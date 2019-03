Wintersportler verfahren sich: Bergwacht rückt zweimal ins Reintal aus

In misslicher Lage: Ein Snowboarder und ein Skifahrer benötigten am Wochenende Hilfe. Die Bergwacht rettete die beiden Männer.

Garmisch-Partenkirchen – Die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen musste am Wochenende zweimal ins Reintal ausrücken, um Wintersportler aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Die Retter wurden am Samstag gegen 13.30 Uhr zu einem Snowboarder gerufen, der abseits des Skigebiets an der Zugspitze unterwegs war. Der Snowboarder fuhr zu weit ins Tal und verfehlte den untersten Lift, den Brunntal-Lift. Da ein Aufstieg für ihn nicht möglich schien, bewegte er sich weiter hinunter. An der Reintalangerhütte, die im Winter geschlossen ist, merkte der Israeli, dass er es nicht weiter ins Tal schaffen würde. Der Einsatzleiter verständigte einen Hubschrauber. Christoph Murnau flog mit einem Bergretter zur Hütte und nahm den Mann auf.

Am Sonntagnachmittag verlief der Einsatz ähnlich. Der Skifahrer konnte von einem Bergretter in Zusammenarbeit mit dem Hubschrauber Christoph Murnau in absturzgefährdetem Gelände knapp oberhalb des Partnach-Ursprungs lokalisiert werden. Mittels einer Winde wurde der Bergwachtmann zu dem US-Amerikaner abgelassen und barg ihn. Die beiden wurden an der Reintalangerhütte abgesetzt. Als alles sortiert und zum Transport gesichert war, nahm der Hubschrauber den Bergretter mit dem Skifahrer an der Hütte wieder auf und brachte die beiden ins Tal zurück.