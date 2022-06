„Jetzt ist es hinter Gittern“: Feldkreuz am Fuß des Kramers beschäftigt Garmisch-Partenkirchner

Von: Tanja Brinkmann

Das Feldkreuz am Fuß des Kramers im Ortsteil Garmisch ist ein beliebter Treffpunkt. © privat

Die Zeiten, in denen Hunde ihr Geschäft am Feldkreuz verrichten konnten, sind vorbei. Die Besitzerin des Grundstücks hat es nun in ihren Garten integriert. Für die Vertreter der Garmischer Pfarrei St. Martin ein Unding. Sie fürchten, dass sie das Kruzifix nicht mehr in gewohntem Maß nutzen können.

Garmisch-Partenkirchen – Es prägt. Das Wohngebiet am Fuß des Kramers, genau wie viele Kinder, die von dort schon zur Lichterprozession zur Alten Kirche gestartet sind. Das Feldkreuz, das zwischen Kleinfeld- und Königstandstraße steht und nach dem passenderweise die kleine Verbindungsstraße benannt ist, bedeutet gerade Einheimischen viel. Aber auch Ausflügler, die nach einer Bergtour oder einem Spaziergang auf der Bank davor rasten, kennen es. Kein Wunder, dass es viele Fotos ziert. Auch Maler wie Marion Adam haben es festgehalten. „Jetzt ist es hinter Gittern“, bedauert Felicitas Lingg.

Professor stiftete Christusfigur für das Feldkreuz

Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats St. Martin Garmisch ist nicht die Einzige, die der neue Zaun entsetzt. Nach gut 200 Jahren ist das Kreuz, für das Dr. Josef Brandl, ein Professor für Pharmakologie und Pharmazie, für seinen – angeblich – missratenen Sohn um die Zeit des Ersten Weltkriegs einen Korpus aus Eisenguss gestiftet hat, nicht mehr öffentlich zugänglich. „Unverständlich“, findet Gitta Wünsch, dass es seit wenigen Wochen in ein Privatgrundstück integriert und von den Besitzern umzäunt wurde. „Das Kruzifix ist ein Zeichen des Brauchtums und des Glaubens, ein geliebtes Merkmal dieses Ortsteils“, sagt die Tochter der Malerin Adam, die in der Nachbarschaft wohnt. „Es wurde ehrenamtlich gepflegt, unzählige Male fotografiert, gemalt, auch von meiner Mutter, ist Sterbebildmotiv, ziert Postkarten und Prospekte.“ Dieses jetzt wegzusperren, nennt sie „eine unsensible Aktion“. Mit dieser Meinung steht Wünsch nicht allein.

Das Feldkreuz mit dem Zugspitzmassiv im Hintergrund hat Marion Adam gemalt. © privat

Derartige Kritik ist bei der Grundstücksbesitzerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, nicht angekommen. „Ich habe nur positive Rückmeldungen für die neue Gestaltung erhalten.“ Der Grund dafür war, der Zustand der Anlage. Als sie nach Garmisch-Partenkirchen gezogen war, war die Christusfigur verkommen, weshalb sie diese von einem Bildhauer fachkundig restaurieren ließ. Der Platz ums Kreuz herum war zum Hundeklo und Abfalleimer für Ausflügler geworden. Mit der Folge, dass die Frau, an deren Garten das Feldkreuz grenzt, angesprochen wurde, warum sie das zulässt. Daraufhin beschloss sie, die betreffende Fläche zu kaufen, „um das Ganze dauerhaft zu erhalten“. Entsprechend hat sie sich auch gegenüber der Marktgemeinde verpflichtet, den Bestand zu sichern und den Unterhalt dafür zu übernehmen.

Pfarrgemeinderat Garmisch wünscht sich Versetzung des Zauns

Diese Information ist mittlerweile beim Pfarrgemeinderat angekommen. „Wir freuen uns, dass sich jemand um den Erhalt dieses schon sehr alten Feldkreuzes kümmert“, sagt Lingg. Sie und ihre Kollegen treibt allerdings um, was passiert, „wenn die Erben oder späteren Eigentümer dies nicht mehr wollen“. Zudem wundert sie, warum insbesondere von Seiten des Marktes im Vorfeld nicht mit dem Pfarrer Rücksprache gehalten wurde. „Da hätte man sicher eine Lösung gefunden.“ In einer Stellungnahme des Pfarrgemeinderats heißt es: „Wir würden uns freuen, wenn der Zaun wieder hinter dem Kreuz verlaufen würde.“ Oder der aus Metall zumindest einem Holzzaun weichen würde. Ein solcher grenzte das Symbol des Glaubens schon früher ab, wovon historische Aufnahmen und auch Adams Gemälde zeugen. Dass sich dieser Wunsch erfüllt, damit rechnet Lingg allerdings nicht.

Auf diesem historischen Bild ist zu erkennen, dass das Feldkreuz früher durch einen Holzzaun abgegrenzt war. © privat

Für die Pfarrgemeinde gehört das Feldkreuz zum kirchlichen Leben dazu. Neben der Prozession an Maria Lichtmess wurde dort auch an Ostern oder Nikolaus mit Kindern Andacht gefeiert. Lingg fürchtet, dass das künftig nicht mehr möglich ist. Da gibt die Grundstücksbesitzerin aber Entwarnung. „Die Pfarrgemeinde kann das Kreuz gerne weiter nutzen“, betont sie. Dafür und auch für andere Gläubige, die dort kurz Einkehr halten wollen, hat sie die Gestaltung so gewählt, dass das Kreuz in seiner Gänze sichtbar bleibt. Auch die Frauen, die sich um den Blumenschmuck gekümmert haben, sind ihr selbstredend willkommen.