Kurparks in Garmisch-Partenkirchen ab sofort geschlossen - zum Schutz der Allgemeinheit

Es ist ein vorbeugender Schritt. Die Kurparks in Garmisch-Partenkirchen sind ab sofort zu. Der Polizeichef befürchtet, dass nicht nur Einheimische die Anlagen als Hort der Erholung am Wochenende wählen, sondern auch unvernünftige Ausflügler.

Garmisch-Partenkirchen – Christian Langenmair will auf Nummer sicher gehen. Der neue Chef der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen hat deshalb Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) gebeten, die Kurparks in Garmisch und Partenkirchen der Öffentlichkeit bis auf Weiteres nicht mehr zugänglich zu machen. Meierhofer reichte die Bitte an Michael Gerber, Geschäftsführer der GaPa Tourismus GmbH, unter deren Dach sich die Kurparks befinden, weiter. Gerber ordnete an, die beiden Einrichtungen zu schließen. Passiert sei dies zum Schutz der Allgemeinheit, teilt eine Sprecherin mit. „Entsprechende Hinweise sind auch an den Zugängen angebracht.“

Langenmair sah sich zu seinem Vorgehen, mit dem er sich an Orten wie Rosenheim und München orientiert, gezwungen. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir wollen damit die Infektionsketten unterbrechen.“ Er befürchtet, dass das sonnige Wetter und die warmen Temperaturen, die für das Wochenende vorhergesagt sind, viele Personen in die Kurparks locken werden, die sich dann auf den zahlreichen Bänken niederlassen, um die Sonnenstrahlen zu genießen. „So etwas ist von den Ausnahmen nicht gedeckt“, sagt der Polizeirat. Er hatte befürchtet, dass nicht nur Einheimische die Kurparks als Hort der Erholung am Wochenende wählen würden, sondern auch unvernünftige Ausflügler. „Dem wollen wir vorbeugen.“

Die Vorgaben der bayerischen Staatsregierung im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus’ müssen Langenmair zufolge penibel eingehalten werden. „Wir wollen damit Leben retten.“ Das will er mit starken Kräften tun“, sagt Langenmair. Soll heißen: Es werden mehr Polizeibeamte als sonst an einem Wochenende im Einsatz sein, um den „Unvernünftigen auf die Füße zu treten“.

In Murnau ist das Schließen der diversen Parks laut Rathaus-Sprecherin Annika Röttinger „nicht geplant“. Die Verwaltung appelliere an die Bürger, „sich an die Vorgaben der Ausgangsbeschränkung zu halten und die Grünanlagen zur Bewegung an der frischen Luft zu nutzen, nicht aber zum Aufenthalt“. Bislang verhielten sich die Murnauer vorbildlich.