Inzidenzzahl steigt und steigt: Das große Bangen

Die Pandemie kehrt mit voller Wucht zurück: Immer mehr bayerische Städte und Regionen überschreiten die Grenzwerte. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen steht zwar die Corona-Ampel noch auf Grün. Doch bei den Neuinfektionen zeigt die Tendenz klar nach oben.

Landkreis – Corona hat den Freistaat fest im Griff, die Infektionszahlen steigen vielerorts dramatisch an. Fast in der Hälfte aller Landkreise und kreisfreien Städte gelten nun eine striktere Maskenpflicht, verschärfte Kontaktbeschränkungen und Sperrstunden in der Gastronomie. Entscheidend ist die 7-Tage-Inzidenz. Dieser Gradmesser gibt an, wie viele Infektionen pro 100 000 Einwohner im Verlauf der vergangenen sieben Tage festgestellt wurden. Ab den Alarmwerten 35 (gelb) und 50 (rot) – bildlich dargestellt mit einer Ampel – greifen die strengeren Hygiene-Vorschriften.

Inzidenzzahl liegt bei 22,6

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen war zuletzt ein nahezu weißer Fleck auf der Corona-Landkarte. Anfang vergangener Woche lag die Inzidenzzahl bei moderaten 3,4. Doch die Kurve klettert auch hier steil nach oben. Am Montag, 19. Oktober, waren es bereits 22,6. Entsprechend groß ist die Befürchtung, dass die Ampel schon bald auf Gelb oder Rot umschalten könnte.

„Das kann passieren“, sagt Jörg Jovy, Pressesprecher des BRK-Kreisverbands. Aber auch das wäre kein Grund zur Panik. Es komme dann darauf an, Kontaktpersonen schnell zu ermitteln und in Quarantäne zu schicken – eine Vorgehensweise, die sich bewährt hat. Auffällig sei, so Jovy, dass das Infektionsgeschehen diesmal – die Rede ist von einer zweiten Welle – mehr in die Breite gehe und sich nicht auf wenige Hotspots beschränke.

Wichtig sind die Tests. Das BRK managt hierfür eine Station auf dem Parkkplatz am Alpspitz-Wellenbad. „Der Zulauf ist nach wie vor hoch“, berichtet Jovy. Im Schnitt ließen sich 100 Personen pro Tag kostenlos testen. Nach 24 Stunden liegt das Ergebnis vor – oft auch schneller.

Eine Prognose, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln, wagt das Landratsamt nicht. Nur soviel: Sollten mehr Fälle hinzukommen, werde man das Personal aufstocken, um Kontaktpersonen zu ermitteln, sagt Sprecher Wolfgang Rotzsche. Schon jetzt würden dafür hausintern Azubis rekrutiert. Wie viele Mitarbeiter sich mit der aufwändigen Detektivarbeit beschäftigen, um Ansteckungsketten zu unterbrechen, war gestern nicht zu erfahren.

Appell der Bürgermeisterin

Wie schnell das Coronavirus um sich greifen kann, war im September in Garmisch-Partenkirchen zu beobachten, als sich eine infizierte Frau als vermeintliche Superspreaderin ins Nachtleben stürzte und anschließend die Behörden auf Trab hielt. Im Kreisort ist man sensibilisiert: „Jetzt gilt’s, die kommenden Tage und Wochen sind entscheidend: Wir müssen es gemeinsam schaffen, die Infektionszahlen hier bei uns in Garmisch-Partenkirchen weiterhin im Griff zu behalten“, teilte Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) auf ihrer Facebook-Seite mit – und appellierte an alle: „Haltet Abstand, desinfiziert eure Hände und tragt Maske!“

Dass die Corona-Regeln eingehalten werden, darauf wirft die Polizei ein Auge. „Wir hoffen auf die Vernunft und die Eigenverantwortung der Bürger“, sagt Garmisch-Partenkirchens PI-Chef Christian Langenmair. Dennoch werde verstärkt kontrolliert, in erster Linie in der Gastronomie und im Öffentlichen Nahverkehr. Dabei geht es unter anderem um das Einhalten der Maskenpflicht. Wer diese ignoriert, dem droht im besten Fall eine Ermahnung, im schlimmsten Fall ein Bußgeld. Die Leute seien aber meist einsichtig, sagt Langenmair.