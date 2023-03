Billi Bierling und ihr Rad in Kathmandu - und ihr Leben mit den Achttausendern

Von: Katharina Bromberger

2009 steht Billi Bierling auf dem Mount Everest, das Bild ihrer Familie hat sie den ganzen Weg begleitet. „Wenigstens lächelt sie“, sagt sie zu ihrem Gipfelfoto auf 8848 Metern Höhe. Denn sie selbst will die Sauerstoffmaske dafür nicht abnehmen – „es war mir zu kalt“. © Archiv Billi Bierling

Billi Bierling hat viel zu erzählen. Von Gipfeln - darunter der Mount Everest -, spannenden Menschen, Einsätzen in Krisengebieten. Über ihr „kunterbuntes Leben“ hat die Garmisch-Partenkirchnerin nun ein Buch geschrieben.

Garmisch-Partenkirchen – Alles können Freunde, Familie, gute und weniger gute Bekannte von ihr haben. Ski, Tourenschuhe, Auto (vorausgesetzt ihre Schwester stimmt zu, mit der sie sich den kleinen Seat teilt), Kletterausrüstung. Egal, was: Billi Bierling würde es sofort verleihen. Nur ihr Fahrrad, das graue Trek 4300 Mountainbike, „das will ich niemandem geben. Zumindest nur sehr ungern.“ Am 30. August 2004 hat es die Garmisch-Partenkirchnerin gekauft, in Sonam Gurungs Fahrradladen „From Dusk Till Dawn“ in Kathmandu. An ihrem ersten Tag in ihrer neuen Wahlheimat. Hätte ihr damals jemand gesagt, dass dieses Mountainbike fast 19 Jahre später einmal das Cover eines Buches zieren würde – sie hätte ihn ausgelacht. Hätte ihr jemand prophezeit, dass sie die Hauptfigur dieses Buches sein würde – sie hätte ihn für verrückt erklärt. Genau das ist nun passiert. Auch wenn sich Billi Bierling anfangs sträubte. Ein Glücksfall, dass sie sich am Ende doch zu ihrem Werk „Ich hab’ ein Rad in Kathmandu“ überreden ließ.

Billi Bierlings erste Reaktion: Warum soll ausgerechnet ich ein Buch schreiben?

Das Buch, sagen ihr viele, „das bist genau du“. Was das heißen soll bei einer Frau, die so viel erlebt, zunächst aber nicht verstanden hat, warum ausgerechnet sie ein Buch schreiben sollte? Es heißt genau das: Leise und bescheiden erzählt die 55-Jährige – kurz muss sie überlegen, wie alt sie eigentlich ist – aus ihrem „kunterbunten Leben“. In Nepal, in England, in der Schweiz, in Garmisch-Partenkirchen. Auf Hilfseinsätzen in Kriegs- und Katastrophengebieten. Eine Art Autobiografie, bei der die Hauptperson lieber andere Menschen in den Mittelpunkt rückt. Die zugleich, auch wenn sie das so nicht sagen würde, gerne ein wenig Applaus erhält für das, was sie geleistet hat – der ihr zweifellos zusteht.

Ein Buch voller Erlebnisse und spannender Menschen: Billi Bierling hat viel zu erzählen. © Trolia-Verlag

In Kathmandu, wo sie etwa sechs Monate im Jahr lebt, kennt man sie und ihr Rad. Vor allem durch ihre Arbeit für Elizabeth Hawley, die mit der Himalayan Database das größte und wichtigste Himalaya-Archiv aufbaute. Ihr widmet Bierling viel Platz in ihrem Buch. Dieser energischen Frau, die sie so sehr schätzte, deren schonungslose Kritik sie in den Anfangsjahren jedoch nicht selten zum Weinen brachte. Klein hat sich Bierling gefühlt. „Ich hab’ mich zu lange von ihr dominieren lassen“, sagt sie heute. Zu selten hat sie „nein“ gesagt. Weil sie das Neinsagen nicht beherrscht: Billi Bierling will es jedem recht machen. Einer Elizabeth Hawley war es vollkommen egal, was andere von ihr dachten. „Da wäre ich gerne ein bisschen mehr wie sie.“

Sechs Achttausender bestiegen - als Kind hasste Billi Bierling das Wandern

2016 übernahm sie Hawleys Archiv. Zahllose Interviews mit Bergsteigern und Expeditionsleitern hat Bierling über deren Erfolge und Misserfolge an Everest und Co. geführt. Ausgerechnet sie, die sich als Kind und Teenager gegen jede Bergtour gewehrt hatte. Erst mit 24 Jahren entdeckte sie in England das Felsklettern, später das Höhenbergsteigen. 2009 stand sie zum ersten Mal auf dem höchsten Berg der Welt, über den sie bis dahin schon so viel dokumentiert hatte. Fünf weitere Achttausender folgten.

