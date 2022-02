Corona-Streit: Wirbel um Geläut der Garmischer Kirchenglocken

Von: Andreas Seiler

Protest gegen die Impfpflicht: Rund 650 Teilnehmer marschierten durch die Fußgängerzone im Garmischer Zentrum. © Josef Hornsteiner

Zweimal hat Pfarrer Josef Konitzer zu den montäglichen Corona-Demos die Glocken der Garmischer Pfarrkirche St. Martin läuten lassen – und damit kontroverse Reaktionen ausgelöst. Ihm gehe es darum, die gespaltene Gesellschaft zum Dialog einzuladen, rechtfertigt er die ungewöhnliche Aktion. Demnächst soll es Versöhnungsgottesdienste geben.

Garmisch-Partenkirchen – Das Bild in der Garmischer Fußgängerzone ist derzeit jeden Montagabend dasselbe: Hunderte Menschen, viele davon mit Lichtern oder Kerzen ausgestattet, ziehen friedlich durch die „gute Stube“ des Marktes, um ihren Unmut über die Corona-Politik der Bundesregierung zu bekunden. Sie nennen sich Montagsspaziergänger – eine bundesweite Protestbewegung, die polarisiert. Zuletzt waren es im Kreisort laut Polizei rund 650 Teilnehmer, die sich unter dem Motto „Demo gegen die Impflicht“ versammelt hatten.

Die letzten beiden Male am 31. Januar und 7. Februar kam eine Besonderheit hinzu: Pünktlich zum Start der Umzüge um 18.30 Uhr erklangen die Glocken der Pfarrkirche St. Martin – eine lautstarke Begleitung, die unterschiedlich aufgenommen wurde. Einige Montagsspaziergänger verstanden dem Vernehmen nach das Geläut als Unterstützung – als eine Art kirchlichen Segen. In den sozialen Medien wurde daher Pfarrer Josef Konitzer, der die Klangkörper des Gotteshauses tönen ließ, gefeiert.

Ruft zum Dialog auf: Pfarrer Josef Konitzer. © Peter Kornatz

Der katholische Würdenträger zog aber auch Kritik auf sich. „Dies macht einfach sprachlos“, ärgert sich beispielsweise die ehemalige Zweite Bürgermeisterin Daniela Bittner (CSB) in einem Leserbrief ans Tagblatt. „Dass die katholische Kirche, die als Kernbotschaft die Nächstenliebe lehrt, sich damit – bewusst oder unbewusst – gegen den Pandemieschutz jedes Einzelnen, aber vor allem der Schwachen, sprich der Risikogruppen, wendet, ist überhaupt nicht zu verstehen“, moniert sie. Es sei „vollkommen unakzeptabel“, dass auf diese Weise die „wissenschaftsfeindliche Haltung der Impfgegner und Corona-Leugner unterstützt“ werde. Bittner gehört dem (deutlich kleineren) Lager der Gegendemonstranten an, die an den Montagen unter dem Motto „Impfen rettet Leben“ am Michael-Ende-Platz Präsenz zeigen.

Pfarrer Konitzer sorgt sich wegen der Stimmung in der Gesellschaft

Die Causa schlägt hohe Wellen. Auch das Bistum soll sich bereits nach dem Vorfall erkundigt haben. Konitzer hat indessen eine diplomatische Erklärung: Das Glockengeläut verstehe er „als Einladung an unsere zivile Gesellschaft, eine Kultur des Dialogs neu zu überlegen und einzuleiten“, schreibt er in einer ausführlichen, zweiseitigen Stellungnahme. Er wolle sich nicht auf eine Seite schlagen, wende sich vielmehr an alle Menschen, an die Pro- und Contra-Demonstranten, die mit ihren Anliegen, Sorgen und Bedenken auf die Straße gehen. „Die Glocken läuten dafür, dass jeder seine Meinung äußern kann, auch dann, wenn sie katastrophal falsch sein sollte“, sagt der 59-jährige Pfarrer, der selbst eine Naturwissenschaft (molekulare Genetik) studiert hat.

Er sei weder ein Corona-Leugner noch ein Impfgegner, betont der Seelsorger. „Ich bin dreimal geimpft worden.“ Er habe viele Menschen dazu ermutigt, sich ebenfalls immunisieren zu lassen. „Manche wurden sogar bei mir in den öffentlichen Räumen durch die Ärzte geimpft.“ Auf Nachfrage spricht sich Konitzer, der mit der Berichterstattung über die Corona-Demos in den Medien nicht zufrieden ist, dafür aus, ausreichend Impfstoff und Covid-19-Medikamente zur Verfügung zu stellen. Aber er plädiert auch für eine freie Impfentscheidung. Sorge bereitet ihm die kontroverse Stimmung: „Die Gesellschaft driftet zunehmend auseinander.“ Aus diesem Grund appelliert er an alle, aufeinander zuzugehen – und möchte hierfür „Versöhnungsgottesdienste“ anbieten. Den ersten am Montag, 28. Februar, um 19.30 Uhr. Zu den Demos sollen jetzt die Glocken wieder schweigen, denn: „Sie haben ihren Dienst erfüllt.“

Nach Ansicht Bittners bleibt dennoch ein fader Nachgeschmack: Zu dem Glockenläuten habe es keine Informationen gegeben, sagt sie. Überhaupt sei es fraglich, ob dies ein geeignetes Mittel sei, zum Gespräch aufzurufen. Die Montagsspaziergänger hätten jedenfalls triumphierend behauptet: „Sogar die Kirche steht hinter uns.“ Und aus der Pfarrei sei ihren Informationen zufolge anfangs sehr wohl das Signal gekommen, damit explizit die Montagsdemonstranten anzusprechen.