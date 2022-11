Genossenschaft baut in Burgrain: 28 bezahlbare Mietwohnungen

Von: Andreas Seiler

Der Standort: Hier an der Steigfeldstraße in Burgrain möchte die Maro-Genossenschaft die 28 Wohnungen errichten. © Maro

Garmisch-Partenkirchen braucht dringend bezahlbaren Wohnraum. Abhilfe soll ein Projekt im Ortsteil Burgrain schaffen. Die Marktgemeinde setzt auf die Ohlstädter Genossenschaft Maro als Partner. Diese möchte mit einer sparsamen Bauweise 28 Mietwohnungen errichten, die sich auch untere und mittlere Einkommensschichten leisten können.

Garmisch-Partenkirchen – Das Problem ist bekannt: Die Wohnungsnot im Hochpreisort Garmisch-Partenkirchen ist enorm. Seit Jahren doktert die Gemeinde an einem Vorhaben herum, das auf dem rund 3800 Quadratmeter großen Areal der ehemaligen Gärtnerei Hornung an der Steigfeldstraße in Burgrain umgesetzt werden und bezahlbare Mietwohnungen schaffen soll. Unter der Ägide von Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) wurde der kommunale Wohnungsbau verfolgt, bei dem der Markt selbst als Bauherr aufgetreten wäre. Doch ihre Nachfolgerin Elisabeth Koch (CSU) dachte um. In den Fokus rückte die Kooperation mit einem Privatinvestor. Nachdem der anfängliche Favorit, die Deym’sche Immobilien GmbH (Weßling), überraschend abgesprungen war (wir berichteten), machte jetzt die Maro Genossenschaft mit Hauptsitz in Ohlstadt das Rennen. Sie schloss, wie die Rathaus-Pressestelle auf Nachfrage mitteilte, einen Erbpachtvertrag mit der Kommune ab. Diese stellt das Baugrundstück langfristig für 99 Jahre zur Verfügung.

Baustart im Frühjahr 2024

Maro ist bereits mit der Feinplanung beschäftigt. Der Zeitplan ist ehrgeizig: Im Frühjahr 2024 soll der Baustart für den L-förmigen Komplex mit 28 Wohnungen (zwei bis vier Zimmer) sein. Und wenn alles glatt läuft, sollen die Unterkünfte Ende 2025 bezogen werden. Die Genossenschaft hat den Vorteil, dass sie auf vorhandene Entwürfe zurückgreifen kann, die im Zuge eines Architektenwettbewerbs entstanden sind.

Die spannende Frage lautet: Lassen sich in Zeiten steigender Kreditzinsen und Baukosten die gewünschten günstigen Mieten überhaupt realisieren? „Leider wird das immer schwieriger“, räumt Silvia Käufer-Schropp, Sprecherin der Verwaltung, ein.

Bei Maro ist man trotz schwieriger Rahmenbedingungen optimistisch, dass das Kunststück gelingt. „Wir versuchen das mit einer sehr wirtschaftlichen Bauweise“, berichtet Projektleiterin Sabine Lenk. So werde man beispielsweise auf einen Keller und eine Tiefgarage verzichten, um Kosten zu sparen. Mit konkreten Aussagen zur Miethöhe hält sich die Maro-Mitarbeiterin zurück. „Wir stecken noch mitten in der Kalkulation“, sagt sie.

Es zeichne sich ab, dass der reguläre Mietpreis (kalt) bei über zwölf Euro pro Quadratmeter liegen wird. 60 Prozent der Bewohner sollen allerdings, wenn sie die Kriterien erfüllen, in den Genuss einer staatlichen Förderung („einkommensorientierte Förderung“) kommen. Damit lässt sich die Miete, so das Kalkül, auf etwa sechs bis acht Euro drücken. Das wäre für Garmisch-Partenkirchner Verhältnisse ausgesprochen günstig. Damit könnten sich auch die unteren und mittleren Einkommensschichten das Wohnen im teuren Kreisort leisten.

9,5 Millionen Euro schwere Investition

Und wie lässt sich das Ganze finanzieren? Erste Schätzungen gehen von einem Investitionsvolumen in Höhe von 9,5 Millionen Euro aus. Maro setzt auf einen Mix aus verschiedenen Bausteinen. Dazu zählen Darlehen, Förderungen und der Verkauf von Genossenschaftsanteilen. Das Besondere: Jeder Bewohner muss eine solche Beteiligung einbringen. Dafür erhält er ein Dauernutzungsrecht und muss keine massiven Mieterhöhungen befürchten. Denn die demokratische Unternehmensform der Genossenschaft ist nicht profitorientiert. Eine schwarze Null muss sie dennoch erwirtschaften.

Maro hat sich in der Region einen Namen gemacht – und kann ein funktionierendes Konzept vorweisen. Der Zusammenschluss betreibt bereits zehn Quartiere. Weitere neun befinden sich in der Planung. Das Interesse am Standort in Burgrain dürfte groß sein. Die künftigen Bewohner werden per Auswahlverfahren, bei dem auch die Gemeinde ein Mitspracherecht hat, bestimmt. Wichtig sind dabei der regionale Bezug und der Gemeinschaftssinn. Denn das generationenübergreifende Mieteinander soll großgeschrieben werden. Das Bewerbungsverfahren beginnt vermutlich 2023.

In der Ortspolitik ist die Erleichterung groß, dass endlich etwas vorankommt. „Die Wohnungen könnten schon fertig sein“, merkt Ulrike Bittner-Wolff, Sprecherin der SPD im Gemeinderat, mit Blick auf die lange Vorlaufzeit kritisch an. Aber dennoch sind die Sozialdemokraten, die sich den sozialen Wohnbau auf die Fahne geschrieben haben, zufrieden: „Das Konzept gefällt uns sehr gut“, sagt Bittner-Wolff. Die 28 Unterkünfte, die in Burgrain entstehen, seien aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Bittner-Wolff: „Der Bedarf ist riesig. Die Gemeinde muss mehr machen.“