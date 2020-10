Nach Superspreader-Eklat im September: Razzia in Tabledance-Bar in Garmisch-Partenkirchen

Wieder ist die Tabledance-Bar in Garmisch-Partenkirchen in den Fokus der Polizei gerückt. Sie veranlasste die Schließung des Lokals.

Die Polizei Garmisch-Partenkirchen hat in der Tabledance-Bar am Bahnhof eine Razzia gemacht.

Dabei wurden Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt.

Der Sohn des Geschäftsführers teilt mit, dass das Hygienekonzept bereits nachgereicht wurde.

Garmisch-Partenkirchen – Verstärkte Kontrollen für Lokalitäten sind angekündigt worden, jetzt hat die Polizei ernst gemacht. In der Nacht auf Freitag fand eine Razzia in einem Nachtlokal an der Garmisch-Partenkirchner Bahnhofstraße statt. Christian Langenmair, Leiter der Inspektion, bestätigt die Kontrolle und das Ausmaß: „Es wurden massive Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt.“

Corona in Garmisch-Partenkichen: Polizei macht Razzia in Table-Dance-Bar

Dem Vernehmen nach soll die Tabledance-Bar „Amaris Oriental Club“ Ziel der Durchsuchung gewesen sein. Das wiederum bestätigt Langenmair nicht. Er berichtet von einer Kontrolle eines Lokals am Bahnhof. In den frühen Morgenstunden hätten die Beamten dort unter anderem festgestellt, dass kein ausreichendes Hygienekonzept vorliegt. Zudem hielten die Besucher die Maskenpflicht nicht ein, die Gästeliste war nur mangelhaft geführt. „Der Weiterbetrieb wurde untersagt“, betont der PI-Chef.

Die vorübergehende Einstellung des Betriebs darf die Polizei in einem solchen Fall veranlassen, die weiteren Schritte obliegen dem Landratsamt. Sprecher Wolfgang Rotzsche will sich nicht zum Vorfall äußern, verweist auf das laufende Verfahren. „Wir prüfen den Fall“, sagt er.

Corona-Razzia in Tabledance-Bar: Hygienekonzept nachgereicht

Sihat Tekdas, Sohn des Geschäftsführers des „Amaris Oriental Clubs“, räumt ein, dass das Lokal geschlossen ist. Da sein Vater bei der Razzia nicht anwesend war, konnte der Polizei das Hygienekonzept nicht vorgelegt werden. Es wurde mittlerweile nachgereicht. „Wir warten auf die Bestätigung“, sagt Tekdas.

Schon im August war die Tabledance-Bar kontrolliert worden. Damals wurden das fehlende Hygienekonzept und Verstöße gegen die Maskenpflicht moniert. Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen war im September wegen einer sogenannten „Superspreaderin“ in die Schlagzeilen geraten. Kurzzeitig schnellten die Infektionszahlen in die Höhe. Aktuell ist der Landkreis allerdings einer derjenigen, mit der niedrigsten Infektionsrate. Am Montag (19. Oktober) lag die Inzidenzzahl bei lediglich 22,6 und somit sogar noch unter dem ersten Warnwert von 35.