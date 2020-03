Corona-Pandemie: Zahl der Infizierten im Landkreis steigt

Fünf neue Corona-Fälle sind am Montag hinzugekommen. Insgesamt sind acht Männer und sechs Frauen infiziert.

Landkreis – Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist am Montag auf 14 gestiegen. Das bestätigt Stephan Scharf. „Betroffen sind acht Männer und sechs Frauen“, konkretisiert der Pressesprecher des Landratsamtes. „Bis auf eine ältere Dame aus Oberau sind alle Patienten in häuslicher Isolation.“ Die 75-Jährige wird im Klinikum behandelt.

Am Montag wurden dem Gesundheitsamt in der Behörde fünf neue Fälle gemeldet. Darunter sind drei aus Garmisch-Partenkirchen, eine Person aus Mittenwald sowie eine aus Bad Bayersoien. „Größtenteils gehören die Infizierten einem Altersbereich zwischen 30 und 60 an, der nicht die Risikogruppe darstellt“, betont Scharf.

Warum ist der Landkreis auf der Corona-Karte ein weißer Fleck?

Warum das Bayerische Landesamt für Gesundheit auf einer interaktiven Karte auf der Homepage der Behörde die Landkreis als weißen Fleck dargestellt hat, vermag Scharf nicht zu beantworten. „Wir haben Kontakt aufgenommen, können es uns nicht erklären.“ Das Landratsamt habe alle Fälle per Computer-System an das Amt übermittelt. „Wir gehen der Sache nach.“ Offenbar geht es mehreren Landkreisen in Bayern so, die als weiße Flecken auftauchen.

