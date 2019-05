1 Jahr Brauhaus Garmisch: Kabarettistin Wanninger begeistert die Festzelt-Besucher

Ein Lacher jagte den nächsten: Franziska Wanninger hat mit ihrem Soloprogramm „furchtlos glücklich“ gepunktet - und damit dem Brauhaus Garmisch ein schönes Geburtstagsgeschenk bereitet.

Garmisch-Partenkirchen – Man soll die Feste ja bekanntlich feiern, wie sie fallen. Sein einjähriges Bestehen beging nun das Brauhaus Garmisch mit einer Kabarettistin, die den Menschen „aufs Maul und ins Herz“ schaut. Franziska Wanninger präsentierte ihr aktuelles Soloprogramm „furchtlos glücklich“ und unterhielt bestens die rund 280 Zuschauer, die in das Bierzelt auf den Hausbergparkplatz gekommen waren.

Bevor Moderator Wolfi Hostmann ankündigte, dass „bayrische Urgewalt auf Kabarett trifft“, hatte die Garmischer Gunglmusi „sauber aufgspuit“. Was dann folgte, war Kleinkunst pur. „Meine größte Stärke ist immer schon Reden gewesen“, sagte Wanninger. Voller Leidenschaft erzählte und sang die Künstlerin, die im Landkreis Altötting aufgewachsen ist, von den Höhen und Tiefen des Lebens.

Dabei schlüpfte die ausgebildete Schauspielerin – mit viel Gefühl – in die unterschiedlichsten Figuren, wechselte diese rasch hintereinander. Sie mimte die resolute Putzfrau Lady Gaga, und ihre Verwandte Christa aus Baden-Württemberg. Ihre Bühnenfigur hat sich unglücklich in ihren Zahnarzt Andi verliebt. Bevor sich alles zum Guten wendet und Mut belohnt wird, macht sie beim Wochenendseminar „furchtlos glücklich“ bei einer überdrehten Seminarleiterin („wir nehmen jeden, Hauptsache der zahlt“) mit. Denn sie „will keine Angst mehr vor der Liebe haben“. Dabei sind der Herbert („ich mag München sehr, aber die Leute mag ich nicht), die sympathische Wiesn-Bedienung Brigitte, die den Gästen erst einmal ein Hendl serviert und eine Influencerin, die „zweieinhalb Liter heißes Ingwerwasser“ frühstückt und exklusive Dirndlfrisuren für Hunde kreiert, sowie der Grantler Hans. Am Ende wendet sich selbstverständlich alles zum Guten, und ihr Zahnarzt Andi schreibt ein Liebesgedicht.

Es sind Typen, die die Kabarettistin lebendig werden lässt. „Sie hat die Menschen analysiert“, sagte eine Zuschauerin. Bravo-Rufe als Wanninger ihr „furchtlos glücklich“-Lied zum Besten gibt. Selbstverständlich musste die Künstlerin noch eine Zugabe geben.





Astrid Klammt