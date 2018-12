City Biathlon 2018: Stars, Geld und Schnee sind da

Peter Fischer darf aufatmen: Für die 23. Auflage seines City-Biathlons in der Fußgängerzone von Garmisch-Partenkirchen ist jetzt alles klar. Die letzte Zusage kam vom aktuellen Shootingstar Anna Weidel.

Garmisch-Partenkirchen – Peter Fischer hat jetzt alle acht zusammen: Acht Weltcup-Stars haben für den 23. City-Biathlon zugesagt. Zufrieden sitzt Fischer im Büro des Skiclubs Garmisch an der Fürstenstraße. Gelassener als die vergangenen Jahre sieht er dem 30. Dezember entgegen. Die letzte Zusage kam vorletzte Woche. „Anna Weidel ist dabei“, sagt Fischer erfreut. „Es war ein persönliches Gespräch mit ihr.“ Wie bei den anderen sieben Sportlern auch. Darunter Biathlon-Größen wie Benedikt Doll, Johannes Kühn, Franziska Preuß oder Dominik Windisch und Alexia Runggaldier aus Italien. Die Lokalmatadoren Nadine Horchler und David Zobel komplettieren das Feld. Den guten Beziehungen sei Dank. „Ich rufe die Teilnehmer immer persönlich an, da geht nichts über Manager.“ Genau das mache ja seinen City-Biathlon aus. „Sie kommen, weil sie es gern machen.“ Denn mit Startgeldern wie bei der einzigen Konkurrenz-Veranstaltung auf Schalke kann der SCG nicht mithalten. Da spielt mehr die Leidenschaft eine Rolle, um dem Ziel gerecht zu werden: „die Weltcupstars für die Zuschauer zum Null-Tarif nach Garmisch zu bringen.“

Finanzierung gesichert

Beruhigend ist für Fischer auch, dass die 50.000 Euro teure Veranstaltung heuer wieder finanziell gestemmt werden kann. Bekanntlich kämpfen Fischer und sein Organisationsteam „jedes Jahr aufs Neue um den Fortbestand der Veranstaltung“. Schon der Infoabend für die Geschäftsleute am 24. Oktober musste er wegen zu weniger Anmeldungen absagen (wir berichteten). Fischer und seine rund 80 Helfer sind ehrenamtlich tätig. „Ohne sie würde ja gar nichts gehen.“

Auch das Regenwetter in diesen Tagen lässt den Skiclub-Vorsitzenden kalt. Der Schnee lagert momentan am Parkplatz am Eisstadion. „Er ist sehr kompakt, da macht das nasse Wetter nicht viel kaputt“, versichert Fischer. Der Schnee besteht aus dem Abrieb des Eisstadions sowie Kunstschnee vom Gudiberg. Am 29. Dezember wird er in die Fußgängerzone transportiert. 40 Lkw-Ladungen müssen die Bauhof-Mitarbeiter in den Ortskern fahren. „Und das an einem Samstag zwischen den Feiertagen, an denen sie normalerweise frei haben.“ Das Lob ist dementsprechend groß. „Das verläuft ohne Murren, sie sind mit Freude dabei.“

Zwei Pistenraupen präparieren am 30. Dezember die Strecke. Den Beginn machen die Junioren ab 16.30 Uhr mit dem Anschießen. Das Hauptrennen mit Vorstellungsrunde startet um 18 Uhr. Der Zeitdruck ist diesmal enorm. „Der Bayerische Rundfunk wird live in der Rundschau berichten“, sagt Fischer. Dafür muss aber um Punkt 18.40 Uhr der Zieleinlauf erfolgen. Im Anschluss gibt’s die Siegerinterviews. Die Siegerehrung findet an der Spielbank statt.

Das Programm am 30. Dezember:

16.30 Uhr: Anschießen der Junioren

16.45 Uhr: Schließung der Streckenübergänge

17 Uhr: Start des Juniorenfeldes (Acht Teilnehmer, vier Mal zwei Paare)

17.30 Uhr: Anschießen des Hauptfeldes

18 Uhr: Start Golden Round (die acht Teilnehmer werden einzeln dem Publikum vorgestellt)

18.15 bis 18.45 Uhr: Hauptrennen

18.45 bis 18.55 Uhr: Interviews

19.30 Uhr: Beginn der Siegerehrung an der Spielbank Garmisch-Partenkirchen - Begonnen wird mit den Junioren