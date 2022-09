Tribünenräumung im Sitzungssaal: Bürgermeisterin erkennt nach Jahren Schuld an

Von: Tanja Brinkmann

Ihre Hausmacht hat Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer im Mai 2017 wohl missbraucht. Das räumt ihre Nachfolgerin jetzt ein. © Sehr

Sie will’s vom Tisch haben. Den Kopf freibekommen für drängendere Probleme. Deshalb hat Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) anerkannt, dass die Räumung der Tribüne im großen Rathaussaal und vor allem die Fortsetzung der Sitzung im Mai 2017 rechtswidrig waren. Eine Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht ist damit wohl vom Tisch.

Garmisch-Partenkirchen – Tumultartige Szenen haben sich Ende Mai 2017 im Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat abgespielt. Die Sitzung zum Thema Mobilfunkmast an der Törlenstraße musste unterbrochen werden, weil Bürger ihren Unmut kundtaten. Die damalige Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) ließ schließlich die Tribüne räumen und die Polizei holen. Nach dieser Eskalation, die sicher beide Seiten überfordert hat, wurde die Sitzung fortgesetzt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dagegen haben Anton Hofer (Garmisch+Partenkirchen miteinander), der vor gut fünf Jahren allerdings noch nicht im Gemeinderat saß, und Martin Sielmann (FDP) geklagt.

Verwaltungsgericht wollte sich mit Causa beschäftigen

In diesem Herbst endlich wollte sich das Bayerische Verwaltungsgericht München damit beschäftigen. Muss es nun wohl nicht mehr, denn die amtierende Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) hat gegenüber beiden Klägern anerkannt, dass das damalige Vorgehen rechtswidrig war.

Diese haben nun zunächst die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. „Danach wird das Gericht prüfen, ob die beiden Verfahren im Wege von so genannten Anerkenntnisurteilen abgeschlossen werden können“, erklärt Florian Huber, Sprecher des Verwaltungsgerichts. Dies erfolge dann voraussichtlich ohne mündliche Verhandlung. In solchen Anerkenntnisurteilen gebe es wohl auch keine eigene rechtliche Beurteilung der Sachverhalte durch das Gericht. „Hintergrund hierfür ist, dass ein Verwaltungsgericht in aller Regel nur dann Streit inhaltlich zu bewerten und zu entscheiden hat, solange und soweit eine Klagepartei dies vom Gericht möchte und die Beklagtenpartei sich dem verweigert, sie also eine Streitentscheidung erforderlich macht“, betont Huber. „Dies ist bei einem Anerkenntnis durch die Beklagte regelmäßig nicht mehr der Fall.“

Müssen Beschlüsse wiederholt werden?

Zu dem, was Koch als rechtswidrig anerkannt hat, zählen auch die Beschlüsse besagter Sitzung. „Dies betrifft vor allem die Punkte ,Mobilfunk‘, ,Sanierung des Olympia-Skistadions‘ sowie ,Aberkennung von Ehrenbürgerrechten, die in der Zeit des Nationalsozialismus verliehen wurden‘“, sagt Sielmann. Inwieweit diese Beschlüsse wiederholt werden müssen, lässt Koch gerade prüfen. Anderes, wie die etwa Geschäftsordnung des Kinder- und Jugendbeirats, die in jeder Periode neu erstellt wird, „hat sich durch den zeitlichen Ablauf überholt“.

Allein deshalb haben Hofer und Sielmann aber nicht geklagt. Ihnen liegt vielmehr daran, ein derartiges Vorgehen künftig zu vermeiden. „Wichtig ist, dass wir daraus lernen“, betont Sielmann, für den das Ganze „ein Präzedenzfall“ ist.

Entscheidend für ihn ist, diesen in die Kommentare zum Bayerischen Kommunalrecht aufzunehmen. Das strebt er jetzt an: „Nie wieder sollen Bürger einer bayerischen Gemeinde oder eines Landkreises das erdulden, was 2017 im Markt Garmisch-Partenkirchen passiert ist“, sagt Sielmann. „Nie wieder sollen sich eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister wie vor fünf Jahren über das Prinzip der Öffentlichkeit der Sitzungen der kommunalen Parlamente hinwegsetzen können. Nie wieder soll eine mutlose Kommunalaufsicht in dieser Frage hilflos die Hände erheben können.“ Denn genau das war 2017 passiert, die Rechtsaufsicht am Landratsamt hatte damals kein Fehlverhalten erkennen können.

Während Sielmann mit seinem Anwalt weiter dafür kämpft, wartet Hofer erst einmal ab, was er vom Verwaltungsgericht hört. Gut erinnert er sich daran, dass Koch noch im April gegenüber dem Tagblatt erklärt hatte, dem Verfahren „völlig gelassen“ entgegenzusehen“. Weshalb sie allerdings wenige Monate später „das Ruder um 180 Grad rum reißt“, erschließt sich ihm so gar nicht. „Warum reagiert sie jetzt plötzlich?“, fragt Hofer.

Eine Frage, mit der die Bürgermeisterin gerechnet hat. „Ich will die Altlasten vom Tisch haben“, sagt Koch. „Es gibt andere Themen, die mich zeitlich und kraftmäßig binden.“ Und sie möchte „Rechtsfrieden“ haben, an dem auch den Mitgliedern des Gemeinderats liegen sollte. „Wenn’s dem Ego der Herren dient, erkenne ich gerne unsere Schuld an.“ Denkt sie an die Sitzung im Mai 2017 zurück, der sie als Fraktionsvorsitzende der CSU beiwohnte, erinnert sie sich an „die aufgeheizte Stimmung“. Es habe gar keine andere Möglichkeit gegeben, als die Tribüne zu räumen. Anschließend mit der Tagesordnung fortzufahren, sei allerdings der Fehler gewesen. „Man hätte ganz abbrechen müssen.“ Das sieht auch ihre Vorgängerin Meierhofer inzwischen so. Vor ein paar Wochen erklärte sie: „Ich hätte die Sitzung wohl besser am nächsten Tag fortgesetzt.“