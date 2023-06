Den Anfang macht der Eingang: Neues Gesamtkonzept fürs Museum Werdenfels

Von: Tanja Brinkmann

Besprechen den Umbau: (v. l.) Museumsleiterin Dr. Constanze Werner, Architekt Martin Pool und Andreas Berndaner von der Bauverwaltung im Landratsamt. © Thomas Sehr

Das Museum Werdenfels bekommt ein neues Entrée. 290.000 Euro investiert der Landkreis in die Umgestaltung der drei Räume in dem altehrwürdigen Haus an der Ludwigstraße. Pünktlich zur Eröffnung der großen Momo-Ausstellung Mitte Juli soll alles fertig sein.

Garmisch-Partenkirchen – Die Fenster sind offen. Wer am Museum Werdenfels vorbeikommt, sieht schon, was sich in dem altehrwürdigen Haus an der Ludwigstraße tut. Von dem schmucklosen Eingangsbereich, den Museumsleiterin Dr. Constanze Werner einmal mit einer Arztpraxis in den 1970er Jahren verglichen hat, ist nichts mehr geblieben. Hell und freundlich wirken die leer geräumten Räume, die nun neu gestaltet und ausgestattet werden. Dafür nimmt der Landkreis etwa 290.000 Euro in die Hand. Gut investiertes Geld, um ein Schmuckstück, in dem wahre Schätze schlummern, adäquat zu präsentieren.

Im Eingangsbereich finden sich auch künftig die Kasse und ein kleiner Shop. Die Garderobe allerdings zieht in den benachbarten Raum, in dem früher Filme gezeigt wurden. „Da werden noch Sitzecken eingerichtet, um sich über das Museum und den Landkreis zu informieren“, sagt Werner. Daneben, wo sich zuvor Arbeiten des Rokoko-Bildhauers Ignaz Günther fanden, die nach dem Marktbrand 1865 aus der Partenkirchner Kirche gerettet worden waren, werden nun Filme gezeigt. Mit diesem Medium hat Werner noch viel vor. Sie kann sich unter anderem vorstellen, auch die NS-Zeit und die Olympischen Winterspiele 1936 auf diese Weise ins Museum zu bringen. Günthers Werke bleiben selbstredend auch nach der Umgestaltung ein fester Bestandteil der Ausstellung, sie ziehen aber in ein anderes Stockwerk.

Grasegger-Retrospektive in Vorbereitung

Entscheidend für Werner ist, „dass wir ein offenes Museum werden, jeder soll sehen, dass es lebendig ist“. Durch die Fenster etwa entstehe gleich „eine Kommunikation zwischen innen und außen“. Zudem zählt sie auch das Haus an sich zu den Exponaten. „Es war ja ein Handelshaus, in dem sich quasi von selbst die Geschichte der Via Raetia und des Rottwesens erschließt.“ Der Bildhauer Joseph Wackerle erblickte dort 1880 das Licht der Welt. Klar also, dass auch er wieder einen festen Platz erhält, wenn aufgearbeitet ist, welche Rolle der Garmisch-Partenkirchner Ehrenbürger im Dritten Reich gespielt hat. „Auch Georg Grasegger, ebenfalls ein berühmter Bildhauer aus dem Ort, der überwiegend in Köln gearbeitet hat, soll sich wiederfinden“, betont Werner. Einen Einblick in sein Schaffen gibt es 2024 im Rahmen einer großen Retrospektive. Eine Skulptur „Jesus auf der Rast“ erhält das Museum passend zu diesem Vorhaben als Geschenk.

Vor- und Frühgeschichte soll wieder festen Platz finden

Wie und vor allem wo sie die Künstler unterbringt, die im Landkreis gewirkt haben, ist Teil des Gesamtkonzepts, das Werner derzeit in Absprache mit der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern erarbeitet. Ihr Ziel ist es, ihre Ideen im Herbst den Mitgliedern des Kreistags vorzustellen. Seit sie die Leitung des Hauses übernommen hat, ist sie vor allem damit beschäftigt, den Bestand zu sichten und zu sortieren. Unbedingt will sie die Vor- und Frühgeschichte, die wegen Problemen mit Feuchtigkeit aus dem Keller weichen musste, wieder unterbringen. Das Handwerk sei unterm Dach sehr gut aufgehoben, die Stuben, die das bäuerliche Leben von anno dazumal zeigen, bleiben in einem Stockwerk, die Sammlungen im anderen. Klar ist Werner, dass der Landkreis mit zwei renommierten Schnitzschulen „überproportional viele Bildhauer hervorgebracht hat“. Um deren Schaffen zu präsentieren, seien allein zwei Räume nötig. „Auch Wackerle und Grasegger sollen sich da finden.“ Noch tüftelt sie aber am Konzept.

Wie der Eingangsbereich umgestaltet wird, steht dagegen längst fest. „Ein Schreiner baut schon die Möbel“, sagt Werner. Auf Einbauten wird nämlich bewusst verzichtet, um die Wände und Struktur des Hauses sichtbar zu machen. Auch die verkohlte Nische, die in der künftigen Garderobe und im Leseraum freigelegt wurde, bleibt offen. „Das war wohl das Milchkastl.“ Noch werden die Leitungen, auch die im Gang, erneuert und unter Putz verlegt. Werner bereitet derweil die Momo-Ausstellung vor, die am Donnerstag, 13. Juli, eröffnet wird und bis Februar 2024 läuft. Die Exponate, die sie zum Kinderbuch-Klassiker von Michael Ende, der vor 50 Jahren veröffentlicht wurde, zusammenträgt, werden im Erdgeschoss des Altbaus und im Ausstellungsraum präsentiert. „Der allein wäre zu klein“, erklärt sie. Dass nun das alte Haus und der Anbau, der unter Federführung ihres Vorgängers Josef Kümmerle entstand, verbunden werden, gefällt Werner. „Wahrscheinlich machen wir das auch später so.“