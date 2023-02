Zum 28. Februar: Corona-Testzentren verschwinden, Service bleibt bei Ärzten und Apothekern

Von: Christian Fellner

Teilen

Mund auf: Zu Beginn wurden die Menschen sogar noch im Auto an der landkreis-Station getestet. Ab 1. März keine Kostenerstattung © sehr

Langsam verschwindet Corona aus der öffentlichen Wahrnehmung. In Garmisch-Partenkirchen schließt nun zum 28. Februar die Teststation des Landkreises. Nur noch wenige nutzen sie.

Garmisch-Partenkirchen – Corona kam auf leisen Sohlen. „Es hat sich in unser Leben reingeschlichen“, sagt Jörg Jovy. Im Winter 2020 war das. Das ist drei Jahre her. „Mittlerweile ist es Alltag geworden“, bestätigt der Pressesprecher des BRK-Kreisverbands. Corona gestaltet sich zumindest derzeit wie viele andere Krankheiten. Seit Monaten werden Beschränkungen und Infrastruktur langsam heruntergefahren. Die Politik liefert die Ansätze, vor Ort wird umgesetzt. „Nun schleicht es sich wieder raus“, kommentiert Jovy. Das wird immer sichtbarer. Nach der Schließung des Impfzentrums in Garmisch-Partenkirchen folgt zum 28. Februar das Aus für die Teststation des Landkreises, die in Kooperation mit dem Roten Kreuz als Dienstleister betrieben wurde. „Am 25. Februar ist der letzte Tag“, bestätigt Wolfgang Rotzsche aus dem Landratsamt. Die Testmöglichkeiten werden weniger. Sie gibt es aber noch – bei Ärzten und in Apotheken.

BRK: Drei Jahre Container-Dienst in der Teststation

Corona verschwindet zusehends aus der öffentlichen Wahrnehmung. Endlich - werden fast alle sagen. „Wehmut sollte keine aufkommen“, meint auch Jovy. Aber: Die Ehrenamtlichen des Roten Kreuzes haben fast drei Jahre Dienst in der Container-Station geschoben, diese Stelle am Laufen gehalten. Deshalb werden sie den Abschied gemeinsam begehen. „Für uns ist das im Grunde ein Einsatz gewesen“, sagt der BRK-Mann. „Und dieser war ein sehr langer.“ Rund 59 000 PCR-Tests sind im Zentrum am Alpspitz-Wellenbad abgenommen worden, dazu kommen an die 5000 Antigen-Schnelltests. „Über 100 verschiedene Mitarbeiter waren im Einsatz.“ Jovy kann den Schritt, die Einrichtung als quasi letzte offizielle Bastion zu schließen, durchaus nachvollziehen. „Es macht Sinn, es ist Zeit dafür. Am Ende hatten wir Tage, an denen kein Mensch mehr kam.“

Zahlen, die das Landratsamt als Auftraggeber bestätigt. Zuletzt wurde der Betrieb bereits auf drei Abende pro Woche zurückgefahren. „In der Hochzeit hatten wir an die 700 PCR-Tests pro Woche, zuletzt waren es bis zu 15“, zitiert Rotzsche aus den Daten des Gesundheitsamtes. Das klare Signal, das Zentrum zu schließen, kam letztlich aus München vom Gesundheitsministerium. Von dort wurde kommuniziert, dass es ab dem 1. März keinerlei Kostenerstattung mehr geben wird. „Dann müssen wir als staatliche Behörde aufhören“, sagt der Sprecher. Denn: Das Landratsamt dürfe für derlei Angebote nicht das Geld aus dem Kreishaushalt verwenden. „Sonst zahlen das am Ende die Kommunen.“ Somit ist klar: Nach dem 28. Februar werden auch die Container sowie das Zelt auf dem Parkplatz an der Klammstraße abgebaut.

