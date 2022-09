Benefizkonzert für die Ukraine in Garmisch-Partenkirchen: Jeder Euro fließt direkt an Kriegsopfer

Kräftig angepackt hat Stefanie Bär quasi von der ersten Minute an, als die Hilferufe aus der Ukraine sie über die Bekannten ereilten. © privat

Ein wunderbarer Abend soll es werden. Mit Liedern, die jedem gefallen. Ein Konzert, das auch noch Gutes bewirkt. Denn wenn Sanni Luis mit ihrem Trio am Freitag, 16. September, im Modehaus Grasegger in Garmisch-Partenkirchen auftritt, fließt der Reinerlös direkt in Sachspenden für die Ukraine.

Garmisch-Partenkirchen – Natürlich ist es der Zufall, der alles ins Laufen gebracht hat. Es war im Winter. Kurz nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Hätte Stefanie Bär nicht einen Trauzeugen, dessen Frau aus der Ukraine stammt, vielleicht wäre die ganze Sache nicht so groß geworden. Doch genau diese Tatsache brachte ein privates Hilfsprojekt ins Laufen, das mittlerweile eine große Zahl an Menschen aus der Region in seinen Bann gezogen hat.

Das Trio will in Garmisch-Partenkirchen für gute Stimmung sorgen: Noah Fischer, Sanni Luis und Sasse Baumhof. © privat

Svetlana heißt die Bekannte. Seit 25 Jahren lebt sie in Deutschland, mit ihrem Mann in Stuttgart. Aber: Mutter und Bruder lebten eben noch daheim in Lemberg. Schnell kamen die Hilferufe aus der Heimat, schnell kamen sie auch bei Bär in Garmisch-Partenkirchen an. „Medikamente, Verbandsmittel, das waren die Dinge, die als erstes gebraucht wurden“, erinnert sie sich. Sie legte eine Whatsapp-Gruppe in ihrem Freundeskreis an, bat um Hilfe. „Und es war unheimlich, wie viel Rückmeldung ich bekommen habe.“ Am ersten Wochenende kamen rund 25 000 Euro zusammen. Die sollten gut investiert werden. Also halfen quasi als Experten aus dem medizinischen Bereich Apotheker Christian Welz und Ärztin Dr. Uta Keller, damit nichts Falsches im Hilfskonvoi landete. Unternehmer Hans Conrad stellte einen Transporter zur Verfügung. „Alles ging richtig schnell, und am ersten Märzwochenende fuhr unser erster Konvoi in Richtung ukrainische Grenze.“

Neunter Konvoi in die Ukraine steht bevor - Konzert im Modehaus Grasegger für weitere Spenden

Bär hat seither nie aufgegeben, sich für die Ukraine zu engagieren. Es wird weiter gesammelt. „Jetzt steht schon der neunte Transport bevor“, sagt sie nicht ohne Stolz. Nun soll ein neues Projekt helfen, Spenden zu sammeln: ein Benefizkonzert beim Modehaus Grasegger in Garmisch-Partenkirchen am Freitag (siehe Infobox). Geplant war es ursprünglich als Open-Air-Veranstaltung gewesen. Doch. das Wetter macht den Initiatoren einen Strich durch die Rechnung. „Wir gehen jetzt zu uns ins Haus“, sagt Elisabeth Geigl von Trachten Grasegger. „Da bringen wir auch locker 200 Gäste unter.“

Erneut hilft der Faktor Zufall ein wenig. Denn: Sanni Luis, die mit Pianist Sasse Baumhof und Noah Fischer, einem Saxofonisten, der in der Band von Udo Lindenberg spielt, ist Bärs Schwägerin. „Sie wollte mit ihrem Trio immer schon einmal in Garmisch-Partenkirchen spielen“, betont Bär. Nun können sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Benefizkonzert mit Sanni Luis und Band: „Es ist für jeden etwas dabei“

Luis war sofort dabei. „Ich bewundere Stefanie dafür, was sie da tut.“ Entsprechend glücklich ist die Künstlerin, dass auch sie mit ihrer Musik etwas dazu beitragen kann – und dann auch noch in einem Ort, in dem Familie und Freunde leben. „Back home“ heißt das Programm, mit dem das Trio, nach zehn Jahren wieder vereint, derzeit einige Konzerte in Deutschland spielt. „Es ist für jeden etwas dabei“, verspricht die Sängerin. Pop, Soul, Funk, Musical, Chanson: Nichts will die Band auslassen. Luis moderiert auch den Abend, kündigt dabei kabarettistische, unterhaltsame Elemente an.

Das Benefizkonzert mit Sanni Luis, Sasse Baumhof (Keyboard) und Noah Fischer (Saxofon) beginnt am Freitag, 16. September, um 19.30 Uhr. Ab 18.30 Uhr sind alle Besucher willkommen. Jeder kann spontan vorbeikommen, der Eintritt ist frei. Für eine bessere Planung bitten die Organisatoren jedoch alle, die bereits den Besuch sicher eingeplant haben, sich per E-Mail unter info@grasegger.de anzumelden

Kurzfristig musste nun ein wenig umdisponiert werden. „Wir ziehen das Konzert aber in jedem Fall durch“, sagt Geigl. Starke Unterstützung kommt dabei von der Spielbank, die unter anderem alle Getränke spendet, sowie von der Kolpingfamilie Garmisch, die sich bereits seit Längerem für die Ukraine-Direkthilfe engagiert. Der Eintritt zum Konzert ist frei, selbstverständlich wird dort aber um Spenden gebeten. Ein Catering wird es vor dem Trachtenhaus in Zelten geben. Zusätzlich erwartet die Gäste vor Konzertbeginn (19.30 Uhr) sowie in der Pause eine kurze Modenschau aus der Grasegger-Kollektion. Bei einer Tombola gibt es hochwertige Preise zu gewinnen. Alles für den guten Zweck.

Bär und ihre Mitstreiter der Ukraine-Hilfe bauen außerdem einen Infostand auf, an dem über das Projekt informiert wird. „Es ist uns wichtig, dass wir wirklich eine Direkthilfe sind. Bei uns gibt es keine Verwaltung, keinen Wasserkopf. Alles geht direkt an Svetlanas Bruder nach Lemberg.“

Christian Fellner & Katharina Bromberger