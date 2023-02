Notorischer Schwarzfahrer: Polizei zieht Auto eines 24-Jährigen ein

Von: Katharina Bromberger

Teilen

Viermal hat die Polizei einen 23-Jährigen in Garmisch-Partenkirchen und Oberau kontrolliert (Symbolbild). © Joern Pollex/dpa

Gleich viermal hat die Polizei einen jungen Mann im Landkreis Garmisch-Partenkirchen beim Schwarzfahren erwischt. Keine Strafe hat geholfen. Jetzt aber ist er ohne Auto.

Landkreis - Der junge Mann wollte einfach nicht aus seinen Fehlern lernen. Dreist hat er jede Kontrolle ignoriert. Also musste die Polizei zu härteren Maßnahmen greifen. Viermal innerhalb von gut zwei Wochen haben die Schleierfahnder aus Murnau einen 23-jährigen Ukrainer beim Schwarzfahren erwischt. Beim vierten Mal zogen die Beamten der Grenzpolizeiinspektion nun das Fahrzeug ein.

Zum ersten Mal hielten sie den Mann mit Wohnsitz im Landkreis am 6. Februar um 12.45 Uhr am Marienplatz in Garmisch-Partenkirchen auf. Es stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. Dasselbe Spiel drei Tage später in der Zugspitzstraße. Da hatte der Fahrer auch noch zwei Einhandmesser dabei. Am 22. Februar erfolgte eine erneute Kontrolle, dieses Mal um 10.15 Uhr in Oberau. Wieder ein Strafverfahren, wieder durfte er nicht weiterfahren. Nur acht Stunden später setzte er sich jedoch in Oberau wieder ans Steuer des Autos.

Die von den Beamten vorsorglich sichergestellten Schlüssel hatten immer wieder Bekannte des 23-Jährigen abgeholt und ihm gegeben. Nun bekommt er vorerst weder Schlüssel noch Auto zurück.