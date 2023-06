Longleif-Campus: Das Ende der Kleingärtner? - Zum Kämpfen „keine Lust und Kraft mehr“

Von: Josef Hornsteiner

Müssen weichen: Die Schrebergärten auf dem früheren Bahnareal passen nicht zum geplanten Campus-Areal. © Thomas Sehr

28 Kleingärten müssen weg, wenn der Longleif-Campus am Bahnhofsareal in Garmisch-Partenkirchen entsteht. Zwei Ersatzflächen schlägt die Gemeinde vor - für die Betroffenen inakzeptabel.

Garmisch-Partenkirchen – Die Kleingärtner haben entschieden – deutlich. 19 von 19 stimmten gegen die vorgeschlagene Gemeindefläche, die zwischen dem Areal „Am Weidlegraben“ und den Loisachauen als Ersatz für ihre Gärten an der Bahnbrache hätte dienen sollen. Gegen den zweiten Vorschlag votierten 17 von 19: die Raubal-Wiese, die als Demo-Camp während des G7-Gipfels in Elmau Schlagzeilen machte. „Das Votum ist klar, beide Grundstücke sind somit von den Betroffenen bei der Mitgliederversammlung abgelehnt worden“, sagt Rudi Wimberger. Für ihn eine traurige Sache. Doch können seine Mitglieder und er den Ersatzflächen nicht zustimmen. Denn eine liegt gänzlich, die andere zum Teil im Hochwassergebiet der Loisach. Das bestätigt eine Auswertung des Wasserwirtschaftsamtes in Weilheim.

Zwei problematische Grundstücke: die vorgeschlagenen Ersatzflächen (rot markiert) liegen teilweise im Hochwassergebiet (Grafik oben). © Grafik: Wasserwirtschaftsamt

„Wir stellen jetzt unsere Suche nach einem brauchbaren Grundstück ein.“ Enttäuscht und verärgert nimmt der Unterbezirksvorsitzende von Bahn Landwirtschaft München zur Kenntnis, „dass ein circa 100-jähriger ortsansässiger Verein damit aller Wahrscheinlichkeit nach aufgelöst werden muss“. Bitter, aber er sehe keine andere Lösung.

Um weiter zu kämpfen, hat er „nun langsam keine Lust und Kraft mehr“. Die Gemeinde könne ebenfalls nicht mehr tun, als ihnen besagte Grundstücke anzubieten, heißt es aus dem Rathaus. Die bald heimatlosen Gärtner versuchen es deshalb vielleicht doch mit der Raubal-Wiese, die nur teilweise im Hochwassergebiet liegt. „Sie wäre groß genug, um dort eine neue Kleingartenanlage entstehen zu lassen“, sagt Wimberger. Allerdings fehlt dort die nötige Infrastruktur wie Zufahrt, Umzäunung, Wasseranschluss. „Das kann jedoch nicht ausschließlich vom Verein finanziert werden.“ Eine Beteiligung seitens der Marktgemeinde beziehungsweise Longleif hält der Vorsitzende für „durchaus wünschenswert und angebracht“. Dass der Bedarf für Kleingärten in Garmisch-Partenkirchen groß ist, beweisen ihm zufolge die Bewerber auf der Warteliste: 40 potenzielle Pächter stehen darauf.

4500 Quadratmeter durch Schrebergärten besetzt

Seit drei Jahren kämpfen Wimberger und die Vereinsmitgliederum Ersatz für die sieben Parzellen auf der Bahnbrache am Bahnhof Garmisch-Partenkirchen, die 28 Kleingärten beherbergen. Bekanntlich soll dort der Longleif-Campus entstehen. 4500 Quadratmeter blockieren die Schrebergärten – ein Siebtel der Fläche des gesamten Campus-Areals, das die gemeinnützige Longleif-GaPa GmbH als kommunales Unternehmen der Marktgemeinde mit einem Stiftungsvermögen in Millionenhöhe bis 2026 verwirklichen möchte. Deshalb wurde der Generalpachtvertrag für die Gärten zum 30. November gekündigt.

Der Verein Bahn Landwirtschaft Bereits 1912 wurde der Verein Bahn Landwirtschaft gegründet, bundesweit hat er 78 000 Mitglieder, wovon 73 dem Unterbezirk Garmisch-Partenkirchen angehören. Auf drei Grundstücken im Ortsgebiet – im Gleisdreieck Reutte/Mittenwald, an der Zugspitzbahn und eben auf der umstrittenen Bahnbrache – sind insgesamt 64 Gärten angesiedelt.

Wimberger und sein Verein haben schon einiges probiert, sagt er. Die Vorschläge der Kleingärtner, ein Gemeinde-Grundstück im Bereich des Alpspitz-Wellenbads oder eines der Bader-Stiftung zu bekommen, wurden demnach abgelehnt. Eine Integration der Kleingärten in das Campus-Projekt sei als nicht realisierbar zurückgewiesen worden. „Davon sind wir aber immer noch überzeugt“, betont Wimberger. „Mit etwas gutem Willen wäre das möglich gewesen.“ Campus-Projektentwickler Maximilian Mayer widerspricht. „Aufgrund des aktuellen Planungsstands und der Beschlusslage ist es nicht möglich, die bestehende Kleingartenanlage auf dem Areal weiterzubetreiben.“ Er bedauere sehr, dass keine Einigung bezüglich der Ersatzgrundstücke zwischen dem Verein und der Kommune erzielt werden konnte.

Longleif-Campus: Seit 2020 Kündigung bekannt

2020 erfuhren die Verantwortlichen der Gärtnergemeinschaft, die einst nur für Bahnangestellte und mittlerweile für alle offen ist, dass ihre Flächen gekündigt werden. Am 27. Mai 2022 kandidierte Wimberger, selbst seit Jahrzehnten begeisterter Pächter eines Schrebergartens, deshalb als Vorsitzender. „Um mit einer guten Mannschaft für den Erhalt zu kämpfen.“

Zahlreiche Vor-Ort-Termine und Gutachten folgten. Die Untere Naturschutzbehörde kritisierte unter anderem, dass „die starke Beschattung durch überhöhte und ungepflegte Böschungen und Hecken für das Vorkommen der Zauneidechse äußerst schädlich ist“. Deshalb machte die Behörde deutlich: „Die Kleingärten und der Artenschutz vertragen sich nicht.“ Wimberger sieht das anders: „Durch zahlreiche Fotos können wir belegen, dass gerade in den Kleingärten das Vorkommen der Zauneidechse besonders hoch ist.“