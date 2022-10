Corona belastet das Klinikum - Aber nicht aus medizinischer Sicht

Von: Christian Fellner

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen steht vor einer großen Herausforderung. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Geschäftsführer Frank Niederbühl muss Personalausfälle im Klinkum Garmisch-Partenkirchen kompensieren. Deshalb gibt es jetzt einen Besucherstopp als Schutz.

Garmisch-Partenkirchen – Der Umgang mit der Pandemie hat sich gewandelt. Sehr stark sogar. Man nehme als Beispiel Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder (CSU). In den Corona-Hochzeiten war er für Vorsicht und eine strenge Linie bekannt, nun verweist er auf den Selbstschutz, auf Masken und die Möglichkeit der Impfung als Gefahrenabwehr. Also bleiben neue Restriktionen aus, obwohl die Inzidenzen zuletzt deutlich jenseits derer lagen, die noch zu Chaos und straffen Beschränkungen geführt hatten. Der milderen Variante Omikron sei Dank, die die Kliniken offensichtlich deutlich von der Corona-Flut entlastet. Und eben einer gewissen Impfquote, die Experten zwar nicht glücklich macht, die aber eben wohl zumindest Wirkung bei der großen Politik zeigt, die Pandemie vorerst laufen zu lassen.

Dass die Krankenhäuser derzeit nicht in medizinischer Hinsicht mit Corona kämpfen, das betont auch Frank Niederbühl, Geschäftsführer im Klinikum Garmisch-Partenkirchen. „Die Schwere der Krankheitsbilder, die Covid-Verläufe, sind nicht das Problem“, sagt er deutlich. Die Verantwortlichen stehen vor einer anderen Herausforderung: „Es geht um die Leistungsfähigkeit als Krankenhaus.“ Denn: Die Personalausfälle sind durch Infektionen derzeit sehr hoch und vor allem nur schwer vorhersehbar. „Weniger Personal bedeutet für den Rest der Angestellten mehr Arbeit“, sagt Niederbühl. Und Corona-Fälle im Haus bringen höhere Hygieneauflagen, etwa erschwerte Bedingungen durch Arbeit in Schutzkleidung, aber eben – und das für Niederbühl der wichtigste Aspekt – eine klare Verringerung der Kapazität der Klinik. „Wir müssen bereits wieder geplante Behandlungen verschieben“, verdeutlicht der Geschäftsführer.

Situation ist verzwickt - Niederbühl wünscht sich schärferen Blick der Politik auf die Lage

Die Situation ist verzwickt. Die Kliniken können sich vor den Einschränkungen kaum schützen. „Die Infektionen passieren ja größtenteils im privaten Raum, wo man die Ansteckungen mittlerweile zulässt, nicht bei uns im Haus.“ Logisch, dass sich Niederbühl als Verantwortlicher des zentralen medizinischen Versorgers im Südlandkreis einen schärferen Blick der Politik auf die Lage wünschen würde. In seinem Haus musste er bereits mit einem Besucherstopp reagieren. „Als Schutz für die Mitarbeiter, aber auch für die Patienten“, stellt er klar.

Frank Niederbühl wünscht sich mehr Rückhalt von der Politik. © Sehr

Denn weniger Personal verringere automatisch weiter die Kapazität. 28 Ausfälle hatte die Klinikleitung in dieser Woche registriert, 38 waren es in der Woche zuvor. Hört sich nicht viel an angesichts von 1500 Mitarbeitern insgesamt. Doch: „Die Zahl kommt ja obendrauf auf die Ausfälle, die wir sowieso schon haben. Wir hatten auch bereits eine erste Grippewelle im frühen Herbst.“ Dazu muss er Urlaube berücksichtigen. Immerhin: So stark wie die Krankenhäuser im Raum München, die teilweise bereits einen Aufnahmestopp von Patienten verhängt haben, ist Garmisch-Partenkirchen nicht belastet. Alle Fachabteilungen im Haus sind angehalten, geplante Operationen genau zu bewerten, wie notwendig sie sind. „Alles haben wir noch nicht abgesagt.“

Für Notfälle sei immer geöffnet - da gibt es keine Einschränkungen

Wie reduziert die Kapazität aktuell ist, kann Niederbühl nicht in Zahlen benennen. „Das Geschehen ist zu dynamisch. Wir fahren immer in dem Maß herunter, wie wir durch die Pandemie belastet sind.“ Wichtig ist ihm einmal mehr: „Für Notfälle sind wir immer geöffnet. Da gibt es keine Einschränkungen.“ Bis auf die Tests: Die sind grundsätzlich von jedem Patienten bei der Aufnahme abzulegen. Und dann in einem Sieben-Tage-Rhythmus. Die Mitarbeiter sind mindestens zweimal pro Woche an der Reihe. Denn es gilt, die Zahl der Positivfälle so niedrig wie möglich zu halten – und sie vor allem herauszufiltern.

30 infizierte Patienten waren es Mitte der Woche in Garmisch-Partenkirchen. Aber auch das stellt Niederbühl klar: „Die meisten kommen mit Corona und nicht wegen Corona.“ Und dennoch ist die Isolations-Station sehr gut gefüllt. Wie es weitergeht, kann der Klinikchef nicht abschätzen. „Die Zahlen sind zuletzt stetig gestiegen, aber man kann das nicht vorhersehen.“ Gerüstet ist das Klinikum für einen weiteren Anstieg, froh wäre an der Auenstraße aber auch ein jeder, wenn dieser Winter ein wenig ruhiger laufen würde.