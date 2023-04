Betrüger-Tour hat ein Ende: Obdachloser Zechpreller (45) zurück im Gefängnis

Von: Christian Fellner

Teilen

Zugriff: Die Polizei hat den Betrüger in einem Fastfood-Restaurant aufgegriffen und letztlich der Staatsanwaltschaft vorgeführt. © Carsten Rehder/dpa

Nun hat die Polizei doch schneller zugeschlagen als zunächst erwartet: Der 45-jährige Betrüger, der im Raum Garmisch-Partenkirchen sein Unwesen trieb, wurde festgenommen und wieder in Haft geschickt, weil er unter offener Bewährung handelte.

Garmisch-Partenkirchen – Taxifahrer, Gastronomen und Hoteliers im südlichen Landkreis werden nun aufatmen: Der Betrüger, der im Sommer 2022 und nach einer kurzen dreimonatigen Untersuchungshaft in den vergangenen beiden Wochen wieder sein Unwesen rund um Garmisch-Partenkirchen und Grainau getrieben hat, ist der Polizei nach einer neuerlich nicht bezahlten Taxifahrt in der Marktgemeinde ins Netz gegangen. Mehr sogar: Da der 45-Jährige mit brasilianischen Wurzeln erst am 5. April im Nachgang zu seiner Haft zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war, wurde er vergangenen Freitag direkt der Staatsanwaltschaft München II vorgeführt, die ihn unvermittelt in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim einwies.

Auch für die hiesige Polizei ist das eine Erleichterung, die diesen Fall nun erst einmal vom Tisch hat. „Natürlich ging es hier nicht um große Verbrechen, aber für jeden Geschädigten war das immer sehr ärgerlich, da er wohl auch auf seinem Geld sitzen bleiben wird“, betont Andreas Breitrück, Sprecher der Polizeiinspektion in Garmisch-Partenkirchen. Und: „Egal ob Betrug oder Zechprellerei –das sind immer Straftaten.“ Insofern ist es auch der Polizei ein Anliegen, „dass so jemand dann zu spüren bekommt, dass man nicht alles ohne Konsequenzen tun kann“, versichert Breitrück.

Mehr als 50 Straftaten im Sommer 2022 und in den ersten Aprilwochen begangen

Das Spektrum an Vergehen des Mannes, der 1978 in Rio de Janeiro geboren wurde, war breit: Immer wieder die Taxifahrten, die er nicht zahlte. Dazu Übernachtungen, bei denen hinterher die Kreditkarte den Dienst versagte. Versuche, in Konferenzräumen oder Spa-Bereich von großeren Beherbergungsbetrieben zu nächtigen. Frühstück oder andere Mahlzeiten auf Kosten der Betreiber von Gaststätten – da kam einiges zusammen. Über 50-mal ist er aktenkundig geworden. Und saß dafür drei Monate in Haft.

Das hat den Mann, der von der Justiz nicht als vermindert schuldfähig eingestuft worden war, aber nicht kuriert. Anfang April kam er zurück ins Werdenfelser Land und machte mit dieser Masche weiter. „Fünf Delikte sind seither wieder zur Anzeige gebracht worden“, sagt Breitrück nach Akteneinsicht. Dass es möglicherweise mehr waren, die nicht aufgefallen sind, kann er nicht abstreiten. Seit 1. April waren es drei Taxifahrten, die nicht bezahlt wurden. Dazu kam der Versuch, wieder im Hotel am Badersee zu übernachten. Der schlug diesmal aber fehl. Dort war er wohl schon zu bekannt. „Trotzdem bleibt ein Schaden, da ein Zimmer über eine App schon gebucht worden war“, betont der Polizeisprecher. Ein Diebstahl steht in den Akten, der direkt am Tag nach seiner Entlassung aus der Haft in München noch begangen worden war.

Bewährungsstrafe in den Polizeiakten nicht sofort einsehbar

Warum der Mann, gegen den am 5. April eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten Gefängnis ausgesprochen worden war, nicht sofort wieder eingesperrt wurde, das kann Breitrück auch beantworten. „Diese Information ist bei uns leider erst zeitversetzt angekommen.“ Denn aus den polizeilichen Dokumenten sei nicht sofort einsehbar, ob gegen eine Person eine offene Bewährung vorliegt. Als dies klar war, gestaltete sich der Fall auch für die Beamten einfacher: Sie konnten zugreifen.

Das geschah am vergangenen Donnerstag im Ortsteil Partenkirchen. Eine Taxifahrt war es schließlich, die des Guten zu viel war – aus Sicht des Brasilianers. Er ließ sich gegen 8.45 Uhr zur Tankstelle an der Hauptstraße fahren. Dort forderte die Taxiunternehmerin 25 Euro für den Transport. Zahlen wollte er ja – angeblich. Nur klappte es mal wieder nicht mit der Karte, die er präsentierte. Wahrlich nicht zum ersten Mal. Die Fahrerin fragte daraufhin nach den Personalien, doch die beiden kamen nicht zusammen. Also kündigte sie an, die Polizei zu rufen, woraufhin sich der Mann einfach abwandte und davonging.

Beim Frühstück im Fastfood-Restaurant endet die Betrüger-Tour

Die Beamten rief die Frau trotzdem – und dann wurde ihr auch klar, dass sie es mit dem Betrüger zu tun hatte, vor dem die Polizei auch über die Zeitung zuletzt gewarnt hatte. Sofort suchten die Ordnungshüter die Umgebung ab. Mit Erfolg. Im Fastfood-Restaurant nur wenige hundert Meter weiter fanden sie den 45-Jährigen, der dort in Ruhe ein Frühstück zu sich nahm. „Diesmal hatte er sogar dafür bezahlt“, merkt Breitrück an. Half dem Gesuchten aber nicht mehr. Vor Ort endete seine Tour der Straftaten durchs Werdenfelser Land. „Laut den Kollegen reagierte er nicht aggressiv, sondern vielmehr genervt. Nach dem Motto: Habt Ihr mich schon wieder“, sagt der Sprecher. Ohne Widerstand kam er schließlich auch mit in die Inspektion. Dort musste er eine Nacht in der Zelle verbringen, ehe die Polizei den Termin bei der Staatsanwalt in München erhielt.