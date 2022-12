Dauerbrenner Kongresshaus: Bürgerentscheid in der Warteschleife

Von: Andreas Seiler

Seit vielen Jahren ein Dauerthema: die Zukunft des Kongresshauses. © Sehr

Garmisch-Partenkirchens Gemeinderat drückt im Ringen um die Zukunft des Kongresshauses auf die Bremse: Der anvisierte Bürgerentscheid wird fürs Erste verschoben – aus Rücksicht auf eine Initiative, die noch Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammelt. Möglicherweise kommt es im Frühjahr zur finalen Entscheidung, ob es auf einen Neubau oder eine Sanierung hinausläuft.

Garmisch-Partenkirchen – Bürgerentscheide sind eine Wissenschaft für sich. Garmisch-Partenkirchens Dauerbrenner Kongresshaus ist das beste Beispiel hierfür. Die Kommune doktert seit Jahren an einer Lösung für die in die Jahre gekommene Immobilie in bester Lage am Richard-Strauss-Platz herum – ohne wirklich vorwärtsgekommen zu sein. Doch nun soll eine endgültige Entscheidung getroffen werden. „Wir wollen die Sache abschließen“, bekräftigt Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU).

Zur Erinnerung: Der Gemeinderat hat im November ein Ratsbegehren auf den Weg gebracht, mit dem er einen deutlich verkleinerten Neubau vorschlägt. Entstehen soll, so die Vision, ein „Haus für alle“ – für die Bürger, die Kultur und das Kongressgeschäft. Ursprünglich sah der Fahrplan vor, dass es am 12. Februar 2023 zum Bürgerentscheid, also zur Abstimmung, kommt. Dieser Termin wurde allerdings, dies beschloss jetzt das Gremium in seiner Sitzung am Donnerstagabend, verschoben. Über einen Ersatztermin möchte die Ortspolitik in der Januar-Sitzung beraten.

Initiative sammelt Unterschriften

Der Hintergrund für die Planänderung liegt auf der Hand: Denn mittlerweile hat sich die Initiative „Rettet unser Kongresshaus vor dem Abriss!“ formiert. Gefordert werden der Erhalt und eine schrittweise, behutsame Sanierung der Liegenschaft, die der Gemeinde gehört und von GaPa Tourismus betrieben wird. Ein Neubau, heißt es, würde zu einem „finanziellen Desaster“ führen. Im Raum stehen Kosten in Höhe von rund 41 Millionen Euro. Auch wird vor einem angeblichen Hotelbauprojekt auf dem Areal gewarnt – eine Spekulation, die Gemeindechefin Koch als „Fake News“ bezeichnet.

Die Gruppe um Dr. Thomas Trickl, Reiner Schmid-Egger und Gemeinderätin Lilian Edenhofer (Freie Wähler, fraktionslos) strebt – quasi als Konkurrenz zum Ratsbegehren – ein Bürgerbegehren an. Hierfür braucht sie jedoch Unterstützer, um überhaupt zugelassen zu werden, und muss im Markt exakt 2178 Unterschriften (acht Prozent der Einwohner) sammeln. Bis Anfang Januar soll diese Anzahl, so das ehrgeizige Ziel, erreicht sein.

Sollte es grünes Licht für das Bürgerbegehren geben, dann werden wohl beide Varianten – Neubau oder Sanierung – samt Stichfrage an einem Tag zur Abstimmung kommen. Das Ganze dürfte sich vermutlich im Frühjahr abspielen, da die Verwaltung eine Vorlaufzeit braucht und Fristen eingehalten werden müssen. Spannend wird es, wenn die Unterschriften doch nicht so schnell wie erwartet zusammenkommen. Dann kann der Gemeinderat entweder weiter abwarten oder mit seinem Ratsbegehren vorpreschen.

Podiumsdiskussion geplant

Für Rathauschefin Koch ist es eine „Selbstverständlichkeit“, wie sie betont, der Initiative die nötige Zeit zu geben. Diese Vorgehensweise sei urdemokratisch. Allerdings könne man nicht bis zum Sankt-Nimmerleinstag warten. Auf einer für den 12. Januar geplanten Podiumsdiskussion im Kongresshaus sollen beide Seiten ihre Argumente vorbringen.

Die Mehrheit des Gemeinderats folgte der Sichtweise der Verwaltung. Wichtig sei es, betonte Ulrike Bittner-Wolff (SPD), die Bürger mitzunehmen und Überzeugungsarbeit für den Neubau zu leisten. In den Augen der meisten Volksvertreter ist dieser die wirtschaftlichere Lösung. Ein neues Multifunktionsgebäude erfülle, so der Tenor, am besten die modernen Anforderungen, etwa auf den Gebieten der Energieeffizienz und Barrierefreiheit. Alexandra Roos-Teitscheid (Grüne) sprach sich dafür aus, den weiteren zeitlichen Ablauf des Prozesses möglichst konkret zu halten. Alles andere wäre ein „falsches Signal nach außen“.

Kritik äußerte erneut Martin Sielmann (FDP): Der Liberale appellierte an seine Amtskollegen, das Ratsbegehren zurückzuziehen und das Ergebnis des Bürgerentscheids aus dem Jahre 2019 zu akzeptieren. Damals sprach sich eine deutliche Mehrheit für den Erhalt des Hauses samt Sanierung aus – ein Votum, das heute nicht mehr bindend ist.