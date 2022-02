Ehemaliges Bahnareal: Moderner Campus für Gesundheit, Pflege und Robotik

Von: Andreas Seiler

Eine erste Planung: So könnte der Campus der Longleif GmbH mit den verschiedenen Einrichtungen aussehen. Herzstück ist das Forschungszentrum der Technischen Universität München (TUM). BIZ ist das Bildungszentrum. © Hinterschwepfinger

Noch sind viele Fragen offen. Aber sollte dieses ambitionierte Vorhaben Realität werden, wäre es für den Wirtschaftsstandort Garmisch-Partenkirchen ein großer Wurf. Die gemeinnützige Longleif GaPa GmbH plant in der Nähe des Bahnhofs einen modernen Campus für die Bereiche Forschung, Pflege und Berufsausbildung.

Garmisch-Partenkirchen – Visionen sind etwas Wunderbares – gerade auf dem Terrain der Ortsentwicklung. Die gemeinnützige Longleif GaPa GmbH – das kommunale Unternehmen des Marktes Garmisch-Partenkirchen verwaltet und setzt die rund 57 Millionen Euro der Günter-und-Ingeborg-Leifheit-Stiftung ein – spielt diesbezüglich eine gewichtige Rolle. Ein Bauvorhaben ist schon weit fortgeschritten: Am „Alten Finanzamt“ entsteht ein Seniorenzentrum mit altersgerechten Wohnungen und Beratungsangeboten. Ein zweites, ganz anderes Projekt existiert bislang nur in den Köpfen und auf dem Papier.

Fast 30000 Quadratmeter großes Areal

Longleif möchte auf einem fast 30 000 Quadratmeter großen Areal südlich des neuen BZB-Bahnhofs – die Gemeinde-Tochter kaufte den Grundstücksstreifen 2020 von einem Privateigentümer – einen Campus hochziehen, der mit mehreren Einrichtungen die zukunftsträchtigen Branchen Gesundheit, Pflege und Robotik in den Fokus rückt und damit dem Tourismusort ein weiteres Standbein bescheren könnte. Mit Details halten sich die Verantwortlichen zurück. Aber die ersten Zahlen, die genannt werden, sind imposant: Im Raum steht ein Investitionsvolumen von weit über 100 Millionen Euro – für ein lokales Vorhaben eine überaus stattliche Summe. Und es ist die Rede von 200 bis 250 Arbeitsplätzen, die in dem teilweise vierstöckigen Komplex auf dem ehemaligen Bahngelände („Bahnhofsareal West“) entstehen könnten. Es gibt bereits erste Entwürfe. Darauf zu sehen ist eine mehrgliedrige Bebauung mit verschiedenen Gebäuden, eine große Tiefgarage, Rad- und Fußwege sowie Freizeit- und Parkflächen für das gewünschte Uni-Flair. Die Machbarkeitsstudie stammt von einem Projektentwickler, der in der Kommune kein Unbekannter ist: Hinterschwepfinger – eine Ideenschmiede mit Sitz in Burghausen, die sich auch Gedanken zur Zukunft des Kongresshauses machte.

Herzstück des besagten Campus ist ein Forschungszentrum der Technischen Universität München samt Hörsaal – mit den Schwerpunkten Robotik, Sport und Gesundheit. „Das passt perfekt zum Ort“, findet Longleif-Geschäftsführer Viktor Wohlmannstetter. Der Bezug liegt auf der Hand: Seit einigen Jahren forschen in Garmisch-Partenkirchen TU-Wissenschaftler auf dem Gebiet der Geriatronik. Dabei geht es beispielsweise um den Einsatz von Assistenzrobotern zur Unterstützung von Senioren im Alltag. Als weitere Elemente des Standortes sind ein Bildungszentrum für Pflege- und Gesundheitsberufe, ein Pflegezentrum sowie Betreutes Wohnen vorgesehen. Wohlmannstetter ist davon überzeugt, mit diesem Konzept ins Schwarze zu treffen. „Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.“

Gespräche mit der Bayerischen Staatsregierung

Doch bis dort die ersten Studenten unterrichtet werden und die ersten Senioren untergebracht sind, ist es noch ein langer Weg. „Wir befinden uns in einem frühen Stadium“, räumt Wohlmannstetter ein. Schließlich muss die anspruchsvolle Unternehmung finanziell auf stabile Füße gestellt werden und sich wirtschaftlich betreiben lassen. Hierzu führt Longleif derzeit nach eigenen Angaben Gespräche mit potentiellen Investoren, Mietern und Partnern, mit der TU und der Bayerischen Staatsregierung. Von der Münchner Schaltzentrale der Macht kommen schon mal positive Signale.

„Markterkundung“ nennt sich diese alles entscheidende Phase. Wohlmannstetter ist optimistisch: „Das funktioniert.“ Wenn alles glatt läuft, so seine vorsichtige Prognose, könnte vielleicht schon 2026 ein Großteil des Campus den Betrieb aufnehmen. „Das ist sportlich“, kommentiert der Manager den Zeitplan.

Longleif muss auch die heimische Bevölkerung mitnehmen und überzeugen. Im Frühjahr soll die erste öffentliche Info-Veranstaltung stattfinden. Eine in Auftrag gegebene Video-Animation soll einen visuellen Eindruck vermitteln. Wohlmannstetter ist sich bewusst, dass Bauvorhaben dieser Größenordnung in Sachen Architektur schnell in die Schusslinie geraten. Sein Anspruch ist daher klar: „Die Gebäude müssen zur Region passen.“