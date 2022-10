Dauerstreit Kongresshaus: Das Ratsbegehren fest im Blick

Von: Andreas Seiler

Wie geht es beim Dauerbrenner Kongresshaus weiter? In einer zweitägigen Klausur beschäftigten sich jetzt Garmisch-Partenkirchens Gemeinderäte mit dem heißen Eisen. Nach Tagblatt-Informationen wurde ein Fachanwalt damit beauftragt, mögliche Fragestellungen für das geplante Ratsbegehren zu erarbeiten.

Garmisch-Partenkirchen – Beim Thema Kongresshaus-Zukunft schlagen in Garmisch-Partenkirchen die Emotionen hoch. Kein Wunder: Seit Jahren geht in der schwierigen Frage, was aus dem alten Komplex am Richard-Strauss-Platz werden soll, nichts vorwärts. Die Ortspolitik steht unter Druck, endlich den Gordischen Knoten zu zerschlagen. In Frage kommen ein Neubau, eine Generalsanierung oder eine Lösung irgendwo dazwischen.

Großes Ziel: Ein „Haus für alle“

Die Erwartungen an das Gebäude – Eigentümer ist der Markt, Betreiber dessen Tochter GaPa Tourismus – sind immens. Es soll ein „Haus für alle“ sein, so die einhellige Meinung – für Bürger, die Kultur und das Kongressgeschäft. „Das ist ein schwieriger Prozess“, ist aus den Reihen des Gemeinderats zu hören. Der Politik müsse es gelingen, die rationalen Argumente in den Vordergrund zu schieben.

Das Gremium zog sich am Wochenende zu einer Klausur ins Rathaus zurück, um unter professioneller Moderation der Beratungsfirma Cima und mit Hilfe von geladenen Experten die komplizierte Angelegenheit ausführlich hinter den verschlossenen Türen des großen Sitzungssaals zu diskutieren. Am Freitag und Samstag beschäftigten sich die Volksvertreter etwa mit den Anforderungen an solch ein Mehrzweckgebäude, mit dem Raumprogramm, dem Betreiberkonzept, der Finanzierung und dem weiteren Fahrplan. Die Informationen darüber, was dabei konkret herauskam, fließen spärlich. Die Rathaus-Verwaltung verschickte zwar eine Pressemitteilung. Diese gibt jedoch keine Details preis und lässt vieles offen. Die Ergebnisse sollen erst in der nächsten Gemeinderatssitzung am 17. November präsentiert werden.

Spannend ist, wie es nach dem aufwändigen Bürgerbeteiligungsprozess weitergeht. Die Gemeinde möchte ein Ratsbegehren auf den Weg bringen. Das Ziel: nach 2019 ein erneuter Bürgerentscheid. Als Termin für die Abstimmung ist Mitte Februar anvisiert. Dem Vernehmen nach ist ein Fachanwalt damit betraut, hierfür eine rechtssichere Fragestellung zu erarbeiten. Erste Vorschläge stellte der Jurist in der Klausur vor. Beschlossen ist zwar noch nichts. Aber, wie aus Teilnehmerkreisen zu erfahren war, wird ein verkleinerter Neubau hoch gehandelt, der beispielsweise mit Blick auf die Energieeffizienz und Barrierefreiheit den modernen Standards entspricht und sich an der regionalen Baukultur orientiert. Auf eine Neubau-Lösung – im Raum stehen Kosten in Höhe von über 40 Millionen Euro, wobei auch Fördermittel erwartet werden – zielte auch eine Studie ab, die Anfang 2021 der Projektentwickler Hinterschwepfinger im Auftrag von GaPa Tourismus erstellt hatte (wir berichteten).

Kritik von Martin Sielmann (FDP)

FDP-Mann Martin Sielmann ist mit der Vorgehensweise überhaupt nicht einverstanden. Die Klausur kritisiert er in einer Stellungnahme als ein „Musterbeispiel gelenkter Demokratie“. Bürgermeisterin Elisabeth Koch – der Liberale und die Christsoziale sind sich in inniger Feindschaft verbunden – strebe zusammen mit der CSU und mit aller Kraft einen zweiten Bürgerentscheid an, „um endlich unser Bürger- und Kongresshaus abreißen und durch irgendeinen Neubau ersetzen zu lassen. Koste es, was es wolle“. Dabei hätten sich die Garmisch-Partenkirchner erst vor zweieinhalb Jahren mit überwältigender Mehrheit für die Sanierung und eine behutsame Erweiterung ausgesprochen. Das Rathaus habe, so Sielmann in dem Schreiben weiter, diesem Bürgerwillen nicht Rechnung getragen.