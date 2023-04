Gemeinde ist optimistisch: „Die Kletterhalle kommt“ - DAV noch vorsichtig

Von: Katharina Bromberger

Auf der rot markierten Fläche soll die Kletterhalle entstehen: Drei Parkreihen im südlichen Bereich des Eisstadion wären vom Bau betroffen. Doch die etwa 100 Stellplätze werden ersetzt, verspricht die Gemeinde. Rathaus pocht auf Erbpacht © Bartl/A.

Die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen arbeitet am Bebauungsplan und gibt ein klares Plädoyer pro Kletterhalle. Der Verkauf des Areals ist vom Tisch.

Garmisch-Partenkirchen – So konkret hat das seit Jahren niemand mehr gesagt, vielleicht sogar noch nie. Markus Gehrle-Neff traut sich. „Ja, die Kletterhalle kommt.“ Natürlich muss man das einschränken: Als stellvertretender Leiter des Bauamts in Garmisch-Partenkirchen spricht er für die Verwaltung. Meint also: „An uns wird das Projekt nicht scheitern, wir kriegen das hin.“ Die Gemeinde wird den notwendigen Bebauungsplan liefern.

Martin Willibald hört’s – und sagt erst einmal nichts. Zum „Juhu“-Schreien ist’s ihm zu früh. Immerhin aber zeigt sich der Vorsitzende der Alpenvereinssektion Garmisch-Partenkirchen vorsichtig optimistisch. „Man hofft halt.“ Dass das wirklich etwas wird mit der Kletterhalle. Dass die Kletterer nach der Schließung der Boulderhalle eine neue Heimat bekommen. Und das in absehbarer Zeit. Für mehr als diese leise Zuversicht haben er und viele andere im jahrzehntelangen Kampf für eine Kletterhalle in der Marktgemeinde schon zu viele Enttäuschungen und Rückschläge erlebt. Aber auch er hat das Gefühl: Im Rathaus kümmert man sich um das Thema, Elisabeth Kochs Begeisterung für das Projekt Kletterhalle – „wir wollen die unbedingt“ – ist echt. Nur braucht’s eben Geduld, „nicht meine größte Stärke“, gibt Willibald zu.

Hoffen auf Bouldern Seit März ist die Boulderhalle in Garmisch-Partenkirchen Geschichte. Wegen der Sanierung des Alpspitz-Wellenbads musste sie schließen. Intensiv suchte Martin Willibald nach einer Alternative. Schließlich brauche Garmisch-Partenkirchen eine Klettermöglichkeit, solange es die große Halle noch nicht gibt. Nun hat er sie vielleicht gefunden .„Wir haben etwas Konkretes an der Hand und tun alles dafür, dass das unsere Übergangslösung wird“, sagt der Vorsitzende der Alpenvereinssektion. Im Herbst, hofft er, kann er die Pläne präsentieren. kat

Stellvertretender Bauamtsleiter Gehrle-Neff: Bau der Kletterhalle könnte in einem Jahr beginnen

Er wäre gerne schon weiter. Tatsächlich aber hat die Gemeinde wichtige Schritte gemacht. Gehrle-Neff stellt sogar einen Zeitplan auf. In einem Jahr könnte Baureife vorliegen und die Sektion mit dem Bau der Kletterhalle beginnen. Wichtiger Zusatz: Wenn alles, wirklich alles glatt geht. Bislang läuft’s ganz gut. Wichtige Hürden sind genommen. Einige bürokratische Schritte und Beschlüsse zählt Gehrle-Neff auf, die niemand mitbekommt oder beachtet, die aber entscheidend sind für die Bauleitplanung. Und die veranschaulichen: „Das ist einfach ein langer Prozess.“ Gerade in dem Areal, in dem die Kletterhalle entstehen soll.

Für die Kletterhalle scheint es jetzt aber eine echte Chance zu geben. Zum ersten Mal verrät Bürgermeisterin Koch den genauen Standort: grob zwischen Eisstadion und Alpspitz-Wellenbad, genauer in der Kurve zum Bad, auf dem südlichen Teil der Stadion-Parkplätze. Drei Reihen würden wegfallen. Knapp 100 Parkplätze gingen dadurch verloren. „Sie werden ersetzt“, beruhigt Gehrle-Neff umgehend. Dazu ist die Gemeinde verpflichtet. Um die 650 Parkplätze weist das gesamte Gebiet auf.

