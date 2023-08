„Werden immer unverschämter“: Erwachsene betrügen beim Eintritt in die Partnachklamm und kaufen Hunde-Tickets

Von: Christian Fellner

Teilen

Ein Naturjuwel: die Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen. © Angelika Warmuth

Es ist billiger, ohne Frage. Aber nun einmal nicht erlaubt. Beim Eintritt in die Partnachklamm lösen Besucher Tickets, die eigentlich für ihren tierischen Begleiter gedacht sind.

Garmisch-Partenkirchen – Die Partnachklamm ist ein touristischer Magnet, ein Hotspot. Rudi Achtner hat in den Spitzentagen in dieser Sommersaison 2200 Besucher pro Tag registriert. Definitiv die Belastungsgrenze. „Dann stehen die Leute teilweise bis über die Brücke auf die Straße raus“, sagt der Abteilungsleiter beim Markt. Derlei Anziehungspunkte schaffen schnell auch Probleme. Für Achtner Alltag. Und doch wird der Krüner immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Von einigen berichtete er zuletzt im Haupt- und Finanzausschuss: von verschenkten Tickets, von Menschen, die neuerdings als Hund in die Schlucht marschieren und von Angeboten, die schlichtweg nicht angenommen werden.

Neuer Trend: Mit Hunde-Tickets verbilligt Zutritt zum Naturschauspiel

Die Sache mit den Hunden verblüffte die Mitglieder des Ausschusses am meisten. Achtner berichtete von einem neuen Trend, wie sich Gäste verbilligt Zutritt zum Naturschauspiel verschaffen. Sie lösen Hunde-Tickets. Das geht sogar im Internet. „Mir ist das aufgefallen, als ich mir die Verkaufsprotokolle angeschaut hab’“, sagt der Klammwart. „Da waren auf einmal fünf Hunde, die hintereinander in die Klamm gegangen sind.“ Ein Ausflug einer speziellen Gruppe? Weit gefehlt. Tickets von Erwachsenen wurden nicht registriert. Fünf Gäste also, die lediglich die günstigeren Karten für lediglich 2 Euro – gegenüber 6 oder 7,50 Euro – gelöst hatten. Ein Betrug auf ganzer Linie also. „Muss ich jetzt dann da hinten auch noch jemanden hinstellen, der die Tickets kontrolliert“, murrte Achtner ungläubig. „Wenn sich das häuft.“

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Auch Ladenhüter gibt es – Angebote, die kaum genutzt werden

Über die Unverfrorenheit mancher Besucher waren auch die Lokalpolitiker empört. „Die Leute werden immer unverschämter“, monierte Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU). Auch Claus Gefrörer (CSU) wollte es nicht glauben. Er regte aber an, dass man Hunde-Tickets künftig nur noch in Verbindung mit einer Erwachsenen-Karte verkaufen sollte. Die Idee gefiel Achtner, allerdings konnte er nicht sofort grünes Licht geben: „Wir müssen schauen, ob wir das technisch lösen können.“

Zwei weitere Angebote erwiesen sich dagegen als Ladenhüter: spezielle Eintritte am Morgen sowie das Mondschein-Ticket für den frühen Abend. Die Gemeinde versuchte mit günstigeren Tarifen für diese Zeiten, den Ansturm ein wenig zu entzerren. „Leider war das aber nicht der Fall“, räumt Achtner ein. „Fakt ist, dass die meisten Leute ab 10 Uhr kommen.“ Daher riet er dem Ausschuss, dieses Angebot sofort einzustampfen, was das Gremium auch absegnete.

Online-Geschäft läuft gut

Ein Dorn im Auge war Achtner zudem die verlängerte Gültigkeit von Tickets. Erst im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat den Weg dafür geebnet, dass Eintrittskarten ab dem Kauf erst in einem Zeitraum von fünf Tagen eingelöst werden müssen. Mehr Service war das Ziel. Doch auch dieser Vorstoß birgt Gefahren. „Die Kunden gehen einmal durch die Klamm und verschenken dann ihr Ticket“, erklärte Achtner. „Das bedeutet für uns einen Einnahmenverlust.“ Denn im Preis inkludiert sind zwei Passagen durch die Schlucht – der Rückweg quasi. Das Problem tritt bisher nur bei den Papiertickets auf, online ist es nicht existent.

Nur gut, dass der Online-Verkauf immer stärker wird. Allein im Juli sind rund 55 000 Euro über Buchungen im Internet umgesetzt worden. „Seit Mitte Dezember 180 000 Euro.“ Erfreulich für den Markt, aber auch für die Angestellten der Klamm. „Dadurch bleiben die Leute vom Kassenschalter weg, die Schlangen werden kürzer, die Besucher sind weniger verärgert.“ Ein großer Vorteil. Auch diesem Vorstoß stimmte der Ausschuss zu. Allerdings wollte etwa Christine Sontheim (CSU) wissen, ob die technischen Probleme mit den Drehkreuzen an der Klamm immer noch bestehen? Sie höre immer wieder davon. In dieser Hinsicht hatte Achtner einmal gute Nachrichten parat: Die Firma habe nun den Antriebsmotor und die Lager ausgetauscht. Seither läuft der Betrieb ohne Störungen. „Hat ja nur zwei Jahre gedauert und es sind rund 800 000 Leute durchgegangen. Schon funktioniert’s.“ Der Klammwart konnte sich eine Prise Sarkasmus nicht verkneifen. Eines stand für Bürgermeisterin Koch am Ende fest: „Die Klamm verfolgt und beschäftigt uns immer wieder.“

Es muss nicht immer Mallorca sein: Sieben traumhafte Reiseziele für den Urlaub in Bayern Fotostrecke ansehen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.