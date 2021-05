Corona-Lockerungen genehmigt: Außengastronomie darf öffnen - Neue Regeln im Überblick

Gesundheitsamt genehmigt Öffnungen

Darauf haben viele sehnsüchtig gewartet: Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gibt es Corona-Lockerungen. Das Ministerium hielt Wort.

Landkreis – Freitagabend hat es dann doch noch die ersehnte frohe Kunde aus München gegeben. Das Bayerische Gesundheitsministerium genehmigte die Öffnungen, die ab Montag, 10. Mai, im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gelten.

Noch am Nachmittag hatte die oberste Behörde in der Corona-Pandemie in einer Pressemitteilung von 13 Anträgen aus ganz Bayern gesprochen, die schnellstmöglich abgearbeitet werden sollten. Das Ministerium hielt Wort. Südlich von München sind Lockerungen wie die Öffnung der Außengastronomie, von Theatern und Kinos sowie im Sport sonst nur noch für die Kreise Starnberg und Landsberg autorisiert worden.

Die Öffnungen in der Übersicht: Die Bestimmungen für die Öffnungen ab 10. Mai sind im Paragraf 27 der 12. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verankert. In Absatz (1) stehen die Hinweise für Regionen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100:



- Außengastronomie: geöffnet für Besucher mit vorheriger Terminbuchung und Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung. Wenn an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen sitzen, ist ein aktueller Negativ-Test (PCR maximal 48 Stunden, Schnelltest maximal 24 Stunden alt) erforderlich. - Kinos und Kulturelle Veranstaltungen in Theatern, Opern- und Konzerthäusern: geöffnet für Besucher mit Negativ-Test (siehe oben). - Sport: Erlaubt ist kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmer über einen negativen Corona-Testnachweis (siehe oben) verfügen. Es gelten jeweils die Rahmenhygienepläne, die unter www.verkuendigung-bayern.de/baymbl/ einsehbar sind. Zweifachgeimpfte (14 Tage danach) und Genesene (innerhalb von 6 Monaten) – mit Nachweis – sind von der Testpflicht befreit.

SEIT FREITAG, 7. MAI, GILT: Da der Landkreis zwischen einer Inzidenz von 50 und 100 liegt, entfällt die nächtliche Ausgangssperre. Personen aus zwei Haushalten dürfen sich maximal zu fünft treffen. Im Einzelhandel gilt Click & Meet (Terminvereinbarung) ohne Testpflicht. Museen und Galerien mit Terminvereinbarung; Feiern und Feste verboten.

Verwirrung hatte es bis zuletzt um die Herangehensweise für die Erleichterungen gegeben. Zunächst war man von fünf Tagen in Serie unter 100 als Voraussetzung ausgegangen – wie es in den aktuell in Bayern geltenden Verordnungen genannt ist –, in der Mitteilung des Ministeriums vom Freitag hieß es plötzlich als Definition von „stabil unter 100“, dass nur Kreise Lockerungen erwarten dürften, die seit 2. Mai unter dem Grenzwert für die Bundesnotbremse liegen.

Corona: Neue Besuchsregeln im Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Auf diese Sprachregelung geht nun auch der Landkreis in seiner aktuellen Veröffentlichung ein. „Der Landkreis . . . liegt seit dem 1. Mai stabil unter einer 7-Tage-Inzidenz von 100“, daher seien die Öffnungsschritte beantragt – und genehmigt worden. Um die Erleichterungen von den Corona-Einschränkungen umsetzen zu können (siehe Infobox), hat die Kreisverwaltung eine Allgemeinverfügung herausgegeben, die ab Montag (10. Mai), 0 Uhr, gilt. Der Text der Verordnung ist beim Landratsamt im Internet abrufbar unter www.lra-gap.de/de/coronavirus.html.

Regeln im Klinikum Garmisch-Partenkirchen: Neue Besuchsregeln gelten ab Dienstag, 11. Mai, im Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Dabei ist einer vom Patienten fest benannten Person unter Einhaltung von Hygieneregeln in der Zeit von 15 bis 20 Uhr ein Besuch über maximal eine Stunde erlaubt. Allerdings gelten folgende Regeln: Es braucht einen aktuellen Negativtest (Arzt, Apotheke Testzentrum), wobei Geimpfte und Genesene nicht ausgenommen sind. Es besteht FFP2-Maskenpflicht. Es muss ein Erfassungsbogen ausgefüllt werden. Ausnahmen gibt’s wie bisher für Geburts- oder Sterbebegleitung, einen Elternteil von Kindern.

