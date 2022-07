CSU Garmisch-Partenkirchen setzt auf Verjüngung

Von: Andreas Seiler

Symbolische Stabübergabe: der langjährige CSU-Ortschef Claus Gefrörer (l.) und sein Nachfolger Hubert Höck. © Seiler

Die CSU Garmisch-Partenkirchen leitet den Generationenwechsel ein: Der 35-jährige Hubert Höck ist neuer Vorsitzender des Ortsverbands.

Garmisch-Partenkirchen – Die CSU in Garmisch-Partenkirchen hat in der Vergangenheit reichlich Stehaufqualitäten bewiesen. Nach der schmerzhaften Abtrennung des CSB 2007 kämpften sich die Schwarzen zurück an die Macht. Heute stellen sie im Gemeinderat nicht nur mit zwölf Mandatsträgern die größte Fraktion, sondern mit Elisabeth Koch auch die Erste Bürgermeisterin.

Doch in der Politik gilt bekanntlich die Goldene Regel: Nach der Wahl ist vor der Wahl. Der 255 Mitglieder starke Ortsverband leitete daher jetzt einen Generationenwechsel ein, um mit Blick auf den nächsten Urnengang im Jahr 2026, so das ausgemachte Ziel, den Jüngeren bessere Chancen zu eröffnen. Die Geschicke leitet künftig Hubert Höck, 35-jähriger Prokurist des Mittenwalder Familienbetriebs Klaiser Bau. Er tritt die Nachfolge von Claus Gefrörer an, der neun Jahre lang an der Spitze stand und nun nicht mehr kandidierte. „Es ist der richtige Zeitpunkt, um der kommenden politischen Generation mehr Raum zu geben“, begründete der 56-jährige Steuerberater und Gemeinderat diesen Schritt. Ein fürs Erinnerungsfoto mitgebrachter Staffelstab, mit CSU-Logo versehen, symbolisierte den im Vorfeld abgesprochenen Führungswechsel.

Jahresversammlung in Bayernhalle

Höck wurde auf der Jahresversammlung, die nach einer coronabedingten Zwangspause in der Bayernhalle stattfand, von den über 60 Mitgliedern einstimmig in das Amt des Vorsitzenden gewählt. Und mit ihm ein ebenfalls vorgeschlagenes Vorstandsteam mit einer Mischung aus Alt und Jung, aus Erfahrenen und Neueinsteigern. Bewusst hätten, hieß es, Gemeinde- und Kreisräte auf Kandidaturen verzichtet, um der Basis mehr Mitgestaltung zu ermöglichen. Neu ist die Funktion des Digitalbeauftragten, die es in allen CSU-Ortsverbänden gibt. In Garmisch-Partenkirchen soll sich Informatik-Kaufmann Matthias Millian künftig verstärkt um das breite Feld der digitalen Kommunikation kümmern, zu der beispielsweise die Betreuung der Homepage gehört.

Höck, der 2005 in die Junge Union eintrat und seit 2008 das CSU-Parteibuch hat, sammelte bereits in verschiedenen Funktionen Erfahrungen. Zuletzt war er stellvertretender Schatzmeister – ein „Teamplayer“, wie ihm Gefrörer attestierte. „Wir wollen anpacken“, gab Höck, der nach eigenen Angaben 2026 den Sprung ins Ortsparlament schaffen will, in seiner Antrittsrede als Losung aus. „Vor uns liegen anspruchsvolle Themen.“ Das geplante Campus-Projekt mit einem Forschungszentrum der TU München für Robotik bezeichnete er als „einmalige Chance für den Ort“. Für den Tunnelbau am Wank, ein weiteres millionenschweres Vorhaben, forderte der CSU-Mann ein durchdachtes Verkehrskonzept, um nicht den Ortsteil Kaltenbrunn übermäßig zu belasten. Und beim Dauerthema Kongresshaus sieht er die Gemeinde auf einem guten Weg.

Sanierung der Schulen und Kindergärten

Einen Einblick in die laufende Wahlperiode gab Gefrörer. Seiner Einschätzung nach wird die Kommune einen Großteil ihrer finanziellen Spielräume für die umfangreichen Sanierungen und Neubauten der eigenen Schulen und Kindergärten verwenden (müssen). Allein im Haushalt 2022 und im Investitionsprogramm 2023 bis 2025 sind seinen Berechnungen zufolge rund 57 Millionen Euro eingestellt, um in diesem Bereich den enormen Renovierungsstau abzubauen – eine stattliche Summe. Aber dieses Geld, so Gefrörer weiter, sei in der Ausbildung der Kinder und Jugendlichen bestens angelegt.

Mit einer Neuigkeit konnte Rathauschefin Koch aufwarten: Sie geht davon aus, dass es in der Kongresshaus-Frage – es läuft auf die Entscheidung Neubau oder Generalsanierung hinaus – im Februar 2023 zum Bürgerentscheid kommt. Eine erneute Verschiebung. Bislang war von einem früheren Zeitpunkt die Rede gewesen. Und Koch rechnet mit einem „Gegenbürgerbegehren“. Aber dann, so die Ortschefin, herrsche endlich Klarheit, wie es weitergehen soll.

Die Gewählten:

Der Vorstand: Hubert Höck (Vorsitzender), Hansjörg Bauer, Wolfgang Müller, Marie-Teres Pfefferle-Wörndle (stellvertretende Vorsitzende), Michael Hein (Schriftführer), Angela Rieck (Schatzmeisterin), Matthias Millian (Digitalbeauftragter), Veronika Bartl, Robin Bulgrin, Benedikt Egner, Karl Hartenstein, Klaus Knapp, Andreas Maderspacher, Thomas Maurer, Christian Ruf, Johannes Ruf, Thomas Schellmann, Markus Strauß, Ursula Werner (Beisitzer).

Delegierte für Stimmkreisversammlung: Hansjörg Bauer, Anton Buchwieser, Hubert Höck, Andreas Hutter, Elisabeth Koch, Claudia Krüger-Werner, Wolfgang Müller, Marie-Teres Pfefferle-Wörndle, Stephan Rösner, Carolin von Croy, Ursula Werner, Anton Witting.

Ersatzdelegierte: Veronika Bartl, Brigitte Carpenter, Benedikt Egner, Claus Gefrörer, Michael Hein, Klaus Knapp, Andreas Maderspacher, Thomas Maurer, Katrin Maurer-Ostermaier, Matthias Millian, Angela Rieck, Johannes Ruf.