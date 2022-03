CSU stößt auf Widerstand

CSU-Gemeinderat Claus Gefrörer hat den Antrag eingebracht. © Kornatz

Der Vorschlag hatte bereits im Vorfeld viel Kritik auf sich gezogen: Die CSU-Fraktion im Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat würde gerne die Redezeit beschränken, um, so die Begründung, den Sitzungsverlauf zu verbessern. Kritiker sehen allerdings in dem Vorstoß einen Angriff auf die freie Debattenkultur. Das heikle Thema wurde vertagt.

Garmisch-Partenkirchen – Politik kann ziemlich anstrengend sein. Bestes Beispiel sind die Sitzungen des Garmisch-Partenkirchner Gemeinderats. In diesen geht es mitunter nicht nur hoch her, die Debatten ziehen sich oftmals auch stundenlang in die Länge. Ein Umstand, den die CSU-Fraktion beenden möchte. Den Schwarzen sind „langanhaltende Redebeiträge einiger weniger Mitglieder des Gremiums“ ein Dorn im Auge. Darunter, so der Vorwurf, leide eine „ausgewogene Diskussionskultur“.

Die Christsozialen, die mit zwölf Sitzen die größte Fraktion bilden und die Erste Bürgermeisterin stellen, schlagen daher eine Begrenzung der Redezeit vor (wir berichteten). Demnach sollte jedes Gemeinderatsmitglied nur noch maximal drei Minuten pro Tagesordnungspunkt für seine Statements zur Verfügung haben – entweder in einem Block oder auf mehrere Aussagen verteilt. Der CSU schwebt eine Ausnahme bei der Behandlung des Haushalts und, falls gewünscht, in Sonderfällen vor.

Die Regelung ziele auf eine „Verbesserung des Sitzungsverlaufs“ ab, betonte Claus Gefrörer jüngst im Gemeinderat. Der Steuerberater, der den Antrag seiner Fraktion vorstellte, hält die besagte Einschränkung für rechtskonform – und für demokratisch. Schließlich, argumentierte er, komme eine vergleichbare Handhabung ebenso im Deutschen Bundestag zum Tragen. Und auch in anderen Kommunen werde über einen solchen Schritt nachgedacht – etwa in Murnau, wo die Grünen den Anstoß dazu gaben.

Beschlossen wurde in Garmisch-Partenkirchen noch nichts. Nach einer kontroversen Aussprache folgten die Ortspolitiker der Empfehlung von Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU). Demnach sollen der Ältestenrat und die Fraktionslosen das Thema erneut beraten und versuchen, eine einvernehmliche Lösung für den Sitzungsbetrieb zu finden. Die CSU zog ihren Antrag zurück. Es müsse aber, betonte die Rathauschefin, eine Veränderung im Umgang miteinander geben. Denn: „Ich bin nicht mehr bereit, persönliche Angriffe, die weit unter der Gürtellinie sind, hinzunehmen.“

Der CSU-Vorstoß stieß auf deutliche Kritik. „Wir müssen uns alle Argumente anhören. Das ist Demokratie“, verteidigte Grünen-Sprecher Dr. Stephan Thiel den bisherigen offenen Meinungsaustausch. Seine Parteikollegin Dr. Christl Scheuber-Maurer spekulierte, das Ganze sei nur ein Manöver, um die politische Konkurrenz in Schach zu halten. In die gleiche Kerbe schlug FDP-Mann Martin Sielmann: „Dieser Antrag ist nicht demokratisch“, ärgerte er sich – und sprach von einer „schwarzen Dampfwalze“, mit der die Opposition plattgemacht werden solle.

Ulrike Bittner-Wolff von der SPD stimmte mit ein: „Wir wollen keine Gemeinderatssitzung, die mit der Stoppuhr abgearbeitet wird“, erklärte sie. Und bei zentralen Themen, ob Kongresshaus, G7-Gipfel oder Ski-WM-Bewerbung, reichten die drei Minuten nicht aus, fügte die Sozialdemokratin hinzu.

Doch aus den eigenen Reihen erntete Gefrörer viel Zustimmung. Tenor: So könne es im Gemeinderat nicht weitergehen. „Ich habe das Gefühl, dass hier manchmal reine Selbstdarstellung betrieben wird“, sagte etwa Hermann Guggemoos. Und Markus Baur ergänzte: „Der Feind der Demokratie ist der Populismus. Das habe ich in letzter Zeit in diesem Haus erleben müssen.“