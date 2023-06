Betrunkener Radler fährt Seniorin um - schwere Verletzungen

Von: Andreas Seiler

Teilen

Mit dem Krankenwagen wurde die verletzte Seniorin ins Klinikum gebracht (Symbolbild). © Boris Roessler/DPA

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem betrunkenen Fahrradfahrer und einer Fußgängerin ist es am Montag in der Klammstraße in Garmisch-Partenkirchen gekommen.

Garmisch-Partenkirchen - Wie die Polizei berichtet, war der 60-jährige Radler auf dem Fußweg auf Höhe des Fenebergs unterwegs, wo ihm die 88-jährige Passantin entgegenkam. Aufgrund der Engstelle, die dort an der Baustelle besteht, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und steuerte direkt auf die ältere Dame zu. Diese konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Sie stürzte und verletzte sich schwer.

Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Seniorin in Garmisch-Partenkirchen schwer verletzt

Die Seniorin zog sich einen Oberschenkelhalsbruch sowie mehrere Schürfwunden zu und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht werden. Da die verständigten Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher wahrnahmen, wurde bei diesem ein Atemtest vorgenommen. Der Verdacht bestätigte sich: Es wurde ein Wert von knapp einem Promille angezeigt. Gegen den Mann wird nun aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0 88 21/91 70 bei der Polizeiinspektion zu melden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.