Lärm und Dreck kehren zurück: Neue Teerdecke der B2 in Partenkirchen muss schon wieder weg

Im Oktober 2019 ist die Ortsdurchfahrt Partenkirchen bis zur Rathauskreuzung erst komplett saniert worden - nun rücken die Baufahrzeuge schon wieder an. Der Grund sind Schäden, die schon bald wieder auftraten. Nun muss die Decke wieder neu gemacht werden.

Garmisch-Partenkirchen – Das dürfte der Albtraum eines jeden Straßenbauers sein. Du ziehst die Decke einer Hauptstraße in einigen Tagen neu auf – und nach kurzer Zeit platzen die ersten Stellen wieder auf. Schnell wird klar: Geht so nicht.

An der Partenkirchner Ortsdurchfahrt (Münchner Straße/Hauptstraße) ist genau das passiert. Erst im Oktober 2019 hatte das Staatliche Bauamt den Auftrag erteilt, dem Bereich vom Kreisel bis zum Rathausplatz mit einer neuen Teerdecke belegen zu lassen. Die Nachtbaustelle ist vielen noch in Erinnerung. Nun muss das ganze Spektakel wiederholt werden: 1,5 Zentimeter Decke runter, eine neue Schicht drauf. Los geht’s bereits am Montag, 15. Juni. Angesetzt ist die Instandsetzung über eine Woche bis Freitagmittag.

„Geplant war das nicht“, betont Nadine Heiß vom Staatlichen Bauamt in Weilheim. „Und es ist ärgerlich für alle Seiten.“ Für die Behörde, weil die Baustelle nicht abgeschlossen werden konnte, für die Anwohner, weil es wieder Lärm und Dreck gibt, für die Verkehrsteilnehmer sowieso, aber auch für die Firma, die die Arbeiten nun doppelt ausführen darf. Aber: „Wir wollen eine Leistung, die in Ordnung ist“, sagt Heiß deutlich. Schuldzuweisungen spricht sie nicht aus. Das Wetter habe den Bauexperten im vergangenen Herbst ein Schnippchen geschlagen, die Arbeiten deutlich erschwert. Kalt und nass war es. „Da spielen immer einige Dinge zusammen.“ Die Rechnung dafür kassierten die Fachleute bald: Der Belag der Bundesstraße 2 platzte an vielen Stellen auf. Die Firma muss noch einmal ran. Zu einem großen Teil wohl auf eigene Kosten. Heiß, die Abteilungsleiterin für den Landkreis, ließ sich dabei nicht in die Karten blicken. Nur so viel: „Das komplette Projekt muss nicht noch einmal bezahlt werden.“

Für die Marktgemeinde bedeutet dies in der kommenden Woche wieder zusätzliche Verkehrsprobleme. Betroffen sind beide Ortsteile: Partenkirchen unmittelbar durch die Baustelle, Garmisch wegen der Umleitung aus Richtung Norden (Murnau). Denn der Verkehr wird noch vor dem Kreisel am Ortseingang abgeleitet – über die B23 (Burgstraße) bis zum Rathausplatz und dann wieder in die B2 nach Mittenwald. In Richtung Norden werden die Fahrzeuge einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. „Diese Verkehrsregelung bleibt auch nachts bestehen“, merkt Heiß an. Anders sei die Sanierung nicht vernünftig zu realisieren. „Um bestmögliche Qualität zu bekommen, brauchen wir große Flächen mit so wenig Nähten wie möglich. So kann der Verkehr nur einspurig vorbeifließen.“

Bei der Wahl des Zeitfensters sprach sich die Behörde eng mit der Baufirma ab. „Für Juni haben wir die Hoffnung auf bessere Bedingungen“, sagt Heiß. Die Arbeiten sollen auch grundsätzlich tagsüber zwischen 7 und 18 Uhr erfolgen, nur im Ausnahmefall nachts. Immerhin konnten die Verantwortlichen den Pfingstferien ausweichen, die am Sonntag, 14. Juni, enden. Speziell darauf geachtet wurde aber nicht. Heiß: „Man muss immer schauen, wann sich Kapazitäten ergeben.“ In diesem Corona-Jahr sei sowieso alles anders. „Es kommt oft anders, als man denkt.“

Die Deckensanierung auf der weiteren Strecke vom Rathausplatz bis zum südlichen Ortsende steht in diesem Jahr nicht mehr auf dem Plan. Die Gemeindewerke lassen an der Hauptstraße bekanntlich gerade einen neuen Kanal einbauen. Danach ist das Staatliche Bauamt an der Reihe. „Aber im November fangen wir sicher nicht mehr mit einer neuen Decke an.“ Das soll 2021 geschehen.

Infos für Anwohner

Die Zufahrten zu den anliegenden Grundstücken werden weitestgehend aufrechterhalten. Mit kurzzeitigen Sperrungen ist jedoch zu rechnen. Es ist aber wegen der Einbahnregelung auf der B 2 jeweils nur eine Zufahrt von Süden und eine Ausfahrt nach Norden möglich.