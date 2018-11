Bezirksmusikverband:  Neue Jugendleiterin, neue Dirigentin

Personelle Veränderung und ganz viel Lob gab es bei der Jahresversammlung des Bezirksmusikverbands Werdenfels.

Garmisch-Partenkirchen – Zwei Veränderungen gibt es – zwangsläufig. Denn Bezirksdirigent Eduard Schönach (Grainau) und Jugendleiter Stefan Jahnke (Garmisch-Partenkirchen) haben sich nicht mehr für den Vorstand des Bezirksmusikverbands Werdenfels zur Verfügung gestellt. Doch fand sich eine Lösung: Im Rahmen der Hauptversammlung wurde die bisherige stellvertretende Dirigentin Angelika Maier (Bad Bayersoien) zu Schönachs Nachfolgerin gewählt. Die Murnauerin Tanja Geiger kümmert sich nun um die Jugend. Im Amt bestätigt wurden Bezirksleiter Felix und sein Stellvertreter Manfred Poschenrieder (Ohlstadt).

Sie stehen für die nächsten drei Jahre 1300 aktiven Mitgliedern vor. Bis auf ein paar große Blasorchester wie Garmisch, Partenkirchen, Krün und Oberau gehören ihm fast alle Musikkapellen und Trommlerzüge des Werdenfelser Landes an. Gegründet 1954, unterstützt der Verband unter dem Dach des Musikbunds von Ober- und Niederbayern Kapellen beratend und organisatorisch, um mit Fortbildungen, Instrumental- und Dirigentenkursen sowie der Veranstaltung von Musikfesten die Bläserszene zu fördern und weiter zu beleben. Wie dies in der Praxis funktioniert, zeigte auch die Versammlung im Garmischer Kurparkcafé, in der Bezirks-Chef Felix auf das vergangene Blasmusik-Jahr zurückblickte.

Dabei erinnerte er unter anderem an ein erfolgreiches, dreitägiges Volksmusikseminar im März in Walchensee, dessen Kosten jedes Jahr der Bezirksmusikverband übernimmt. „Denn Volksmusik liegt uns am Herzen, insbesondere, um sie auch mit Bläsern ergänzend zu fördern“, betonte Felix. Zudem hob er ein „unsagbares Erlebnis für unsere Jugendlichen“ hervor: Bereits im vierten hatten die Ammertaler Jugendkapellen die Möglichkeit, während des Münchner Oktoberfestes zweimal auf der Hauptbühne des Augustinerzelts zu spielen. Anmeldungen fürs nächste Jahr nimmt Felix schon jetzt entgegen. Eine beeindruckende Zahl hatte er ebenfalls recherchiert. Demnach wurden an 30 Terminen Leistungsabzeichen an Mitglieder übergeben. Jugendleiter Jahnke unterstrich, dass sich diese Abzeichen steigender Beliebtheit erfreuten. Dabei hob er die hervorragende Zusammenarbeit mit der Musikschule hervor sowie die rege Teilnahme an den Leistungsprüfungen, die dort abgewickelt wurden. Alle Termine dafür können über die Webseite des Bezirks Werdenfels abgerufen werden.

Einen Grund zu feiern hätte der Werdenfelser Bezirksmusikverband im kommenden Jahr: Dann wird er 65 Jahre alt. Doch sei dafür leider kein Musikfest angesetzt, bedauerte Felix. Dieses findet dann 2020, konkret am 12. Juli, in Großweil statt. Dort, auch das steht bereits fest, wird die nächste Bezirksversammlung stattfinden: am 20. November 2019.