Kletterhalle zwischen Eisstadion und Alpspitz-Wellenbad: Verkehrskonzept wird erstellt

In diesem Zusammenhang fällt ein Stichwort, das die Sache ein wenig verkompliziert: Verkehrskonzept. „Ohne Verkehrskonzept keine Kletterhalle.“ Diese Regel gibt Gehrle-Neff aus. „Wir brauchen eine komplette Neuordnung des Areals“, bekräftigt Koch. Dazu gehört weit mehr als das Eisstadion-Umfeld samt der Klammstraße.

Die Bürgermeisterin hat besonders den LongLeif-Campus im Blick, der südlich des Zugspitzbahnhofs entsteht. Genauso wie den Hausberg. Im Winter sind die Zufahrtsstraßen oft verstopft, lange schon sucht man nach einer Lösung. Das Verkehrskonzept soll Möglichkeiten aufzeigen. Für das Eisstadion kündigt Gehrle-Neff Busstellflächen an, die derzeit fehlen. Zudem Parkdecks, um die rund 650 Plätze zu erhalten. „Die werden irgendwann kommen.“

Franz Hummel und die Kletterhalle: Vertrag besteht Wer von einer Kletterhalle spricht, denkt an Franz Hummel. Aus gutem Grund. Gegenüber der Gemeinde hatte sich der Investor schriftlich verpflichtet, eine Kletterhalle zu bauen. Sein Team der FH-Innova GmbH plante und zeichnete, veröffentlichte grafische Darstellungen. Die bekanntlich nie realisiert wurden. Auf dem einen Gelände – Bahnhofsareal Ost zwischen Lagerhausstraße und Gleisen – sperrte sich der Nachbar, der Besitzer des Sausalitos-Gebäudes legte rechtliche Schritte gegen den Bebauungsplan ein. Auf dem anderen – Bahnhofsareal West auf der gegenüberliegenden Seite der Gleise an der Olympiastraße – kam der Stopp der Gemeinde aus planerischen Gründen. Die Halle sowie die beiden geplanten Hotels waren dort nicht mehr erwünscht, erklärte Prokurist Andreas Schamberger im Januar 2022 gegenüber dem Tagblatt. „Wir verfolgen das nicht weiter“, stellte er klar. Aber: Der Vertrag besteht. Und Elisabeth Koch hat ihn nicht vergessen. Zu Details schweigt Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin. Doch hält sie fest: Sie wird Franz Hummel an seine Verpflichtung erinnern – „die er selbst damals vorgeschlagen hat“. Die Alpenvereinssektion um Vorsitzenden Martin Willibald stört das Aus des Unternehmens nicht. Seine Mitstreiter und er haben mit Vertretern Gespräche geführt, bevor sie das Projekt anpackten. Die Beteiligten waren sich einig: Es macht keinen Sinn, für Garmisch-Partenkirchen zwei Hallen zu planen. Das fh-Projektmanagement-Team versprach volle Unterstützung. „Eine Kletterhalle braucht’s in diesem Ort“, bekräftigte Schamberger. Natürlich keine zwei, das ist auch Koch klar. Hummel aber lässt sie damit nicht vom Haken. „Er könnte ja Alternativen bieten.“ Darüber, kündigt sie an, wird man noch reden. kat

DAV wollte das Grundstück für die Kletterhalle kaufen, Rathaus pocht auf Erbpacht

Fachleute für Verkehr arbeiten an diesem Konzept, ein Grundstücks- und Finanzexperte hat seine Arbeit bereits erledigt: Der Gutachter hat den Preis für das potenzielle Kletterhallen-Grundstück festgelegt – eine Gemeinde darf schließlich nichts unter Wert verkaufen. Auch nicht verpachten, was in diesem Fall relevant ist. Am liebsten hätte der DAV die rund 1000 Quadratmeter gekauft. Das aber ist vom Tisch, für die Gemeinde kommt nur Erbpacht in Frage. „Besser als nichts“, urteilt Willibald. Öffentlich ausplaudern wird Koch die Kosten nicht – „hier gilt Stillschweigen“ –, doch auch der Sektionsvorsitzende kennt sie nach eigener Aussage noch nicht.

Davon hängt aber vieles ab. Erst, wenn die Sektion weiß, wie viel Geld sie für die Pacht in die Hand nehmen muss, weiß sie auch, wie viel Geld für den Bau übrig bleibt – und wie groß sie bauen kann. Mit 3,2 bis 3,7 Millionen Euro Gesamtkosten hatten die Verantwortlichen im Januar 2022 kalkuliert, damals mit dem Plan, das Grundstück zu kaufen. „Ich bin noch vorsichtig“, sagt Willibald. Aber vorsichtig optimistisch.

