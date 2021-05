Corona-Öffnungen: Grünes Licht für Hotels und Seilbahnen - doch viele Fragen bleiben offen

Stichtag 21. Mai

Endlich. Es gibt Perspektiven. Der Biergarten-Betrieb läuft, Hotels und Seilbahnen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen dürfen zum 21. Mai öffnen. Doch viele Fragen sind offen.

Landkreis – Der Mai gilt als der Wonnemonat. Die Zeit, in der der Frühling auf Hochtouren kommt. Im vergangenen Jahr war er’s allerdings nicht wirklich. Im Gegenteil. Die erste Corona-Welle schwappte noch durchs Land, klang gerade ab. Am 30. Mai 2020 – es war Pfingsten – schließlich erfolgten die ersten für den folgenden Sommer richtungweisenden Öffnungen.

Corona in Garmisch-Partenkirchen: Gastronomie und Hotels bereiten sich auf Öffnungen vor

Ein Szenario, dass sich in diesem Jahr so ähnlich wiederholen könnte. Elf Tage ist der Mai nun alt, und endlich scheint es für die Schlüsselbranche, den Tourismus, die ersehnten Lockerungen zu geben. Gestern durften die Gasthäuser ihre Biergärten und Terrassen öffnen. Und das bayerische Kabinett fixierte die nächsten Schritte: Ab 21. Mai – wieder ist es Pfingsten – öffnen die Beherbergungsbetriebe auch für touristische Zwecke, samt Restaurants und Wellnessbereichen. Und selbst für die Seilbahnen, die Seenschifffahrt, aber auch Führungen im Freien gibt es grünes Licht. Zehn Tage noch, in denen einiges zu tun ist. Das hat eine kurze Tagblatt-Umfrage ergeben. Ein Überblick:

„Es ist alles ein bisserl aufwendig“, räumt Andreas Fischer ein. Aber: Beklagen will sich der Wirt von Fischer’s Mohrenplatz im Garmischer Zentrum gewiss nicht. „Es läuft gut“, sagt er frei heraus. „Sehr gut sogar, ich bin echt überrascht, so könnte es weitergehen.“ Natürlich sei es eine „kleine Herausforderung“ gewesen, in aller Schnelle die Öffnung vorzubereiten. „Aber wir Wirte rund um den Mohrenplatz haben gute Konzepte.“ Damit spricht er auch den Kollegen Gerd Zinn vom Maronis oder Jeanette Reupsch vom Café Pano an.

Corona-Lockerungen in Bayern: Hotelgäste brauchen negativen Test - Einige Fragen bleiben unklar

„Wir halten uns an die Regeln, das ist bekannt und zahlt sich aus. Die Leute honorieren das.“ Wenn Fischer derzeit einen Wunsch hat, dann ist der klar formuliert: „Es wäre einfach schön, wenn sich alle Kollegen an die Vorgaben halten würden, dann kommen wir auch von den Zahlen runter.“ Das müsse schließlich das Ziel aller in der Branche Tätigen sein. Dafür betreibt Fischer einen großen Aufwand. „Wir testen bei uns täglich alle Angestellten und uns selbst, aber das bringt eben die nötige Sicherheit für alle.“

Bis ins Detail sind zwar nicht alle Fragen geklärt, zumindest aber ein Gerüst gibt es für Hoteliers und andere Vermieter, die ab dem Pfingstwochenende Gäste empfangen dürfen. Die Regeln im Freistaat besagen: Anreisen sind ab Freitag, 21. Mai, genehmigt. Allerdings unter strengen Hygieneauflagen. So müssen die Gäste bei der Ankunft einen Negativtest vorlegen können.

Corona: Lockerungen für Hotels und Gaststätten - Anreise ab Freitag, 21. Mai, erlaubt

Einen PCR-Nachweis, der nicht älter als 48 Stunden ist oder Schnelltests unter Aufsicht, die vor nicht mehr als 24 Stunden erfolgt sind. Solche Nachweise sind alle 48 Stunden in der Unterkunft zu erbringen. Die Gastgeber dürfen auch gastronomische Angebote im Innenbereich öffnen – allerdings nur für die Hausgäste sowie maximal bis 22 Uhr. Zulässig sind außerdem Wellnessangebote, jedoch wiederum nur für Gäste des Hotels.

