CSU will im Gemeinderat die Redezeit begrenzen

Von: Andreas Seiler

CSU-Gemeinderat Claus Gefrörer hat den Antrag eingebracht. © Kornatz

Im Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat wird gerne und leidenschaftlich diskutiert – was nicht selten zu Endlossitzungen führt. Die CSU will dem entgegenwirken und schlägt per Antrag eine Begrenzung der Redezeit vor – ein Vorstoß, der auf unterschiedliche Reaktionen stößt. Kritiker wittern einen Versuch, der Opposition das Wasser abzugraben.

Garmisch-Partenkirchen – Demokratie kann anstrengend sein: Im Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat sind jedenfalls nicht selten Geduld und Durchhaltevermögen gefragt. Denn die Sitzungen ziehen sich manchmal ziemlich in die Länge. Bestes Beispiel: Das jüngste Zusammentreffen am 20. Januar dauerte über sechs Stunden.

Die Versammlungen des Gemeinderats seien vielfach durch „zeitlich langanhaltende Redebeiträge einiger weniger Mitglieder“ gekennzeichnet, moniert die CSU, die mit zwölf Sitzen die größte Fraktion bildet und die Rathaus-Chefin stellt. Konkrete Namen, wer damit gemeint ist, werden zwar nicht genannt. Die Schwarzen sind aber offenbar mit dem jetzigen Zustand alles andere als zufrieden: „Hierunter leidet erkennbar eine ausgewogene Diskussionskultur des Gremiums“, ist in dem aktuellen Antrag zu lesen, den Claus Gefrörer unterzeichnet hat. Einige Mandatsträger, heißt es darin weiter, verzichteten sogar auf eigene Beiträge, um den Kollegen und Besuchern eine weitere Ausdehnung der Abende zu ersparen.

Maximal drei Minuten pro Tagesordnungspunkt

Die Christsozialen wollen an der Situation etwas ändern und schlagen eine Begrenzung der Redezeit vor – eine Idee, die Bürgermeisterin Elisabeth Koch schon viel früher ins Spiel gebracht hatte. Nach CSU-Vorstellung sollte jedes Gemeinderatsmitglied nur noch maximal drei Minuten pro Tagesordnungspunkt für seine Statements zur Verfügung haben – entweder in einem Block oder auf mehrere Aussagen verteilt. Der CSU schwebt eine Ausnahme bei der Behandlung des Haushalts vor. Und der Gemeinderat habe ja jederzeit die Möglichkeit, heißt es, in besonderen Fällen diese Regelung aufzuheben.

Stellt sich nur die Frage: Ist dies überhaupt zulässig? Gefrörer meint: Ja – und verweist auf einen Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof aus dem Jahr 2010. Der CSU-Politiker erhofft sich eine Versachlichung der Aussprachen, in denen es mitunter hoch hergeht. Die Verwaltung soll laut dem besagten Antrag beauftragt werden, die Zulässigkeit einer entsprechenden Ergänzung der Geschäftsordnung zu prüfen.

Es zeichnet sich ab: Der Vorstoß wird zu einer kontroversen Auseinandersetzung führen. Dies zeigen erste Reaktionen. Im Oppositionslager ist man alarmiert. Befürchtet wird ein Manöver der tonangebenden CSU, um die politische Konkurrenz besser in Schach zu halten. „Das ist nicht tragbar“, ärgert sich FDP-Mann Martin Sielmann. „Das ist ein Versuch, einen Maulkorb zu verhängen“, vermutet der Liberale, der Zweifel an der Rechtmäßigkeit erhebt.

„Da wird die Demokratie ausgehebelt“

Ähnliche Töne sind von den Grünen zu hören. „Da wird die Demokratie ausgehebelt“, warnt Sprecher Dr. Stephan Thiel. Es dürfe nicht sein, argumentiert er, den Prozess der Auseinandersetzung zu beschneiden. „Damit lösen wir kein einziges Problem im Ort.“

Ein klares Nein kommt ebenso von der SPD: „Ich bin dagegen, weil die kleinen Fraktionen benachteiligt werden“, sagt Sprecherin Ulrike Bittner-Wolff. Es entstehe ein „Ungleichgewicht“ zugunsten der zahlenmäßig stärker vertretenen Gruppierungen. Diese hätten dann, so ihr Einwand, insgesamt mehr Zeit, ihre Positionen zu vertreten.

Als ungerecht würde auch Lilian Edenhofer, fraktionslose Freie Wählerin, einen solchen Einschnitt empfinden: „Das geht gar nicht.“ Unmissverständlich das Urteil von Anton Hofer (Garmisch+Partenkirchen miteinander): „Ich halte das für eine unsinnige Bürokratie.“

Skepsis meldet Daniel Schimmer an. „Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist“, sagt der Fraktionschef der Freien Wähler. Für viele Fragen – als Beispiel nennt er den Dauerbrenner Kongresshaus – reichten die drei Minuten nicht aus.

Doch die CSU hat auch Unterstützer auf ihrer Seite. „Wir sind dafür“, sagt Andreas Grasegger von der Bayernpartei. Es könne nicht sein, dass sich „bestimmte Leute“ zum Teil mehrmals wiederholten. Mit der Einschränkung der Rededauer hätte der Gemeinderat die Chance, in den Sitzungen mehr Punkte abzuarbeiten.

„Wir stehen dahinter“, sagt auch Zweite Bürgermeisterin Claudia Zolk im Namen des CSB. Denn der Meinungsstreit ufere bisweilen aus. „Wir wollen niemanden ausgrenzen“, betont sie. „Aber manchmal kommt es mir vor wie Selbstdarstellung.“