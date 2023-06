Es wird wieder gebohrt: Bauamt will dem Wank seine Geheimnisse entocken

Was verbirgt sich unterm Wank? Dieser Frage wird mit Probebohrungen seit vergangenem Jahr nachgegangen. Nun stehen die nächsten zwei an. Zwei weitere Bohrungen nötig November sind Bohrungen fertig

Bau des Wanktunnels

Von Josef Hornsteiner schließen

Das Erkundungsprogramm wird fortgesetzt. Ein Bohrteam dringt bald 150 Meter tief in den Wank ein, um ihm seine Geheimnisse zu entlocken. Denn wie schnell der Wanktunnel in Garmisch-Partenkirchen realisiert werden kann, hängt vom Material des Gesteins und der Menge des Wassers ab.

Garmisch-Partenkirchen – Es geht in Sachen Wanktunnel in großen Schritten voran. Im vergangenen Jahr lief das dritte Erkundungsprogramm an. Damit will das Staatliche Bauamt Weilheim herausfinden, was sich unter den Wäldern des Wanks befindet, um den Tunnelbau planen und böse Überraschungen vermeiden zu können. Jetzt wird weiter gebohrt. „Mit diesen Aufschlussbohrungen sollen vor allem die komplexe Geologie im südlichen Bereich des Projektgebiets sowie geologische Störungen und deren Beschaffenheit detailliert erkundet werden“, teilt Raphael Zuber, Leiter für Großprojekte im Bauamt, in einer Presseaussendung mit. Ein technisch anspruchsvoller Eingriff in einer sensiblen Umgebung.

Bis November 2022 hat das Bauamt die ersten vier Tiefenbohrungen im Wankmassiv vollzogen. Eingedrungen wurde im nördlichen Bereich der künftigen Tunneltrasse, beispielsweise unter der Tannenhütte. Nun sind zwei weitere Bohrungen im südlichen Bereich nötig. Sie kommen jetzt erst dran, „da solche Arbeiten im Winter grundsätzlich nicht möglich sind“, erklärt Zuber.

Damit die Fachkräfte an die Bohrstelle – etwa 900 Meter westlich der Pfeiffer-Alm – gelangen, ist sogar ein eigener Weg nötig. Den richtet ein Wegebautrupp im Auftrag des Bauamts seit dem 19. Juni her. Voraussichtlich in gut drei Wochen sind sie mit dem Zustieg fertig. Dann bohrt eine Firma bis zu 150 Meter in die Tiefe. „Selbst im Jahr 2023 macht das einen Zeitraum von mehreren Monaten erforderlich“, sagt Zuber. Sprich: Auch wenn die beiden Bohrungen unmittelbar im Anschluss an die Wegebauarbeiten nacheinander vollzogen werden, wird es wohl Mitte November, bis das dritte Bohrprogramm abgeschlossen sein wird. Mit ihm will das Bauamt vor allem detaillierte Informationen über die Grundwassersituation im Projektgebiet am Wankmassiv gewinnen. Bekanntlich kann eindringendes Grundwasser bei Tunnelbauarbeiten erhebliche Probleme verursachen, ähnlich wie beim Bau der Umfahrung Oberau.

Bei den angewandten Seilkernbohrverfahren wird ein Außen- und ein Innenkernrohr in den Untergrund bis zur geplanten Tunneltrasse gebohrt. Der Material des Innenkerns wird daraufhin untersucht und bewertet. Im Detail läuft das so ab: Das äußere und innere Kernrohr wird mit Hilfe des Bohrgeräts in den Untergrund eingetrieben. Nach Erreichen der geplanten Tiefe ziehen die Mitarbeiter das Innenkernrohr mit einer am Seil befestigten Fangvorrichtung nach oben.

Insgesamt kostet das Großprojekt rund 306 Millionen Euro. Die Umfahrung wird 4,9 Kilometer lang, der Tunnel macht davon 3,5 Kilometer aus. Mithilfe des Bauwerks soll das Verkehrsaufkommen auf der stark befahrenen Bundesstraße 2 auf rund 15 000 Fahrzeuge täglich halbiert werden.

„Die Bohrungen sind ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Realisierung der Ortsumgehung und die damit verbundene Entlastung für Partenkirchen“, versichert Zuber.

