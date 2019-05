Bewohner sitzen fest: Weiler bald von Außenwelt abgeschnitten - jetzt kommt‘s knüppeldick 

Griesen wird für fünf Wochen von deutscher Seite von der Außenwelt abgeschnitten sein. Die 70 Bewohner dort warten bis heute auf Informationen seitens des Staatlichen Bauamts - vergeblich.

Update vom 1. Mai, 19.50 Uhr:

Griesen – Für die Bewohner des Garmisch-Partenkirchner Ortsteils Griesen kommt es womöglich noch schlimmer als diese befürchten. Nach der Vollsperrung der B23 vom 13. Mai bis voraussichtlich 14. Juni – es werden im Abschnitt zwischen Grainau und Griesen Felssicherungsarbeiten vorgenommen – vielleicht nun auch noch das: Zwischen Garmisch-Partenkirchen und Reutte wird auch auf der Bahnstrecke zwischen dem 24. Mai und 11. Juni nur wenig gehen. In diesem Zeitraum nimmt die Bahn Gleisarbeiten vor. Darauf aufmerksam gemacht hat ein Leser dieser Zeitung.

Bahn-Sprecher: „Wir waren zuerst da.“

Das heißt: Weder Straße, noch Schiene sind von und nach Griesen nach derzeitigem Stand der Dinge benutzbar. „Wir waren zuerst da“, sagt zu dieser Terminkollision Ernst-Michael Schmidt, Sprecher der Bahn in Bayern. Man habe relativ kurzfristig von der Straßensperrung erfahren.

Jetzt finde ein Gespräch unter den Fachverantwortlichen statt, wie man damit umgehe. Und es ist eine Lösung in Sicht – zumindest eine kleine. „Wir wollen prüfen, ob ein Zug-Pendelverkehr im Ein-Stunden-Rhythmus zwischen Garmisch-Partenkirchen und Griesen möglich ist“, sagt Schmidt. Er sei zuversichtlich, „dass wir das hinkriegen“. Eine Entscheidung soll in der nächsten Woche fallen. Wegen der Sperrung der Zugverbindung wollte die Deutsche Bahn zunächst einen Schienenersatzverkehr einrichten, der über die Bundesstraße hätte laufen sollen.

Erstmeldung vom 30. April zu „Bewohner sitzen fest: Weiler bald von Außenwelt abgeschnitten“

Griesen – Kommt die Müllabfuhr? Steht in den Sternen. Wird die Post geliefert? Nachdenkliches Schweigen. Kommt ein Krankenwagen im Notfall? „Keine Ahnung.“ Werden die Kinder in die Schule und wieder zurück nach Hause kommen? „Wir wissen es schlichtweg nicht, wir wurden wohl einfach vergessen.“ Zu dieser schlichten, ernüchternden Antwort auf all diese Fragen kommt Alfons Marstaller, denkt er an den bevorstehenden 13. Mai. Dann wird der Garmisch-Partenkirchner Weiler Griesen bis zum 14. Juni von Deutschland abgeschnitten werden. Felssicherungsarbeiten an der Bundesstraße 23 heißt es. Aber auch das wissen die 70 Bürger lediglich aus der Zeitung.

+ Bald von Deutschland abgeschnitten: der Weiler Griesen. © Josef Hornsteiner

Marstaller ist ehemaliger Zollbeamter und lebt seit 1966 in dem Ort, der versteckt im idyllischen Wald an der Grenze zum benachbarten Tirol liegt. Schon öfters hatte er das Gefühl, dass Griesen die kleine, vergessene Siedlung im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist. Bisher waren es Lappalien. Wie beispielsweise bei den Fräsarbeiten auf der Bundesstraße, als kurz vor Griesen das Material zu Ende ging, weil „man sich verrechnet hatte“, meint er. Oder Beherbergungsbetriebe, die seit drei Jahren vergeblich auf einen Internetanschluss warten. „Es sind zwar alles nur Kleinigkeiten, aber sie passen ins Bild.“ Marstaller kommt sich langsam so vor, „als wolle man uns gar nicht im Landkreis haben“.

Griesen: Im Mai ist die einzige Verbindung nach Deutschland gekappt

Doch das, was nun bezüglich der Sicherungsarbeiten ab dem 13. Mai geschieht, hat auch der Werdenfelser in all den Jahrzehnten noch nicht erlebt. Den meisten Griesenern wird im Mai mit der Bundesstraße die Lebensader abgetrennt, die einzige Verbindung nach Deutschland. Von Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr, geht in puncto Straßenverkehr bis zum 14. Juni nichts mehr.

Ebenfalls lesenswert: Defekter Aufzug: Freisinger Rollstuhlfahrer sitzt seit Wochen in seiner Wohnung fest

Marstaller sitzt in dem kleinen, liebevoll eingerichteten Gästehaus „blue apartments“ des Engländers und Wahl-Grieseners Stephen Fleming. Dieser kam vor drei Jahren nach Deutschland, liebt Land und Leute. Mit seiner Frau Debby hat er hier ein kleines Domizil aufgebaut. Er zeigt auf einen Zettel mit den Buchungsbelegen seiner Gästezimmer. „Ich bin zwischen Mai und Juni komplett ausgebucht“, sagt er. Einige Stammgäste, aber auch viele neue Gäste sind darunter. Sie freuen sich auf den Urlaub. Eigentlich. Denn die 3000 Euro, die er einnehmen hätte können in der Zeit der Sperrung, werden sich wohl in Luft auflösen. Die Gäste kommen nicht in sein Apartment. Die gesperrte Bundesstraße 23 macht ihm wortwörtlich einen Strich durch die Rechnung.

