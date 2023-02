Probleme mit Betrunkenen am Garmisch-Partenkirchner Marienplatz: Dem Nachtleben eine Chance geben

Von: Christian Fellner

Untertags recht ruhig, rührt sich hingegen in der Nacht einiges am Marienplatz im Ortsteil Garmisch.

Streitpunkt Marienplatz in Garmisch-Partenkirchen: Gemeinderat Daniel Schimmer möchte nun alle Beteiligten an einen Tisch holen.

Garmisch-Partenkirchen – Das Thema rumort. Und vom Tisch ist es noch lange nicht. Der Marienplatz und die nächtliche Problematik mit Lärm und anderen Belästigungen für Anwohner beschäftigt viele Menschen. Dass es eine Chance auf Verbesserungen gibt, das hält Daniel Schimmer für möglich. Der Gemeinderat (Freie Wähler) und Ortsobmann des Hotel- und Gaststättenbundes, will nun vermittelnd eingreifen und die Parteien an einen Tisch holen.

„Alle haben Bereitschaft signalisiert“, betont Schimmer und sagt deutlich: „Wir brauchen keine Anschuldigungen und Beleidigungen in Online-Kommentaren, die auf unterstem Niveau sind, wir brauchen eine Lösung.“ Um das Nachtleben in Garmisch-Partenkirchen nicht ganz sterben zu lassen, aber auch, dass sich die Lebensqualität für Anwohner verbessert.

Zuletzt kam das Thema im Gemeinderat wieder auf. Hermann Guggemoos (CSU), der die Apotheke an der Alpspitzstraße betreibt und dem das dortige Haus gehört, verteidigte die Rathausverwaltung in seinem Plädoyer. Die Kernaussage: „Ich spreche nicht als Betroffener, weil ich nicht dort wohne, aber ich halte es für richtig, dass das Ordnungsamt eine Entscheidung getroffen hat, die die Belastung für die Anwohner in Grenzen hält.“ Das Thema sei seit 20 Jahren dasselbe. Allerdings liegt auch ihm daran, eine „verträgliche Lösung“ für alle zu finden.

Rathaus kam Wunsch nicht nach, Weltcup-Hütte bis 24 Uhr offen zu lassen

Bekanntlich hatte die Gastro-Familie Messerschmitt für die sogenannten Weltcup-Hütte auf dem öffentlichen Parkplatz am Marienplatz – wie viele Jahre zuvor – einen Betrieb bis 24 Uhr beantragt. Ein Wunsch, dem das Rathaus nicht nachkam. Es ordnete die Einschränkung an, dass von Sonntag bis Donnerstag um 22 Uhr die Musik verstummen müsse. Ein K.o.-Kriterium für die Wirte. „Ich kriege keine Kapelle für nur drei Stunden, zudem mache ich den Umsatz erst ab 22 Uhr“, sagt Peter Messerschmitt, Seniorchef der Lokale Peaches und Musiccafé. Die Folge: Die Hütte wurde abgesagt. Letztlich auch der dazugehörige Weltcup, weshalb sich der Schaden für die Messerschmitts in Grenzen hält.

Schimmer hat in der Sache bereits viele Gespräche geführt. „Sehr gute“, merkt er an. Auch mit den Anwohnern. Darin sei klar zum Ausdruck gekommen, dass die Bürger am Marienplatz explizit nicht gegen die Hütte vorgegangen sind. „Ihnen geht es um die grundsätzliche Situation.“ Diese legten sie dem Rathaus in einem Schreiben im vergangenen September dar. Peter Messerschmitt ist diese Tatsache durchaus bewusst. Er betreibt dieses Geschäft lange genug – und musste auch einige Rückschläge hinnehmen. Sogar Schließungen von Lokalen. „Eines weise ich aber wirklich von mir, dass wir bei diesem Thema nicht sensibel sind“, sagt er entschieden. „Wir versuchen wirklich viel, um die nächtliche Ruhe zu gewährleisten.“ So habe seine Tochter Miriam, die nun Wirtin ist, im Musiccafé in die Musikanlage einen sogenannten Limiter einbauen lassen, der verhindert, dass die DJs über einen gewissen Pegel hinaus gehen. Zusätzlich wurden Türschließer eingebaut, damit es kein versehentliches Offenlassen der Tür in Richtung der Kreuzstraße gibt.

Neues Problem sind die Brandschutzauflagen

Ein neues Problem habe aber auch der Brandschutz verursacht: „Wir hatten früher Holzstöße an der Terrasse, die haben auch den Lärm reduziert, die mussten wir vor einem Jahr wegnehmen.“ Ein großes Problem ergibt sich laut Messerschmitt dadurch, dass sich abgewiesene Gäste oft im Bereich der öffentlichen Toiletten-Anlage und im Bushäuschen am Marienplatz vergnügen. „Bei uns kommen sie nicht mehr rein, weil es zu spät ist oder weil sie stark alkoholisiert sind, dann machen sie draußen weiter.“ Eben da fehlt dann eine rechtliche Handhabe für den Sicherheitsdienst. „Meine Security-Leute haben keine Befugnis.“ Dienstag und Donnertag sowie am Wochenende hat er den Dienst engagiert, um den Zutritt zu Bar und Disco zu überwachen – für beide gilt schließlich auch ein Betretungsverbot für Unter-18-Jährige. Mehr können sie aber nicht tun.

Darin sieht auch Schimmer einen Haken. „Vielleicht ist das ein Thema für die Sicherheitswacht, über die wir im Gemeinderat ja noch sprechen“, sagt der FW-Vertreter. Oder man könne die Befugnisse von Security-Mitarbeitern erweitern. Themen, über die bei einem Treffen gesprochen werden könnte. Messerschmitt zeigt sich offen dafür. „Natürlich gehen wir in den Dialog mit den Anwohnern. Wir stehen ja sowieso immer wieder mal in Kontakt.“ Auch die Nachbarn haben Bereitschaft signalisiert. „Jetzt müssen wir nur noch einen Termin finden“, sagt Schimmer. Denn er möchte verhindern, dass die Lage möglicherweise weiter eskaliert. Auch hinsichtlich neuer Projekte in der Zukunft, die Gastronomen für das Nachtleben in der Marktgemeinde planen. „Wir wollen sicher keine Partyhochburg werden oder mit denen konkurrieren, aber ein bisschen was müssen wir unseren Gästen schon noch bieten.“