Das geht unter die Haut: Tattoo-Szene trifft sich in Garmisch-Partenkirchen

Jetzt ist Konzentration gefragt: Oliver tätowiert Nicole ein Mandala auf den Unterarm. © Porer

Die Tattoo Convention feierte ihre dritte Auflage im Garmisch-Partenkirchner Kongresshaus. Das Rahmenprogramm war bunt - wörtlich.

Garmisch-Partenkirchen – Ideenaustausch, metallisches Summen, Tinte auf Haut – am vergangenen Samstag und Sonntag fand zum dritten Mal die Tattoo Convention in Garmisch-Partenkirchen statt. Um die 80 Tätowierer waren an dem Wochenende im Kongresshaus, um Tattoo-Begeisterten die verschiedensten Motive auf die Haut zu bringen. Viele von ihnen fahren sogar über 100 Kilometer, wenn sie wissen, dass ihr Lieblingstätowierer vor Ort ist.

Dana und ihr Freund sind aus Oberammergau angereist, um sich jeweils ein Motiv stechen zu lassen. „Geplant waren zwei, jetzt gehen wir gemeinsam mit vier neuen Tattoos raus“, sagt sie. Mit Frischhaltefolie um den Arm, unter der sich ein Blumenstrauß zeigt, wartet Dana, bis sie für das zweite Motiv an der Reihe ist. Beide entschieden sich spontan für eine zweite Verzierung der Haut. Dana hat die Motive selbst gezeichnet, der Künstler macht nur noch den Feinschliff. Dann geht’s los: Der Tätowierer desinfiziert ihren Arm und rasiert die Stelle, auf der das Tattoo entstehen soll. Mit einem Fineliner zeichnet er zwei Markierungen auf Danas Unterarm, um die Stelle einzugrenzen. Er klebt das ausgedruckte Motiv auf die Haut, drückt es fest und zieht es dann ab. Ein Schriftzug in tiefblauer Farbe bleibt zurück. Jetzt greift er nach der Tätowiermaschine und sticht die schwarze Farbe in die Haut.

Viele Kunden kommen mit Ideen - manche lassen sich aber auch spontan inspirieren

„In der Regel kommen ganz viele schon mit einer Idee“, sagt Studiomanager Alex. „Wenn es in dem Stil ist, den wir stechen, machen wir auch Sachen, die Kunden selbst mitbringen.“ Die meisten würden mit Kleinigkeiten kommen. Momentan sind besonders Fineline-Tattoos im Trend. „Es ist eigentlich für jeden was dabei, der tattoo-begeistert ist“, sagt Eventveranstalter Jürgen Kuhn. „Wir haben sehr viele unterschiedliche Artisten mit dabei, die sich auf verschiedene Stilrichtungen spezialisiert haben.“ Einige seien sogar aus dem Ausland angereist – Tätowierer aus Slowenien, Italien, Spanien und der Ukraine. Darunter seien oft auch Studios, die keinen festen Standort haben, sondern nur auf Conventions fahren, erklärt der Veranstalter. Viele der Tätowierer waren auch schon die letzten Male Teil der Convention. „Wir haben einen Grundstock an Künstler, es ist wie eine große Familie“, sagt er.

Neben den vielen Tätowierern gab es auch einen Piercer. „Von etwas privateren Dingen bis zum Ohrloch“ habe er am Samstag schon einiges gestochen. Für ihn sei es „schon mehr Passion und Liebe als wie reine Arbeit“, die er auf der Convention ausführt, sagt er. „Man hat hier eine tolle Zeit miteinander, lernt immer neue Leute kennen und kann sich untereinander vernetzen.“

Showprogramm mit Kristallmagier und Pole-Tänzerinnen

Während gepierct und tätowiert wurde, gab es auch ein Showprogramm mit dem Kristallmagier Ruven und zwei Tänzerinnen, die Pole Dance aufführten. Ein Highlight waren auch die Tattoo-Wettbewerbe, die an beiden Tagen stattfanden. „Vor allem auch die Contests machen Spaß“, betont Tätowiererin Anastasia. Das Memminger Studio ist bei fast jeder Convention mit dabei. „Unser Studio ist schon schön geschmückt mit Urkunden“, erzählt sie. „Es ist eine kleine Belohnung für die Tätowierer und eine tolle Werbung für ein Studio, die einen der ersten drei Plätze erreichen.“ Die Tattoos werden von einer Jury in unterschiedlichen Kategorien bewertet – zum Beispiel „Best of Colour“, „Best of Individual“ oder „Best of Realistic“. Am Sonntag wurde zusätzlich das beste Tattoo des gesamten Wochenendes gekürt. Jetzt geht die Tattoo Convention aber erst mal in die Sommerpause. Metallisches Summen hört auf, die Tinte ist unter der Haut, die Heilsalbe drauf – bis es am 9. September in Memmingen weitergeht. VON PAULINA PORER