Schwangere aus Griesen bangt: Was, wenn es losgeht?

Er schenkt Kaffee aus silbernen Kannen ein, Judith Kalinke sitzt daneben und verzichtet, trinkt dafür einen Tee. Die Angestellte im Klinikum Garmisch-Partenkirchen ist im siebten Monat schwanger, arbeitet gerade nicht mehr im Schichtdienst, sondern tagsüber. Genau während der Vollsperrung befindet sie sich dann im neunten Monat. Kurz vor der Geburt ihres Babys. „Ich habe wirklich Angst“, gesteht sie. Wird sie es rechtzeitig ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen schaffen, wenn zwischen Mai und Juni ihr erstes Kind zur Welt kommt? Fast schon makaber klingt da die Antwort auf ihre Nachfrage beim Staatlichen Bauamt Weilheim: „Können Sie Ihr Kind denn nicht woanders zur Welt bringen?“, soll der Mitarbeiter am Telefon gesagt haben.

Drei Menschen, drei Schicksale, drei Geschichten von insgesamt 70 Griesenern, die stocksauer auf die Verantwortlichen der Felssicherungsarbeiten sind. Derweil hätte ihrer Meinung nach alles glatt laufen können. Dass die Baustelle nötig ist, steht für sie alle außer Frage. „Natürlich verstehen wir, dass die Felswand gesichert gehört“, bemerkt Kalinke. Doch dass sie und ihre Leidensgenossen bis dato noch kein Wort von den Verantwortlichen des Staatlichen Bauamts gehört haben, ist für sie „eine Unverschämtheit“.

Der Zug fährt zwar weiterhin, ist für die meisten Bürger des Weilers aber keine Alternative. Er verkehrt zwar während der Bauzeit laut Bauamt regulär weiter, sei aber „sowieso schon sehr störungsbelastet“, sagt Kalinke. Wenn dann noch die Sicherungsarbeiten dazu kommen, bei denen schwere Steine aus dem Fels geholt werden, glaubt sie nicht, dass der Fahrplan eingehalten werden kann. „Wie kommen die Kinder zur Schule?“, fragt die werdende Mutter verzweifelt. Schließlich lebt eine Familie mit insgesamt sieben Kindern in dem Weiler. Und die die Bahn geht nur alle zwei Stunden. „Für ein sechsjähriges Mädchen in der ersten Klasse unmöglich.“ Vor allem, da es „eine Lotterie“ sei, ob das Kind es in diesem Alter überhaupt schon schafft, in den richtigen Zug zu steigen „und nicht aus Versehen nach München fährt“.

Wie kommen Pendler aus Griesen hinaus - und wieder hinein?

Dann gibt es jene Menschen in Griesen, die alt und krank sind. Eine Nachbarin von Kalinke hat Leukämie, muss zweimal die Woche zum Arzt. „Der Zug ist da ebenfalls keine Alternative, aus körperlichen Gründen.“ Ganz zu schweigen von den Berufspendlern, die im Schichtdienst arbeiten: „Es gibt auch eine Bäckerin im Ort, die um 4 Uhr morgens nach Garmisch-Partenkirchen fährt und Mittag wieder heim will. So früh fährt kein Zug.“ Auch darauf gibt es seitens des Bauamts noch keine Antwort.

Sauer stößt Kalinke auf, dass aber anscheinend an Touristen gedacht wurde: „Denn am Wochenende funktioniert plötzlich eine Ampelabfertigung.“ Auch diese Information haben sie lediglich aus der Zeitung erfahren. Für die Griesener entpuppen sich die Sicherungsarbeiten immer mehr zu einem Schildbürgerstreich.

Derweil sind sie sich sicher, dass genug Zeit gewesen wäre, um Lösungen zu finden. „Wenn wir nur früher davon erfahren hätten.“ Bereits am 9. März 2019 kam das Staatliche Bauamt Weilheim mit den Kooperationspartnern aus Grainau, Ehrwald und Garmisch-Partenkirchen, dem Landratsamt, der Polizei und dem Rettungsdienst sowie mit der integrierten Leitstelle Oberland und einem Vertreter der Bahn zu einer Verkehrsbesprechung am Runden Tisch in Weilheim zusammen. Die Griesener haben davon nichts erfahren. Über Wochen herrschte Funkstille. Plötzlich dann der Pressebericht, aus dem sie von der Sperre erfuhren.

Sie hoffen nun, durch ihre Unterschriftenaktion doch noch eine Lösung seitens des Bauamts zu erwirken. Dass die Strecke eben doch nicht für fünf Wochen komplett gesperrt wird oder zumindest ein gemeinsames Miteinander zustandekommt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region:

Ein sogenannter Cannabis-Kaugummi ist seit wenigen Monaten in deutschen Drogeriemärkten erhältlich - auch in Garmisch-Partenkirchen, und für Kinder. Nun gibt es eine Diskussion um die Legalität des Verkaufs.

Ein 21-jähriger Münchner rutschte bei Regen von der Mautstraße von Vorderriß. Dummerweise saß er in einem superteuren Luxus-Sportwagen. Der ist jetzt Schrott.