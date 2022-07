Bauland: Preise gehen durch die Decke

Von: Andreas Seiler

Baugrund ist im Landkreis Garmisch-Partenkirchen absolute Mangelware (Symbolbild). © dpa

Baugrund ist im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ein knappes Gut. Die Preise kennen seit Jahren nur eine Richtung: steil nach oben. Die neuen Bodenrichtwerte sind in schwindelerregende Höhen vorgestoßen. Im Kreisort und am Staffelsee werden mittlerweile im Schnitt fast 2000 Euro pro Quadratmeter verlangt – und bezahlt.

Landkreis – Wer sich im Landkreis Garmisch-Partenkirchen den Traum vom Eigenheim erfüllen möchte, braucht vor allem eins: ein dickes Bankkonto. Der Immobilienboom treibt in der attraktiven Urlaubsregion zwischen Staffelsee und Karwendel die Preisspirale immer weiter oben. 2021 zogen die Tarife nochmal kräftig an. Dies belegen die neuen, vom Landratsamt veröffentlichten Bodenrichtwerte, die auf allen im vergangenen Jahr abgewickelten Käufen basieren. Seit 2010 haben sich somit mancherorts die Grundstückspreise vervier- und verfünffacht.

Gutachterausschuss wertet Notarverträge aus

Die druckfrische Statistik der Kreisbehörde, die jetzt vier Wochen lang in den Rathäuser kostenlos einsehbar ist oder gegen eine Gebühr über die Internetseite www.boris-bayern.de abgerufen werden kann, dürfte die Marktlage ziemlich genau beschreiben. Für diese Studie wertet ein unabhängiger Gutachterausschuss regelmäßig alle Notarverträge für Grundstücksgeschäfte aus, die in der Region zwischen Spatzenhausen und Mittenwald getätigt werden. Pro Jahr sind das mehrere hundert.

Besonders gefragt ist Baugrund in den beiden Hauptorten Garmisch-Partenkirchen und Murnau sowie in der Staffelsee-Gemeinde Seehausen. Wer sich in einer dieser drei Kommunen niederlassen möchte, muss für den Quadratmeter im Schnitt 1800 bis 1850 Euro berappen. „Es gibt Ausreißer nach unten und oben“, erläutert Christian Payne, Vorsitzender des Gutachterausschusses. Premiumlagen, etwa mit See- oder Panoramablick, liegen deutlich darüber. Dann bezahlen solvente Liebhaber schon mal mehrere tausend Euro. Hinzu kommen freilich noch die eigentlichen (ebenfalls gestiegenen) Baukosten für das Heim.

Richtige Schnäppchengrundstücke gibt es im Landkreis nicht mehr. Noch verhältnismäßig günstig sind Flächen im Ammertal, etwa in Ettal (450 Euro), Bad Bayersoien (550 Euro) oder Saulgrub (550 Euro). Häuslebauer, die in Garmisch-Partenkirchen oder Murnau nicht fündig wurden beziehungsweise passen mussten, weichen anscheinend verstärkt in die Nachbargemeinden aus und befeuern dort die Preise. Schwaigen ist ein Beispiel. Das kleine Dorf am Murnauer Moos war vor zwölf Jahren ein bezahlbares Pflaster – mit 180 Euro für den Quadratmeter. Diese Zeiten sind längst vorbei, heute sind es stattliche 950 Euro.

Nachfrage übersteigt das Angebot

Die Gründe für die Entwicklung in der Region, die eine hohe Lebensqualität besitzt und zum Münchner Einzugsgebiet zählt, liegen auf der Hand: Eine große Nachfrage stößt auf ein knappes Angebot. Und die Gemeinden sind, was Neuausweisungen angeht, aufgrund der Tallagen und Naturschutzauflagen stark eingeschränkt. Die Flucht ins Betongold angesichts der weit verbreiteten Euro-Skepsis dürfte diesen Trend zusätzlich anheizen. Bauträger und Privatpersonen konkurrierten um die wenigen vorhandenen Grundstücke, erklärt Payne. Der Architekt räumt mit einem Klischee auf, das in diesem Zusammenhang gerne gepflegt wird: Es stünden nicht nur Auswärtige auf der Käuferseite, berichtet der Experte, sondern ebenso Einheimische, die über das nötige Kleingeld verfügten.

Die spannende Frage lautet: Wie geht’s weiter? Payne wagt keine Prognose, wie sich Zinswende, Inflation, steigende Baukosten, Energiekrise und Ukraine-Krieg auf den heimischen Immobilienmarkt auswirken. Dieser scheint sich etwas abgekühlt zu haben, wie aus Maklerkreisen zu erfahren war. „Es ist etwas verhaltener geworden“, heißt es. Viele warteten aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage ab.

Nichtsdestotrotz stellt die Preisexplosion die Kommunalpolitik vor gewaltige Herausforderungen. Es fehlt bezahlbarer Wohnraum – ein Umstand, der sozialen Sprengstoff birgt und es den Betrieben noch schwerer macht, Mitarbeiter zu finden. „Die Mieten galoppieren davon. Der Handlungsbedarf wird immer dringender“, kommentiert Garmisch-Partenkirchens SPD-Fraktionschefin Ulrike Bittner-Wolff die Lage. Ihre Forderung: „Die Gemeinde muss mehr Engagement zeigen.“ Beispielsweise müsste man den kommunalen Wohnungsbau vorantreiben. Und dafür sorgen, dass nicht so viele Ferien- und Zweitwohnungen entstehen. Bittner-Wolff: „Wir betreiben den Ausverkauf unserer Heimat.“