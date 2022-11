Bluttat in Garmisch: Opfer bisher nicht ansprechbar - Verdächtiger hat wohl gestanden

Von: Josef Hornsteiner

Entsetzt sind Ermittler und Behördenmitarbeiter am Tatort an der St.-Martin-Straße. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Langsam lichtet sich der Schleier. Immer mehr Details über die brutale Attacke auf eine 21-Jährige in Garmisch-Partenkirchen kommen ans Licht. Nun soll der Tatverdächtige gestanden haben.

Garmisch-Partenkirchen – Immer mehr Details über die Bluttat an der St.-Martin-Straße in Garmisch-Partenkirchen vom 25. Oktober kommen nun ans Licht. Der Tatverdächtige, der 28-jährige Shadi B., soll mit äußerster Brutalität auf die 21-jährige Ukrainerin losgegangen sein. Mit einem Gegenstand schlug er mehrmals auf den Kopf der jungen Frau ein, teilt eine Polizeisprecherin mit. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollen die Beamten den Gegenstand noch nicht konkret nennen. Doch ist bekannt, dass unmittelbar am Tatort ein Hammer gefunden wurde. Darüber hinaus soll der Tatverdächtige auch bereits ein Geständnis abgelegt haben. Unklar ist hingegen weiterhin das Motiv der Tat.

Eine Frage steht im Zentrum der Ermittlungen: In welchem Verhältnis standen Täter und Opfer? Sie kannten sich, das ist sicher. Ob sie eine Beziehung führten, dagegen nicht. Der Mann stammt aus Jordanien, war in der Ukraine geduldet. Nach Kriegsbeginn ist er mit Flüchtlingen nach Deutschland gekommen – in etwa zur gleichen Zeit wie das Opfer. „Der Antrag auf Aufenthaltserlaubnis für B. befindet sich in Prüfung“, teilt das Landratsamt mit.

Garmisch-Partenkirchen: Tatverdächtiger wohnte über der Wohnung seines späteren Opfers

Der Tatverdächtige wohnte mit der 21-Jährigen und deren Mutter im gleichen Haus, eine Etage darüber. Das Landratsamt hat die Pension an der St.-Martin-Straße, vor der die Tat geschah, angemietet. Nicht als offizielle Flüchtlingsunterkunft, aber um Platz zu schaffen für ukrainische Geflohene. Dem Vernehmen nach soll der Mann bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen sein, weswegen er in eine andere Unterkunft verlegt hätte werden sollen. Das kann das Landratsamt aber nicht bestätigen. Die junge Frau kämpft aktuell ums Überleben. „Es sieht nicht gut aus“, teilt die Polizeisprecherin mit. Seit der Tat war das Opfer für die Beamten nicht ansprechbar.

Mehr Informationen gibt es nun auch zur Festnahme des Mannes im Bergrestaurant Alpspitze. Dort soll er sich bis in die Abendstunden aufgehalten, Bratwurst mit Pommes gegessen und Kaffee getrunken haben. Wirt Andrew Syme erkannte ihn nach dem Fahndungsaufruf und rief die Polizei. In einem Lagerraum für Decken spürten ihn die Beamten schließlich auf. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Mit einem Gerichtsurteil wird in etwa einem halben bis dreiviertel Jahr zu rechnen sein.

