GaPa Tourismus: Es drohen Verluste in Millionenhöhe

Die Wirtschaftskrise, die durch die Corona-Pandemie entstanden ist, trifft GaPa Tourismus besonders hart. Die Einnahmen der GmbH liegen derzeit bei Null. Bis Ende des Jahres könnte ein Minus von drei Millionen Euro auflaufen.

Garmisch-Partenkirchen– Es ist die Flucht nach vorne, weil die Lage es erfordert. Der Aufsichtsrat wusste schon Bescheid. Michael Gerber sah es als seine Pflicht an, auch den Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat über die Situation der GaPa Tourismus GmbH zu informieren. „Die Corona-Krise geht an unserem Geschäft nicht spurlos vorbei“, sagt der Geschäftsführer. Der Tourismus ist durch die Virus-Pandemie eingebrochen. Weltweit und damit auch in Garmisch-Partenkirchen. „Es gibt keine Kurbeiträge mehr“, erklärt Gerber das finanzielle Dilemma, in dem die GmbH steckt, die erst seit einem Jahr existiert. Durch die fehlenden Einnahmen sieht er sich nicht in der Lage, einen Wirtschaftsplan zu erstellen. Ähnliche Vermutungen hatte FDP-Gemeinderat Martin Schröter in einer Antrag formuliert und Aufklärung gefordert.

Tourismus-Chef Gerber skizziert zwei Worst-Case-Szenarien für Garmisch-Partenkirchen

Gerber skizzierte zwei Worst-Case-Szenarien. Sollte sich das Geschäft bis ins vierte Quartal bei Null bewegen, sieht er einen Finanzbedarf von drei Millionen Euro. Dieses Minus müsste wohl die Marktgemeinde ausgleichen, die nach einer persönlichen Hochrechnung von Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) mit Mindereinnahmen von rund zehn Millionen Euro rechnen muss. Gerber versucht, die Reißlinie zu ziehen. Um den Finanzbedarf so gering wie möglich zu halten, hat er für seine Mitarbeiter einen Antrag auf Kurzarbeit gestellt.

Dieses Vorgehen ist Meierhofer zufolge auch bei den Gemeindewerken eine Option. Bei der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB), auch dort seien die Erlöse weggebrochen, werde bereits kurzgearbeitet. Beide Tochterunternehmen stünden allerdings wirtschaftlich auf gesunden Beinen und seien in der Lage, ihren Schuldendienst zu bewältigen. So haben die Gemeindewerke zum Bau der neuen Zugspitzbahn ein 50-Millionen-Euro-Darlehen bei Banken und Sparkassen aufgenommen und dieses an die BZB weitergereicht. „Die Liquidität beider Unternehmen ist auf absehbare Zeit gesichert“, teilt Meierhofer mit.

Richard-Strauss-Festival in Garmisch-Partenkirchen großes Sorgenkind

Sorgenkind Nummer eins ist und bleibt das Richard-Strauss-Festival, das vom 19. bis 28. Juni stattfinden soll. Die Nachrichten, die Gerber verkündete – sein Haus verantwortet bei der Hochkultur-Veranstaltung zu Ehren des großen Komponisten die wirtschaftliche Seite – sind beklemmend. Sollte Garmisch-Partenkirchen selbst absagen, kämen Gerber zufolge auf die Kommune Zahlungen von rund 580 000 Euro zu. Trifft das Landratsamt diese Entscheidung, reduziert sich dieser Betrag auf rund 295 000 Euro. Da die Kreisbehörde nach wie vor keine Veranlassung sieht, dem Festival einen Riegel vorzuschieben, hat sich der Gemeinderat entschlossen, aktiv zu werden. Sollte bis zum 30. April keine behördliche Anordnung vorliegen, wird die Veranstaltung abgesagt, selbst auf die Gefahr hin, dass man die Fördergelder des Freistaats verliert.