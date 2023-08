Feuerwehrmann fährt betrunken zum Einsatz und verursacht Unfall - Richterin spricht in schuldig

Von: Alexander Kraus

Betrunken ans Steuer gesetzt hat sich ein junger Feuerwehrmann, als er auf dem Weg zur Wache wegen eines Einsatzes war.

Vier Halbe sind zu viel: Ein junger Feuerwehrmann aus Garmisch-Partenkirchen ist betrunken zu einem Einsatz gefahren. Dabei verursachte er einen Unfall. Die Richterin hat ihn nun schuldig gesprochen.

Garmisch-Partenkirchen – Die Bereitschaft, im Notfall zu helfen und seinen Dienst zu verrichten, ist einem jungen Garmisch-Partenkirchner zum Verhängnis geworden. Als Mitglied der Feuerwehr wollte er mit seinem Auto möglichst schnell zum Einsatzort. Das Problem: Er war betrunken und verursachte einen Verkehrsunfall. Vor dem Amtsgericht musste er sich daher wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Richterin Karin Beuting sprach ihn schuldig und verlängerte seinen Führerscheinentzug um drei Monate.

Die Fahrerlaubnis hatte er schon nach dem Unfall im Januar verloren. Darüber hinaus muss der Werdenfelser am Verkehrsunterricht der Polizei teilnehmen und 700 Euro an die Bergwacht zahlen.

Das Ansinnen des Angeklagten hat Beuting rasch verstanden. „Er wollte schnell zum Unfallort“, sinnierte die Vorsitzende. „Aber als Atemschutzgeräteträger ist man mit über einem Promille nicht hilfreich“, fügte sie hinzu. Zu allem Überfluss setzte der Beschuldigte, der sich geständig zeigte, ein „Sondersignal“ ein, er hing ein Feuerwehrschild ans Auto. Gewissermaßen fuhr der junge Mann sein eigenes Blaulicht durch den Ort. Es herrschte die höchste Alarmstufe für die Wehr. Bei einem kleineren Einsatz wäre er nicht mit seinem Wagen losgefahren, versicherte er.

Am Vormittag des 29. Januar dieses Jahres war der Garmisch-Partenkirchner zu einer Skitour auf das Kreuzeck aufgebrochen. Danach verspürte er „Durst und Hunger“, sagte er. „Ich hab’ vier Halbe getrunken.“ Gegen 15.30 Uhr kam die Alarmierung – ein Industriegebäude in Grainau brannte. Der Angeklagte zögerte nicht lange und setzte sich ins Auto.

Beim Überholmanöver krachte es

Das kritisierte die Staatsanwältin: „Er hätte sich vorher überlegen sollen, ob er dienstfähig ist.“ Über die Alpspitzstraße wollte der Beschuldigte Richtung Garmischer Feuerwehrhaus steuern, als ihn an einer Engstelle der Wagen vor ihm bremste. „Den überhol’ ich schnell, weil der so langsam ist“, dachte er sich. Doch: Auf Höhe der Kreuzstraße zog der vordere Autofahrer nach links zum Parken. „Da bin ich ihm reingerutscht“, bedauerte der Feuerwehrmann. Der Einsatz in Grainau ging schließlich ohne den Angeklagten über die Bühne – die Unfallaufnahme zog sich.

Junger Mann nimmt MPU-Beratungen und Besprechungen auf sich, legt Abstinenz-Protokolle und eine Haarprobenanalyse vor

Christian Langhorst berichtete, dass sein Mandant MPU-Beratungen und Besprechungen auf sich genommen, Abstinenz-Protokolle und eine Haarprobenanalyse vorgelegt hat. „Durch seinen jugendlichen Elan hat er einen Verkehrsunfall verursacht, er hat seine eigene Alkoholisierung unterschätzt“, sagte der Verteidiger. Der Angeklagte habe nicht etwa von einem Ort zum anderen fahren wollen, sondern zu einem wichtigen Feuerwehreinsatz.

„Der Tag war für ihn ein einschneidender Tag“, stellte Beuting fest. Die Richterin nahm den zuletzt geringen Alkoholkonsum des Angeklagten zur Kenntnis, sie wandte das Jugendstrafrecht in ihrem Strafmaß an. „Ich gehe davon aus, dass wir uns nicht wiedersehen“, sagte die Richterin zu dem Feuerwehr-Kameraden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.