Wenn der Lebensretter fehlt: Defibrillator an der Tourist-Info derzeit nicht öffentlich zugänglich

Von: Katharina Brumbauer

Ein Manko: Aufgrund der Umbauarbeiten fehlt am Gebäude der Tourist-Info der Defibrillator. Dieser wurde dort 2014 an der Außenwand installiert. Damals präsentierten (v.l.) Rudi Achtner, Beauftragter des Marktes für Defibrillatoren, Thomas Eskes von der Sparda-Bank, die das Gerät gespendet hatte, und die damalige Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) den Lebensretter. © Sehr

Ein Vorfall bei einem Faschingsball im Kongresshaus sorgt für Aufregung. Es kam zu einem medizinischen Notfall, ein älterer Herr musste reanimiert werden. Aber ein Defibrillator fehlte. Die Gemeinde verspricht, schnellstmöglich eine Lösung zu finden.

Garmisch-Partenkirchen – Der Zwischenfall jagte allen Beteiligten einen gehörigen Schrecken ein. Beim „Edelweissball“ im Garmisch-Partenkirchner Kongresshaus war es zu einem medizinischen Notfall gekommen, ein älterer Herr musste reanimiert werden (wir berichteten). Die Sanitäter versorgten den Mann umgehend, doch ein wichtiges Instrument fehlte: ein Defibrillator. Das Gerät von der Tourist-Information nebenan war allerdings nicht zugänglich. Stattdessen musste eines von außerhalb geholt werden.

„Tatsächlich ist momentan am Richard-Strauss-Platz und damit am Kongresshaus kein Defibrillator vorhanden“, bestätigt Rathaussprecherin Silvia Käufer-Schropp. Das nächste Gerät befindet sich in der Spielbank. Die liegt zwar nur gut 200 Meter vom Richard-Strauss-Platz entfernt, doch bei einem Herzstillstand, einem Zusammenbruch des Herz-Kreislauf-Systems, zählt jeder Moment. In jeder Minute, in der ein Patient nicht mittels Herzdruckmassage behandelt wird, sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um zehn Prozent, erklärt die Deutsche Herzstiftung auf ihrer Homepage. Dass bei Veranstaltungen etwa im Festsaal Werdenfels für Notfälle auch ein Defibrillator am Kongresshaus verfügbar sein sollte, weiß die Rathaus-Verwaltung. „Das haben wir auf dem Schirm“, beteuert Käufer-Schropp. „Wir sind dabei, schnellstmöglich eine Lösung zu finden.“

Defibrillator an der Tourist-Info: Wegen Umbau derzeit nicht öffentlich zugänglich

Normalerweise hängt der am Richard-Strauss-Platz stationierte Defibrillator draußen am Gebäude der Tourist-Information öffentlich zugänglich in einem Kasten. Nur aktuell eben nicht. Denn: Momentan wird diese umgebaut und auf die ehemaligen Räumlichkeiten des Spielwarengeschäfts Zitzmann ausgeweitet. Baustellenbedingt gibt es im Haus momentan keinen Strom. Doch der ist unabdingbar für den Kasten an kalten Tagen. „Wenn die Außentemperatur unter sieben Grad fällt, müssen wir den Kasten beheizen“, erklärt Rudi Achtner, Defibrillator-Beauftragter der Marktgemeinde. „Sonst versagt die Elektronik des Geräts.“ Also entschied man sich, dieses für die Zeit der Umbauarbeiten in der Tourist-Information aufzubewahren. Wo es aber eben nicht öffentlich zugänglich ist.

Bei Veranstaltungen wie im Festsaal Werdenfels einen Defibrillator zur Verfügung zu stellen, dazu sind die Gemeinde, der Betreiber – im Falle des Kongresshauses ist es die Tochterfirma der Kommune, die GaPa Tourismus GmbH – und der Veranstalter nicht gesetzlich verpflichtet. Die Präsenz von Notfallsanitätern macht das Ordnungsamt aber in der Regel zur Auflage. „Dass Rettungskräfte gleich anwesend sind, ist das Wichtigste“, unterstreicht die Zweite Bürgermeisterin Claudia Zolk (CSB). Diese legen mit der Herz-Druckmassage den Grundstein für die Notfallversorgung. Die Stromstöße des Defibrillators leisten dann einen weiteren elementaren Beitrag, das Leben des Patienten zu retten.

Garmisch-Partenkirchen: immer mehr Defibrillatoren im Ort, Geräte werden regelmäßig gewartet

Im Fall des Mannes, der beim „Edelweissball“ einen medizinischen Notfall erlitten hatte, ist alles glimpflich ausgegangen. „Es geht ihm gut“, sagt Käufer-Schropp. Auch wenn der Defi von außerhalb geholt werden musste. Trotzdem: „Wir sehen uns da in der Verantwortung und aus der wollen wir uns nicht stehlen“, betont die Rathaussprecherin und möchte hier auch für GaPa Tourismus sprechen. „Das Thema liegt uns im wahrsten Sinne des Wortes sehr am Herzen.“

Was die Abdeckung des Ortsgebiets mit den Lebensrettern anbelangt, hat sich einiges getan. „Wir hatten vor ein paar Jahren noch viel weniger Defibrillatoren im Ort“, betont Zolk. Heute sind – auch dank privater Spender – Geräte unter anderem im Rathaus, am Mohrenplatz, in der Spielbank, in der Gröben-Schule, in der Partnachklamm und im Eisstadion vorhanden. Dort kam es im Jahr 2009 zu einem tragischen Unglück, als ein Defibrillator versagte. Damals hatte die Batterie Probleme gemacht, die Funktionstüchtigkeit des Geräts war nicht überprüft worden. So etwas soll heute nicht mehr passieren, verdeutlicht Vize-Rathauschefin Zolk. „Wir lassen die Defis regelmäßig warten.“