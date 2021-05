Versuchter Totschlag: Wenige Monate alter Säugling misshandelt? Vater verhaftet

Hat ein Vater aus Garmisch-Partenkirchen seine kleine Tochter misshandelt? Der 25-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft. (Symbolfoto)

Baby verletzt

Ein 25-Jähriger aus Garmisch-Partenkirchen sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Er steht unter dringendem Verdacht, seine kleine Tochter misshandelt zu haben.

Garmisch-Partenkirchen - Die Vorwürfe, die gegen einen Mann aus Garmisch-Partenkirchen erhoben wurden, wiegen schwer: Vor wenigen Tagen soll der 25-Jährige seinen Säugling misshandelt haben. Inzwischen sitzt der Vater in Untersuchungshaft. Das berichtet die Polizei.

Garmisch-Partenkirchen: Schwere Vorwürfe gegen Vater - Kleine Tochter misshandelt und verletzt?

Der Vorfall soll sich am Montagnachmittag, 17. Mai, ereignet haben. Aus dem Polizeibericht geht hervor: Der Mann soll seine wenige Monate alte Tochter misshandelt und dabei verletzt haben. Nähere Details zu der Tat sind bisher nicht bekannt.

Beamte der Kriminalpolizei Garmisch-Patenkirchen verhafteten den Tatverdächtigen am Mittwoch, 19. Mai, in Garmisch-Partenkirchen. Die Staatsanwaltschaft München II wirft dem Mann versuchten Totschlag vor. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.