Impfzentrum in Garmisch-Partenkirchen bereits geschlossen

Michaela Nelhiebel hat die Tore des Testzentrums am Richard-Strauss-Platz bereits am vergangenen Freitag geschlossen. Die Vorsitzende der Werbegemeinschaft Garmischer Zentrum zog damit die Konsequenzen aus dem ministeriellen Beschluss. „Es kommt kaum noch jemand, weil es keine Gründe mehr gibt, sich noch testen zu lassen.“ Im April 2021 hatten sich die Geschäftsleute entschlossen, selbst eine Testmöglichkeiten zu schaffen. „Damals, speziell auf Pfingsten zu, hat man ja für fast alles einen Negativtest gebraucht“, erinnert Nelhiebel. Das Angebot wurde auf Grainau und sogar den Eibsee ausgeweitet. „Es war eine spannende Zeit“, sagt sie. Eine, die nun vorbei ist. „Es kommt keiner mehr, wenn er dafür zahlen muss, auch Menschen mit Symptomen lassen sich nicht mehr testen.“

Das ist in den Apotheken, die gemeinsam mit Hausärzten mit dem Testen weitermachen, teilweise noch anders. „Es gibt schon noch Leute, die sich vor einem Besuch bei der Oma oder vor einem größeren Geburtstag testen lassen“, sagt Sebastian Guggemoos von der Dreitorspitz-Apotheke, der bei sich in Partenkirchen ein eigenes Zentrum in Nebenräumen eingerichtet hat. „Aber natürlich ist alles schon seit einigen Monaten auf ein geringeres Maß zurückgegangen.“ Teilweise hat er aber noch 35 Kunden pro Tag, die sich das Stäbchen in die Nase schieben lassen. Deshalb lässt er seine Station, die er mit externem Personal bestückt, noch bis mindestens 8. März geöffnet. „Dann haben wir genau zwei Jahre durchgehend geöffnet gehabt.“ Für ihn ein kleiner Meilenstein.

In Apotheken wird weiter getestet

Getestet wird freilich weiter. „Das gehört für uns Apotheken mittlerweile zum normalen Programm“, betont Verena Bockhorni. Auch sie hat in der Ludwigs-Apotheke in Partenkirchen ein kleines Zentrum sogar für PCR-Tests etabliert. „Bei uns hat das schon immer das Stammpersonal gemacht, daher müssen wir auch nicht schließen“, sagt sie. Aber auch Bockhorni rechnet mit einem weiteren Rückgang nach dem 1. März. Die Konsequenz bei ihr: Feste Zeiten fürs Testen gibt es dann nicht mehr. In der Alten Apotheke in Garmisch wird das Angebot zurückgefahren.

Selbst die Corona-Beschränkungen verschwinden immer mehr (siehe Kasten unten). Die letzte Anpassung von politischer Seite war der Verzicht von zertifizierten Schnelltestes für einen Besuch in Heimen und Krankenhäusern. Dafür reicht seit vergangenem Freitag ein Selbsttest. Die großen Testeinrichtungen sind somit nicht mehr gefragt. „Auf einmal ist Corona weg, so scheint es, und das, ohne, dass jemand mit der Pistole geschossen hat.“ Was Jörg Jovy damit meint: eben heimlich, still und leise.

Welche Einschränkungen gibt es noch? Nach wie vor gibt es in Bayern die 17. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Doch die Restriktionen sind aktuell fast vom Tisch. Das Tagblatt hat sich auf die Suche nach den letzten Einschränkungen begeben:

- In Arzt- oder Zahnarztpraxen und ambulanten medizinischen Einrichtungen wie Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken gilt FFP2-Maskenpflicht für Patienten und Besucher. - In Krankenhäusern, bei stationärer Reha und in Einrichtungen zur Betreuung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen gilt aufgrund bundesrechtlicher Regelungen grundsätzlich für alle FFP2-Maskenpflicht, die die Einrichtung betreten. Besucher dürfen in diese Häuser gehen, wenn sie höchstens 24 Stunden zuvor einen Selbsttest ohne Aufsicht durchgeführt haben. Beschäftigte müssen zweimal pro Woche einen negativen Schnelltest (Selbsttest) nachweisen. - Für Patienten im Klinikum Garmisch-Partenkirchen gilt: Bei der Aufnahme (auch ambulant) wird ein Antigen-Schnelltest gemacht. Sind Patienten symptomatisch, folgt auch nach einem Negativ-Schnelltest ein PCR-Abstrich. Bei Kindern und Jugendlichen steht bei Aufnahme immer ein PCR-Test an. cf