Die legendäre Himalaya-Chronistin Elizabeth Hawley (r., hier in ihrem letzten Herbst 2017) hat Billi Bierling gefordert und geprägt. © Karin Steinbach

In Garmisch-Partenkirchen wissen viele gar nicht, was eine Billi Bierling so macht. Dass sie als Kommunikationsexpertin für die Humanitäre Hilfe der Schweiz in Krisenregionen reist – etwa ins Flüchtlingslager auf Lesbos, vor gut vier Monaten in die Ukraine, nach Kathmandu nach dem verheerenden Erdbeben 2015 – oder dass sie für die UNO in Islamabad arbeitete. Dass sie Deutschlands zweiterfolgreichste Höhenbergsteigerin ist. In BBC, ORF und vielen nationalen Medien gibt sie Interviews, zu Hause nimmt man sie kaum wahr, glaubt sie. Ab an und wundert sich Bierling darüber, sieht’s aber gelassen. „Wahrscheinlich verkaufe ich mich zu schlecht, schreie zu wenig ,hier’.“ Dafür sei sie nun mal nicht der Typ. Ihre Mama, 89, findet’s schade, wenn man ihre Bärbel – eigentlich heißt ihre Tochter Barbara, das sagt aber wirklich niemand – in ihrer Heimat zu wenig würdigt. Für ihr Buch interessiert man sich aber natürlich. Am morgigen Freitag präsentiert sie ihr Werk in der Buchhandlung Gräfe & Unzer am Rathausplatz (siehe Kasten).

Besteigung des Mount Everest findet seinen Platz im Buch

Sie selbst ist zufrieden damit. Auch dank Co-Autorin Karin Steinbach und Anette Köhler vom Tyrolia Verlag. Ohne die beiden hätte es das Kapitel zu ihrer eigenen Everest-Besteigung nicht gegeben. Die wollte Bierling ausklammern, nur über die Sherpas und die Veränderungen am Berg schreiben. Sie müsse nicht als x-te Autorin ausbreiten, wie sie sich auf den höchsten Berg der Welt quält, fand Bierling anfangs. Schließlich sei sie keine Ausnahmealpinistin wie ihre Freundin Gerlinde Kaltenbrunner, die das Vorwort liefert. Trotzdem: Das Dach der Welt und ihr Weg dorthin gehört zu ihr, also gehört er ins Buch, das immerhin den Untertitel „Mein Leben mit den Achttausendern“ trägt.

Auch die Idee für den Einstieg lieferte Steinbach. Ob es nicht einen Moment gegeben habe, der einen Wendepunkt markiert. So beginnt das Buch überraschend: mit einem Tief. „Ich war am Boden zerstört“, schreibt sie über die Zeit nach der Trennung von ihrem Freund und einem komplizierten Oberschenkelhalsbruch, der sie lange zum Nichtstun verdonnert. Sie ist 35 Jahre alt, sucht sich und ihren Platz. Eineinhalb Jahre, bevor sie nach Nepal geht, sitzt sie „psychisch in einem tiefen Loch“. Eine Ausnahmesituation für Billi Bierling. „Ich glaube, manchmal finden mich die Menschen anstrengend, weil ich immer positiv bin“, sagt sie und lacht. Zugleich weiß sie, dass Menschen genau deshalb gerne mit ihr Zeit verbringen. Mit ihr scheine die Sonne – eines der schönsten Komplimente, das sie je bekommen hat. „Ich verstelle mich nicht, tue nicht so, als ob.“ Genau so ist das Buch. Ehrlich und persönlich. Ohne Getöse und Krach. Lesenswert.