Ein Korsett, das Christian Bär, den Kreisvorsitzenden des Hotels- und Gaststättenverbands, nicht schockt. „Wir freuen uns über jede Öffnungsmöglichkeit“, stellt der Chef im Murnauer Alpenhof klar. „Dass wir Restriktionen haben werden und unsere Gäste nicht mit Volldampf wie gewohnt verwöhnen können, das war uns doch klar. Dafür werden die Leute auch Verständnis haben.“ Er sieht das Glas aus Sicht der Hoteliers mehr als halb voll. „Die Leute können schwimmen, auf die Terrasse, es gehen halt keine Partys an der Bar, wir können keine Hochzeiten mit 200 Gästen feiern, aber mit dieser Lösung leben wir sehr gut.“ Jetzt sei definitiv keine Zeit zum Jammern.

Corona: Inzidenz im Landkreis Garmisch-Partenkirchen bereitet Hotelier Sorgen

Ein Thema steckt ihm aber noch wie ein kleiner Kloß im Hals: die Inzidenz. Der Landkreis hangle sich seit Tagen so knapp unter der 100er-Marke entlang. „Wir kaufen alle ein, machen unsere Lager voll, was ist, wenn wir ein paar Tage lang bei 102 oder 103 stehen?“ Die Inzidenz von 100 sieht Bär noch als sehr kritisch.

Ein weiterer heikler Faktor, der auf die Vermieter auf allen Ebenen zukommt: das Testen. „Jedes Hotel wird Tests anbieten, da bin ich mir sicher“, sagt Bär. Doch: Wenn es die Routine-Selbsttests sind, gelten sie nur für das jeweilige Haus. „Dann bräuchte der Gast zum Einkaufen schon einen weiteren.“ Also gibt es die Idee, in größeren Betrieben der Gastronomie oder Hotellerie professionellere Testzentren einzurichten. „Aber da müssen wir die Feinheiten herausarbeiten und uns auch sehr schnell mit dem Landratsamt kurzschließen.“

Corona: Bergbahnen dürfen öffnen - Viele Fragen bleiben offen

Andreas Weber müsste nur den Schalter umlegen, dann würde sie laufen, die Laberbergbahn. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt der Geschäftsführer. Nur: Was genau auf die Seilbahnbetreiber zukommt, das wissen die Verantwortlichen zum jetzigen Zeitpunkt nicht. In der vergangenen Woche war das Thema politisch schon einmal angeschnitten worden. Gestern nun erneut die Bekanntgabe: Ab 21. Mai dürfen die Bergbahnen fahren – wie auch die Schiffe. „Nur habe ich gerade keine Ahnung, was wir alles umsetzen müssen“, klagt Weber.

Freilich hat er Bruchstücke gehört: Gäste erfassen, kontrollieren, ob Negativtests vorliegen, oder, ob der Urlauber eben schon vollständig geimpft ist. „Aber wie sollen wir als kleiner Betrieb das machen? Wie stemmen wir das personell?“ Im Normalfall fährt die Bahn in Oberammergau mit zwei Mitarbeitern – einer am Berg, einer im Tal. Weber plagen viele Fragen. Eine entscheidende: „Was mache ich, wenn ein Bergsteiger oben ankommt, nicht mehr kann, aber keinen Test hat?“

Das sind Szenarien, mit denen sich auch die Bayerische Zugspitzbahn schon beschäftigt hat. Und: Auch Verena Altenhofen, die Sprecherin des Unternehmens, hat dafür noch keine Lösung. „So sehr wir uns freuen, dass wir nach sieben Monaten wieder aufmachen dürfen, so sehr stehen wir jetzt unter einem zeitlichen Druck, diese vielen Fragen zu beantworten. Das ist eine Herausforderung.“ Klar ist bereits: Zunächst wird die BZB sicher den Wank und die Zugspitze öffnen. „Am Wank haben wir die kleinen Kabinen, da können wir sehr gut kontingentieren“, betont Altenhofen.

Im Klartext: möglicherweise eben ein Hausstand pro Kabine. Ob es grundsätzlich wie im vergangenen Sommer Obergrenzen für Gäste auf der Zugspitze geben wird – auch das ist bisher nicht bekannt. „Ich denke, dass wir die Konzepte vor allem wieder mit unserem Gesundheitsamt abstimmen müssen.“ Eines steht für die Sprecherin fest: „Wir versuchen auf jeden Fall, zum 21. Mai das bestmögliche Angebot präsentieren zu können.“ Neun Tage früher als 2020. Fest steht allerdings bereits: Die Kreuzeck- und die Osterfelderbahn bleiben noch geschlossen.

