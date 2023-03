Farchanter Starkbieranstich mit Fastenpredigt - einer der letzten seiner Art

Von: Josef Hornsteiner

Eine gelungene Premiere im Farchanter Alten Wirt feiert 2020 Hannes Porer (l.) mit Christian Hornsteiner. © Privat

Vor Jahren gab es sie regelmäßig in vielen Orten. Doch werden Politiker-Derblecken, Fastenpredigten bei Starkbieranstichen oder ein politischer Aschermittwoch im Landkreis immer seltener. Eigentlich gibt es solche Veranstaltungen nur noch konstant in Farchant und Mittenwald. Bedenklich, wie die Levitenleser finden.

Landkreis – Es ist eine kleine gesellige Runde, die herzhaft lacht. Angeregt werden Themen ausgetauscht. Alle aktuell und zum Teil hochbrisant. Doch alles hinter verschlossenen Türen. Erfahren darf davon noch niemand. Zumindest solange nicht, bis Hannes Porer alias Pater Johannes ans Rednerpult tritt.

So ungefähr kann man sich das Brainstorming, wie man es auf Neudeutsch sagen würde, vorstellen, als eine kleine verschworene Gruppe von Farchantern ihren „Pater“ mit allerhand Hintergrundinfos fütterten. Denn Porer schlüpft an diesem Samstag (18. März 2023, 19.30 Uhr) zum zweiten Mal in die Rolle des Levitenlesers im Alten Wirt. Bei seiner Fastenpredigt wird er wohl nur an den Wenigsten ein gutes Haar lassen. Dazu gibt’s standesgemäß kühles Freibier, ein starker Paulaner-Salvator. „Wir freuen uns drauf“, sagt Bürgermeister Christian Hornsteiner (CSU).

Weiß nicht, wann er wieder in Garmisch-Partenkirchen auf der Bühne steht: Andreas M. Bräu als Pater Andreas im Gasthaus Schatten. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Der Farchanter CSU-Ortsverband organisiert zum zweiten Mal den Starkbieranstich. Nur noch dort und in Mittenwald, wo ein Couplet unter Federführung von Matthias Wurmer als Pater für Stimmung und Schweißperlen auf der Stirn mancher Kommunalpolitiker sorgt. Neben dem Starkbieranstich im Postkeller gibt’s in Mittenwald zudem in wechselnden Abständen das Fosnochtseingraben, bei dem ebenfalls ein Pfarrer auf der Maschkerabeerdigung das Jahr satirisch-bissig Revue passieren lässt.

Derblecken wird immer rarer im Landkreis

Die strengen Herren und Damen im Pater- oder Mama-Bavaria-Gewand, die auf schonungslose und humorvolle Art und Weise das aktuelle politische Zeitgeschehen analysieren, werden im Landkreis aber rarer. Besonders in Garmisch-Partenkirchen fehlen sie, wo sie doch seit Jahrzehnten Tradition sind.

Einer von den Levitenlesern war Schauspieler Andreas M. Bräu. 2019 hatte er zum letzten Mal den Pater Andreas gemimt. 2020 wäre sein vierter Auftritt als Fastenprediger im Schatten-Saal gewesen. Doch weil die Corona-Pandemie Bräu und seinen Gästen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, hielt er seine schon fertige Predigt damals online – fürs Wohnzimmer quasi.

Trat erst vergangenes Jahr auf: Marie-Teres Pfefferle-Wörndle in ihrer Rolle als Mama Bavaria. © Katrin Martin

Mittlerweile ist der Partenkirchner „Schatten“ kein Wirtshaus für die Allgemeinheit mehr, sondern ein Garni-Hotel. Anderweitige Anfragen hat Bräu keine mehr bekommen, nicht für öffentliche Veranstaltungen. In wenigen Tagen steht er im Paterkittel zumindest in Murnau in der Werdenfels-Kaserne vor Soldaten und geladenen Gästen am Pult. Denn auch in der Marktgemeinde fällt das Derblecken im Griesbräu erneut aus (wir berichteten). „Es wäre sehr, sehr schade, wenn es diesen Brauch nicht mehr gäbe“, sagt Bräu. Denn eine gute Predigt soll die Leute nicht nur zum Lachen, sondern vor allem zum Nachdenken bringen. Und gerade in Garmisch-Partenkirchen sorgt die Kommunalpolitik gerade für „genug Material“, über was sich ein Fastenprediger laut Gedanken machen könnte, meint Bräu schmunzelnd. Da scheinen einige Akteure „dringend geistigen und moralischen Beistand zu brauchen“.

Fastenrede-Legende war Hans Renner

Bevor Bräu 2017 die Rolle des Levitenlesers übernahm, war mit Ausnahme von einigen wenigen Auftritten von Wolfi Hostmann eine wahre Legende am Werk gewesen: Hans Renner begeisterte mit seiner bissigen und hintergründigen Art. Ortsvereine, Lokalmatadore – ob im Rathaus oder beim Sport –, Kirchenobrigkeiten, die hohe Politik in Berlin – nichts und niemand blieb verschont.

Marie-Teres Pfefferle-Wörndle war vergangenes Jahr zumindest für eine Art Fastenpredigt in Garmisch-Partenkirchen zuständig: nämlich als gelungene Einlage am Blaumada im Partenkirchner Festzelt am Wank. Sie trat erneut als Mama Bavaria auf, eine Rolle, die sie seit 2017 inne hat. Auch sie hat heuer keine Buchung für einen Auftritt zur Fastenzeit mit Derblecken.

Doch gerade sie, selbst politisch in der CSU Garmisch-Partenkirchen aktiv, weiß, wie wichtig der Fingerzeig auf die Machthabenden ist. „Gewisse Missstände müssen aufgezeigt werden“, meint sie. Doch folgt sie da stets dem Credo: Scharf züngeln –aber nicht unter die Gürtellinie treten.

Der Starkbieranstich mit Fastenrede von Pater Johannes findet am Samstag, 18. März 2023, um 19.30 Uhr im Gasthof Alter Wirt in Farchant statt. Die erste halbe Salvator spendiert der CSU-Ortsverband, der die Veranstaltung zum zweiten Mal organisiert.