Für Ihren Terminkalender

Innehalten an der Glentleiten, Geschichten lauschen am Bach: Achtsamkeit ist ganz leicht

Teilen

Von Bächen und einem besonderen Museumsspaziergang erzählt die neue Ausgabe der Bergwelten. © Foto Titel: Christian Rauch

Die Schönheiten der Region liegen oft im Kleinen. Details im Freilichtmuseum Glentleiten lohnen das Innenhalten. Bäche im Landkreis das Zuhören. Die Bergwelten erzählen ihre Geschichten – von Leichen und Liedern, Hochwasser und Hingabe.

Achtsam leben soll man, heißt’s. Bewusst den Moment genießen. Das ist nicht neu, nur hat man früher nicht darüber geredet, man’s hat’s gemacht. Heute beherrschen viele Menschen die Achtsamkeit nicht mehr. Verloren gehen das Hier und Jetzt oft im Grübeln über das Morgen und Übermorgen, das Gestern und Vorgestern.

Nun, die Region ist, wenn man so will, ein Achtsamkeits-Epizentrum. Es gibt so viele schöne Plätze, an denen kein Kopf Lust hat, Sorgen zu wälzen, an denen nur das Hier und Jetzt Sinn macht. Einige davon präsentieren wir wieder in dieser Ausgabe.

Eine kleine Übung: Setzen Sie sich ans Ufer einer der zahlreichen Bäche – und lauschen Sie. Mehr nicht. Wir erleichtern Ihnen das Achtsamsein zusätzlich, indem wir Geschichten zu den Bächen erzählen. Über das Lied, das der Seinsbach bekam und die Leichen, die in seiner Klamm verschwanden. Über das Holz auf der Eschenlaine, den uralten Schutz vor der Kraft des Kuchelbachs und das Leben mit der Ach und der Aumühle. Geschichten wie diese verändern den Blick und machen den Moment noch intensiver. Probieren Sie es aus.

Dasselbe gilt für das Freilichtmuseum Glentleiten. Ein wunderbarer Ort mit seinen historischen Häusern. Bei einem Spaziergang zeigen uns Peter Miller und Melanie Bauer aber noch mehr: die Liebe zum Detail. Der Hausgarten, der Zaun, die Geranie, sie alle zeugen davon. Ein genauer Blick lohnt sich, das Innehalten auch.

Sauber bleim – die Aktion gegen Müll in Grainau und Garmisch-Partenkirchen

#sauberbleim ist eine Aktion der Bergwelten in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Zugspitzbahn, dem Zugspitzdorf Grainau und GaPa-Tourismus. © Anton Brey

Es ist so einfach: Jeder nimmt seinen Müll wieder mit. Und die Natur bleibt, wie jeder sie haben will. Dafür steht die Aktion „Sauber bleim“ mit eigenen Müllsackerl und prominenten Unterstützern. Bilder sind die besten Schwindler. Hier retuschiert, da bearbeitet, hier zugeschnitten, da angestückelt. Voilá: die Zugspitze ohne Menschen, der Eibsee ohne Müll. Fertig ist die heile Instagram-Welt. Die Natur kann das alles nicht. Sie ist, wie sie ist. Und sie ist nicht heil. Deshalb haben die Bergwelten gemeinsam mit der Bayerischen Zugspitzbahn, dem Zugspitzdorf Grainau und GaPa Tourismus die Aktion „Sauber bleim“ gestartet. Weil sich jeder so leicht für ein bisschen heile Real-Welt einsetzen kann. Einfach den Müll wieder mitnehmen. Mit eigenen Sauber-bleim-Müllsackerl – aus recyceltem Material, vielseitig verwendbar, lässig –, die ab sofort an den Bergbahnen und den Tourist-Infos in Grainau und Garmisch-Partenkirchen ausgegeben werden, Videos und Informationsarbeit wollen die Initiatoren sensibilisieren, appellieren, aufklären. Auch prominente Einheimische wie die ehemalige Biathletin Miriam Neureuther, der ehemalige Skiprofi Fritz Dopfer und Künstlerin Sani Kneitinger beteiligen sich.

Alle Infos zur Aktion #sauberbleim gibt’s auf The Brettz.



Werbeumfelder für Gipfelstürmer: BERGWELTEN bietet seinen Lesern viermal im Jahr neue, unerwartete Blicke auf Garmisch-Partenkirchen und die Zugspitzregion. Mit einfühlsamen Portraits, abwechslungsreichen Reportagen und anspruchsvoller Aufmachung macht BERGWELTEN Einheimische, Urlauber und Tagesgäste gleichermaßen neugierig darauf, mehr zu entdecken.

Die aktuelle Ausgabe unseres Magazins "Bergwelten" können Sie hier online lesen:

Bergwelten: Menschen & ihre Geschichten

Und weitere Bergwelten-Texte gibt es online auf thebrettz.com/bergwelten

Für Ihren Terminkalender

Der nächste Erscheinungstermin: Donnerstag, 07. September 2023

Die wichtigsten Daten

Typ: Magazin zum Herausnehmen, Rückstichheftung, 205 x 302 mm

Erscheinungsweise: 4 x pro Jahr / März, Juni, September, Dezember

Trägermedium / Belegung: Garmisch-Partenkirchner Tagblatt, Murnauer Tagblatt, Auslage bei allen Bergwelten-Inserenten und vielen örtlichen Tourismusbüros, Hotellerie, Gemeindeverwaltungen, Museen, Kreissparkassen und VR Banken, etc.

Verbreitete Auflage: 24.000 Exemplare

Kontakt und Beratung

Verkaufsbüro Garmisch-Partenkirchen

Alpspitzstr. 5a

82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel. 08821 / 757-13

Fax 08821 / 757-27

anzeigen@gap-tagblatt.de