, den riesigen Vogel im Alpenraum wieder anzusiedeln. Beim Vortrag in Farchant erzählte er von den Fortschritten.

Ausgerottet: Im Jahr 1913 ist im Aostatal in Italien offiziell der letzte alpine Bartgeier erlegt worden. © Privat

In den Alpen hatte der Bartgeier lange ein negatives Image: 1986 wurde begonnen, den Greifvogel im Alpenraum wieder anzusiedeln

Etwa 350 Bartgeier leben wieder in den Alpen, nachdem bereits 1986 aktiv mit der Auswilderung begonnen worden war. Damit zählt der Geier nach wie vor zu den seltensten Vogel-Spezien. Viel Aufklärungsarbeit war nötig, um die Menschen davon zu überzeugen, dass der Greifvogel mit seiner Spannweite von fast drei Metern keine Lämmer und Kinder tötet. Wegscheider schüttelt nur den Kopf, wenn er die Schauermärchen von einst hört.

„Damals gab es ein ziemliches Schwarz-Weiß-Denken“, sagt er. Im Gegensatz zum Adler, der in den Alpen als Wappentier glorifiziert und beinahe schon Heldenstatus genießt, hatte es der Geier in der rauen Bergwelt noch nie leicht mit den Menschen. Nicht umsonst steht der Begriff Geier für Armut, Geiz oder Hinterhalt. „Doch nur im Alpenraum“, betont Wegscheider. „In Spanien wird das Tier positiv assoziiert.“ Auch bei den alten Ägyptern und sogar bei den Steinzeit-Menschen hatte der Geier hohes Ansehen.

Keine jagdtauglichen Krallen, kann kein schweres Gewicht tragen: Bartgeier ernährt sich von Knochen abgestürzter Wildtiere

Im Alpenland gehen die Experten davon aus, dass die Bartgeier als Sündenbock herhalten mussten, um Kindstötungen zu verschleiern. Denn der Bartgeier ist nachweislich kein Jäger. „Er hat nicht einmal jagdtaugliche Krallen und ist gar nicht in der Lage, mehr als drei Kilogramm zu tragen.“

An sein Futter kommt er deshalb durch eine geschickte Taktik. Manchmal regnet es Knochen im Alpenland. Ohne ersichtlichen Grund. Sie fallen vom Himmel und zerbrechen auf Felsen in Kleinteile. Deshalb bekam der Geier den Beinamen „Knochenbrecher“. Ist das Skelett eines abgestürzten Wildes zu groß, zertrümmert er es aus großer Höhe. „Dafür trainiert er jahrelang, bis er den perfekten Dreh raus hat.“ Denn der Greifvogel ernährt sich zu 90 Prozent von Knochen. „Er hat die schärfste Magensäure im Tierreich“, sagt Wegscheider bewundernd. „Fast wie eine Autobatterie.“ Damit kann er Knochen in kurzer Zeit in ihre Einzelheiten zersetzen.

Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Zwischen Wetterstein und Zugspitze: Bartgeier-Weibchen Dagmar fühlte sich im Landkreis pudelwohl

Doch stellt sich die Frage: Gibt es in den Alpen genug Futter für den Aasfresser? „Ja“, meint Wegscheider. „Sonst würde er sich nicht vermehren in unseren Gefilden.“ Erst kürzlich sei das erste Küken eines Wildtieres geschlüpft. Deren Reviere sind riesig, bis zu 400 Quadratkilometer. „Sie suchen in Lawinenstrichen und Schluchten nach Überresten.“ Es würden genug Gämse und Rehe in den Alpen abstürzen, deren Knochen die Tiere verschlingen.

Ausgerechnet im Landkreis Garmisch-Partenkirchen , genauer rund um die Zugspitze, fühlt sich der Bartgeier pudelwohl. Auf der LBV-Internetseite kann per GPS-Sender live verfolgt werden, wo sich die ausgewilderten Tiere in Echtzeit aufhalten. Besonders dem Weibchen „Dagmar“ hat es die Region sichtlich angetan. Sie verbrachte im Februar fast eine Woche zwischen Wetterstein-Gebirge und Zugspitzmassiv. Vergangenes Jahr war es dort bekanntlich zu einem Unglück gekommen: Wally, ein putzmunteres Weibchen, verunglückte im Reintal. Beim Verspeisen eines Hirschkadavers wurde sie vom Steinschlag getroffen und getötet.

Bei der Auswilderung: Ministerin Michaela Kaniber und Toni Wegscheider (r.) mit Wally und Bavaria. © Peter Kneffel

Da der Vortragsabend gemeinsam mit dem Bayerischen Jagdverband organisiert wurde – ein Novum bislang, doch soll die Zusammenarbeit verstärkt werden –, ging Wegscheider auch auf die Probleme ein, die der Bartgeier heute noch hat. „Das Blei ist der größte Feind, wenn man so will.“ Gemeint sind die bleihaltigen Kugeln mancher Jäger mit älteren Waffen. Wenn diese ein Wild schießen und die nicht verwendbaren Überreste im Wald liegen lassen, vergiftet sich der Aasfresser und verendet elendig. Deshalb appelliert Wegscheider immens an die Jägerschaft, auf diese Art von Munition zu verzichten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.