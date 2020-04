Mitten in der Corona-Krise: Thai-Kini residiert in Garmischer Luxushotel - und unternimmt Spazierflüge

Maha Vajiralongkorn, König von Thailand, wohnt trotz Coronavirus-Krise aktuell in einem Luxushotel in Garmisch-Partenkirchen - und lässt sich auch vom Reisen nicht abhalten.

Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun oder Rama X., König von Thailand, wohnt trotz Coronavirus-Krise aktuell in einem Luxushotel in Garmisch-Partenkirchen.

Auch sein Hofstaat ist offenbar aktuell in dem Hotel untergebracht.

Er unternimmt wohl auch verschiedene Reisen.

Update, 3. April, 12.30 Uhr: Immer noch gelten wegen der Corona-Krise in Bayern* strikte Ausgangsbeschränkungen*. Der König von Thailand, Maha Vajiralongkorn oder Rama X., scheint aber dennoch nicht aufs Reisen verzichten zu wollen. Laut der Bild residiert der Thai Kini weiterhin im luxuriösen Hotel Sonnenbichl in Garmisch-Partenkirchen (siehe unten) - und startet von dort aus verschiedenste Reisen.

Am Donnerstag (2. April) soll Rama X. einen Flug mit seiner Boeing 737 geplant haben. Am Flughafen München* soll er für 16 Uhr eine Starterlaubnis gehabt haben, so die Bild weiter. Ankunftsziel war der Flughafen Baden-Baden/Karlsruhe. Kurz vor Antritt der Reise haben der Herrscher sich allerdings umentschieden und abgesagt.

„Spazierflüge“ unternahm der König von Thailand allerdings am 25. März nach Dresden sowie zwei Tage später nach Leipzig. Auch Hannover steuerte er laut der Bild an.

Corona-Krise in Garmisch-Partenkirchen: Thai König bewohnt mit Hofstaat Luxushotel

Garmisch-Partenkirchen - In Garmisch-Partenkirchen staunt man aktuell nicht schlecht. Eigentlich herrschen wegen der Coronavirus*-Krise strenge Ausgangsbeschränkungen in Bayern*. Trotzdem bewohnt aktuell der König von Thailand, Maha Vajiralongkorn oder Rama X., samt Hofstaat das Grandhotel Sonnenbichl in Garmisch-Partenkirchen.

Laut Bild macht der Thai Kini auch Ausflüge mitsamt seinem Hofstaat. Alles Dinge, von denen Bürgern eigentlich gerade vehement abgeraten wird, bzw. die unter Strafe verboten sind.

Thai König Rama X. in Luxushotel in Garmisch-Partenkirchen: Behörde genehmigt Ausnahme

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt das Landratsamt, dass das Hotel eine Ausnahmegenehmigung bekommen hat.

Hier die Antwort von der Pressestelle des Landratsamts Garmisch-Partenkirchen unserer Anfrage im Original:

„Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen hat dem Grand Hotel Sonnenbichl eine Ausnahme erteilt, da es sich bei den Gästen um eine einzige homogene Personengruppe handelt, bei der keine Fluktuation vorliegt. Das Hotel ist für den normalen Beherbergungsbetrieb nicht zugänglich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an das Grand Hotel Sonnenbichl.“

Heißt also: Das Hotel ist quasi geschlossen, nur halt eben nicht für den Thai-Kini. Der wohnt dort mit seiner „homogenen Personengruppe“, also seinem Hausstand. Und dieser ist bei einem König dann wohl ertwartungsgemäß etwas größer.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der Thai Kini im Hotel Sonnenbichl residiert.

