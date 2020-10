Corona-Fall am Werdenfels-Gymnasium: Achtklässler ist erkrankt

Zahlreiche Schüler der achten Jahrgangsstufe des Werdenfels-Gymnasiums in Garmisch-Partenkirchen sind derzeit in Quarantäne. Ein Bub hat sich mit Corona infiziert. Er war vor einer Woche zuletzt in der Schule.

Garmisch-Partenkirchen – Wieder gibt es einen Corona-Fall an einer Schule im Landkreis. Diesmal ist das Werdenfels-Gymnasium in Garmisch-Partenkirchen betroffen. Ein Bub der achten Jahrgangsstufe hat sich mit Covid-19 infiziert. Die komplette Klasse 8a sowie zwölf Schüler der 8b und zehn der 8c befinden sich in Quarantäne. Am Dienstagvormittag erhielt der Erkrankte sein Positiv-Ergebnis. „Die Eltern haben umgehend die Schule benachrichtigt“, sagt Direktor Tobias Schürmer. „Dann lief die Maschinerie an.“

Mit dem Gesundheitsamt wurde das weitere Vorgehen besprochen und entschieden, dass auch Mädchen und Buben der anderen achten Klassen in Quarantäne müssen. „In der Jahrgangsstufe sind viele Fächer gekoppelt“, erklärt Schürmer. In Religion beispielsweise werden sie zusammengewürfelt. „Da geht man kein Risiko ein.“ Nur bis 28. Oktober haben die Betroffenen zuhause zu bleiben, weil der Infizierte zuletzt am Mittwoch vor einer Woche am Unterricht teilgenommen hatte. Das gilt auch für vier Lehrkräfte.

Corona am Werdenfels-Gymnasium: Auch Klasse 6c muss in Quarantäne

In einem Raum mit dem Erkrankten waren insgesamt zwölf Pädagogen. Das Gesundheitsamt filterte, welche sich in die eigenen vier Wände begeben müssen. Dafür spielen verschiedene Kriterien eine Rolle. Sitzt der Schüler in der ersten oder einer hinteren Reihe? Über welchen Zeitraum hielt sich der Lehrer in einem Zimmer mit ihm auf? Hat dieser ein Zwiegespräch mit ihm geführt? Nach dieser Analyse stufte die Behörde acht von zwölf Lehrern als Kontaktperson zwei –und eben vier als Kontaktperson eins ein. „Sie sind alle gesund und haben keine Symptome“, sagt Schürmer erleichtert. „Ich hoffe, das bleibt so.“ Dem Achtklässler gehe es den Umständen entsprechend. Der Direktor spricht von einem milden Verlauf. „Das ist das Wichtigste.“

Die Infektion des Buben wirkt sich auch auf die 6c aus, die dessen Schwester besucht. Wie sie mussten ihre Klassenkameraden in Quarantäne. Aber nur für einen Tag. Ein erster Test fiel negativ aus. Am Mittwoch soll das Mädchen ihr zweites Ergebnis erhalten. Bleibt’s bei dem alten Resultat, geht’s wieder ab in die Schule.