Spielbank Garmisch-Partenkirchen: Monatelange Schließung verhagelt das Ergebnis

Von: Tanja Brinkmann

Ein Renner in der Spielbank: das Multi-Roulette, das (v.l.) Saalchef Hans Echter, Direktor Peter Eursch und Technischer Leiter Arnold Hümmer präsentieren. © privat

Das zweite Corona-Jahr hat das Ergebnis der Spielbank Garmisch-Partenkirchen erneut verhagelt. Kein Wunder, das Haus blieb bis 9. Juni geschlossen. Vor diesem Hintergrund relativiert sich, dass der Bruttospielertrag von über 6,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr um ein Siebtel gesunken ist.

Garmisch-Partenkirchen – Sein großes Glück wollte der Geschäftsmann nicht allein genießen. „Spontan hat er die Gäste am Tisch zu Champagner eingeladen“, erzählt Peter Eursch. Der Direktor der Spielbank Garmisch-Partenkirchen denkt gern an diese Szene zurück, die sich im vergangenem Oktober an einem der Roulette-Tische zugetragen hat. Für ihn ist sie ein Sinnbild. Ein Sinnbild dafür, wie gut die Stimmung in seinem Haus ist – trotz aller coronabedingten Einschränkungen. „Sehr heiter“ ging’s an besagtem Abend zu. Inspiriert von dem spendablen Gewinner, setzen einige Gäste auch auf seine Zahlen.

Gut fünf Monate war das Alpen-Casino 2021 geschlossen. „Erst am 9. Juni haben wir mit einem umfassenden Hygieneschutzkonzept, das mit den regionalen Gesundheitsämtern jeweils abgestimmt war, wieder öffnen können“, erinnert sich Verena Ober, Sprecherin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung in München. Vor diesem Hintergrund muss das Ergebnis betrachtet werden. Der Bruttospielertrag (BSE), die wichtigste Messgröße in der Branche und vergleichbar mit dem Umsatz, lag in 2021 bei über 6,6 Millionen Euro – und das bei 28 000 Gästen. Im Vorjahr verzeichnete das Haus einen BSE von über 7,7 Millionen Euro bei 45 000 Besuchern – und über viereinhalb Monaten Schließung. Diese Zahlen dürften auch die Marktgemeinde interessieren. 15 Prozent des BSE führt die Spielbank an die Kommune ab. 990 000 Euro fließen vom Vorjahr. Denkt man an die 1,69 Millionen Euro, die es 2019, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie waren, ein ziemlicher Einbruch. Setzt man allerdings die Zahlen in Relation mit den massiven Einschränkungen, dann relativiert sich das Ganze.

Gäste sind nach Lockdown wieder gerne in die Spielbank gekommen

Die Schlussfolgerung in Bezug auf das Ergebnis von 2021, dass die Spieler – sei’s im Großen Saal oder an den Automaten – im Schnitt mehr Geld ausgegeben haben, lässt Eursch allerdings nicht zu. „Wir haben keine richtigen Vergleichsmöglichkeiten mit dem Vorjahr, da es dort andere Schließzeiten und andere Einschränkungen gab“, erklärt der Direktor. „Unsere Gäste haben nach Öffnung der Spielbank im Juni 2021 das Angebot wieder gerne angenommen.“ Und das, obwohl der Bar- und Eventbereich nach wie vor nicht zugänglich ist. Eursch und sein Team – das hiesige Casino beschäftigt über 70 Mitarbeiter sowie einige 450-Euro-Kräfte – sind aber optimistisch, dass sie heuer den ein oder anderen Bereich wieder öffnen können.

Die Einschränkungen sind noch gewaltig: Im Automatensaal sind derzeit 84 von insgesamt 145 Geräten im Einsatz. Im Großen Spiel können die American-Roulette- und Black-Jack-Tische genutzt werden. „Aktuell können wir leider kein Poker anbieten“, sagt Eursch. Dazu kommt, dass aufgrund der Kapazitätsvorschriften von 25 Prozent nur 43 Gäste in den Automaten- und 39 in den Roulette-Saal dürfen. Restriktionen, die selbstredend auch einen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Für Umgestaltung der Spielbank gibt es keinen Zeitplan

Genau wie die Maßnahmen zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Spielgäste und des Personals: 2G-plus-Regel, FFP2-Maskenpflicht für Besucher, Plexiglaswände bei den Spieltischen und Mindestabstände bei den Automaten. Alles notwendig in Zeiten einer Pandemie. Das haben letztlich auch die Gäste akzeptiert, „um endlich wieder ,ihre‘ Spielbank besuchen zu dürfen“, betont Eursch. „Sicherlich gab es hin und wieder Diskussionsbedarf hinsichtlich dem durchgehend ordnungsgemäßen Tragen der Masken.“ Die Erklärungen der Mitarbeiter und die Darlegungen der Wichtigkeit dieser Maßnahmen trugen allerdings dazu bei, dass alle mitzogen.

Was derweil warten muss, ist die Neugestaltung der hiesigen Spielbank. Studierende der Fachakademie für Raum- und Objektdesign der Schulen für Holz und Gestaltung (SHG) des Bezirks Oberbayern Garmisch-Partenkirchen hatten unter Leitung ihres Fachlehrers Roger Mandl intensiv Ideen entwickelt. „Diese wurden uns bereits präsentiert“, sagt der Direktor. Vorrangig sei die Neugestaltung des Roulette-Saals mit Eingangsbereich und Foyer. Wann dieses Vorhaben umgesetzt wird, steht Spielbank-Sprecherin Ober zufolge allerdings noch nicht fest. „Es gibt keinen Zeitplan.“