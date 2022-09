Das Ende einer Ära: Garmischer Kloster löst sich auf

Die beiden letzten Nonnen des Klosters: Schwester Godrika (l.) und Schwester Monika vor der Eingangstür aus Eiche. König Maximilian und seine Frau Marie hatten diese 1852 gestiftet. © Schäfer

Orden der Armen Schulschwestern: Garmischer Kloster löst sich auf – Nur noch zwei Nonnen sind vor Ort

Garmisch-Partenkirchen – 170 Jahre wirkte der Orden der Armen Schulschwestern von Unserer Lieben Frau in Garmisch-Partenkirchen. Vor allem Mädchen haben ihnen eine grundlegende Menschenbildung zu verdanken. 2022 endet diese Ära. Das denkmalgeschützte Kloster neben der Garmischer Alten Kirche steht zum Verkauf. Bereits im Herbst verlassen die beiden noch verbliebenen Nonnen den Ort.

„Länger können wir in dem großen Gebäude mit 17 Räumen nicht mehr bleiben“, sagt Schwester Monika, die 60-jährige Oberin. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie die Leitung des katholischen Kindergartens St. Martin vor den Sommerferien bereits aufgeben. Für die Ordensfrau geht es auf eigenen Wunsch zurück nach Regensburg. Hier übernimmt sie eine Aufgabe an der Mädchenrealschule, wo sie einst selbst Schülerin war. „Die Eltern leben in der Nähe und freuen sich schon“, sagt sie. Die Wehmut ist ihr nach 17 Jahren im Werdenfels anzumerken.

Das Schwesternaltenheim in Dorfen hat sich die 85-jährige Schwester Godrika für ihren Lebensabend ausgesucht. „Auch weil es nicht weit zur Familie ist.“ Besonders vermissen werde sie die Frauen ihrer Weggemeinschaft in der Pfarrgemeinde St. Martin. Die Dritte der Garmischer Schwestern, Merita Neher, ist bereits in ein Pflegeheim des Ordens nach Neubiberg umgesiedelt.

Eine historische Aufnahme von der heutigen Burgstraße aus gesehen: Das Gebäude-Ensemble mit Kloster (l.), Alter Kirche in der Mitte und dem um 1840 auf Initiative von Pfarrer Martin Keßler neu erbauten Pfarrhof. Neben dem Weg verlief der Abwassergraben des Garmischer Brauhauses, der im Schussangerweg in einem Sumpf endete. © Schäfer

Angefangen hatte alles im 19. Jahrhundert mit einer außergewöhnlichen Frau, mit Theresia Gerhardinger (1797 bis 1879). Die gläubige Katholikin, Lehrerin und Ordensgründerin aus Stadtamhof bei Regensburg hatte ein ganz besonderes Herz für Kinder auf dem Land. Sie verfolgte den Ansatz, Mädchen eine Schulbildung zu vermitteln, um ihnen später eine berufliche Perspektive zu ermöglichen. Das war revolutionär. Ihre „Kinderbewahranstalten“, Vorläufer der heutigen Kindergärten, wurde als „neumodische Erfindung“ lange Zeit abgelehnt. Entmutigen ließ sich die Ordensfrau nicht und fand Beistand bei der Obrigkeit. Ludwig I,, König von Bayern, äußerte sich über sie: „Diese Frau weiß, was sie will, und was sie will, ist groß geschrieben.“

In einer Zeit von Armut und Bildungsnotstand empfahl auch sein Sohn und Nachfolger König Maximilian II. die Einführung von Schulschwestern in vielen Gemeinden Oberbayerns. Er stellte dafür einen Fonds mit 7814 Gulden und 25 Kreuzern für die Region zur Verfügung. Der damalige Garmischer Pfarrer und Distrikt-Schulinspektor Martin Keßler forderte vehement die gesamte Summe für Alt-Werdenfels, „weil die Not hier am größten ist“. Er überzeugte. Mit Weitsicht setzte er die Mittel für die Arbeit der Armen Schulschwestern und für den Bau einer Mädchenschule mit Kloster ein. Er stellte dafür ein geeignetes Grundstück „ganz südlich an der alten tausendjährigen Kirche“ in Aussicht.

Direkt an die Alte Kirche wurde das Kloster der Armen Schulschwestern angebaut. Es steht unter Denkmalschutz. © Schäfer

Im Sommer 1852 begannen zwei ausgebildete Lehrerinnen des Ordens im Brandschen Benefiziatenhaus (Frühlingsstraße 42) zu unterrichten. Pfarrer Keßler sammelt Spenden, und am 12. Oktober 1854 wurde das Klostergebäude mit Schule eingeweiht und dem Orden übereignet. Ein Pensionat gehörte dazu, eine Rettungsanstalt für verwahrloste Mädchen und ab 1861 eine Kleinkinder-Bewahranstalt (auch für Buben). Fünf Schulschwestern sorgten für die Schutzbefohlenen, wirkten segensreich, ab 1907 auch in der neu gebauten Mädchenschule an der Burgstraße. Ihr Orden hatte 1930 in Partenkirchen auch noch eine höhere Töchterschule, die heutigen Erzbischöflichen St.-Irmengard-Schulen, gegründet.

Hinter der einst von König Maximilian II. und seiner Frau Marie gestifteten schweren Eichentür überstanden die Nonnen zwei Weltkriege, ließen sich auch von der Absetzung in ihren Ämtern durch das NS-Regime nicht vertreiben und wurden nach 1945 mehr denn je gebraucht. „Dass wir als Gemeinschaft der Armen Schulschwestern v. U. L. Fr. nach 170 Jahren unsere Niederlassung in Garmisch schließen, resultiert aus der demografischen Entwicklung“, erklärt Schwester Monika Schmidt, die Münchner Provinzoberin. Weder könne die Kindergartenstelle nachbesetzt noch eine weitere Schwester die Gemeinschaft verstärken. Dass der Orden mit der Erzdiözese München und Freising betreffs des Klosterverkaufs im Gespräch ist, wird vom Pfarramt St. Martin bestätigt.