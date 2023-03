Campus-Projekt erhitzt Gemüter der Nachbarn - An der Höhe stören sich viele - Bauamt sammelt nun Einwände

Von: Christian Fellner

Noch liegt alles brach auf der Fläche südlich des Bahnhofs der Zugspitzbahn. Dort wird der Campus entstehen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Neues Campus-Projekt neben dem Eissportzentrum in Garmisch-Partenkirchen: Anwohner stören sich an der Höhenentwicklung. Jetzt sammelt das Bauamt Einwände.

Garmisch-Partenkirchen – Geht’s ums Bauen, sind die Garmisch-Partenkirchner mittlerweile ein sensibles Völkchen. Fernab der Endlosdebatte über das Kongresshaus wird derzeit eine neue Diskussion entfacht. Nur wenige hundert Meter weiter in Richtung Süden steht ein Großprojekt namens Campus in den Startlöchern. Die Bauleitplanung läuft bereits. Nun, da die Menschen bemerkt haben, um was es an der ehemaligen Bahnbrache neben dem Eissportzentrum geht, erhitzen sich die Gemüter.

Ein Flyer landete in diesen Tagen in den Briefkästen. Darauf abgebildet ein Horrorszenario einer Baukultur, wie sie rund um den Münchner Stachus zu finden ist. Verbunden mit dem Aufruf, Einwände an das Marktbauamt zu senden. Denn: Noch bis 6. März ist das möglich. Im Rathaus geht man besonnen mit der Thematik um. Markus Gehrle-Neff, der stellvertretende Leiter des Bauamts, sagt sogar: „Ich finde es gut, dass die Menschen sich das anschauen, das ist wichtig und richtig.“ Er verspricht auch: „Jeder, der einen Einwand erhebt, bekommt auch von uns Post.“

Erscheinungsbild verändert sich

Eines aber bemängelt er dann schon: das Szenario, das auf dem Flyer angedeutet wird. „Das ist schlichtweg falsch. Es bildet nicht das ab, was bei uns im Rathaus aushängt.“ Damit würden unnötig Ängste geschürt.

Bisher konnte er mit den Reaktionen der Bürger auf die Pläne, die im zweiten Stock für jedermann einzusehen sind, gut leben. „Den Leuten geht es nicht um die Art der Nutzung“, betont Gehrle-Neff. „Das Thema ist allein die Höhenentwicklung.“ In dem Plan der Longleif GmbH, Projektentwickler auf dem Campus-Areal, auf dem die TU München wie die Caritas ihre Vorhaben wie ein Zentrum für Robotik, eine Pflegeschule, ein Altenheim sowie barrierefreies Wohnen verwirklichen wollen, ragt ein Gebäudeteil 22,50 Meter in den Himmel, damit auch deutlich über das angrenzende Eisstadion hinweg. Weitere Gebäude liegen bei 18,50 und 14,50 Metern. „Natürlich ist das sehr groß und untypisch für Garmisch-Partenkirchen“, räumt Gehrle-Neff ein. Das Erscheinungsbild in diesem Viertel wird sich verändern. Nur: Zum einen sei diese Entwicklung von der lokalen Politik gewünscht, zum anderen gebe es schlichtweg keinen Alternativstandort. „Wir haben das sogar durch eine Machbarkeitsstudie überprüfen lassen. Das ist der einzige Ort.“

Anwohner stören sich vor allem an der Höhe der Gebäude

Am Projekt selbst stören sich die Kritiker auch nicht. „Uns geht es rein um die Höhe“, bestätigt Mona Sperling, die am Wannerweg wohnt und in den vergangenen Tagen und Wochen versucht hat, zumindest mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema zu erzeugen. „Es gab direkte Nachbarn, die nicht einmal wussten, was da drüben entsteht.“ Wenn sie auf die Pläne blickt, die sie im Internet erstmals vor einigen Jahren gefunden hat, dann „macht das den Eindruck, als würden wir künftig durch die Fassaden erschlagen“. Ihr gehe es auch grundsätzlich ums Ortsbild. Daher hat sie Aufrufe im Internet gestartet, sich im Viertel südöstlich des Bahnhofs umgehört und eben ein paar Anwohner um sich geschart, die nun versuchen, ein wenig Gehör beim Markt zu finden. „Vielleicht können wir ja noch ein wenig sensibilisieren“, sagt Sperling. „Ich denke einfach, dass der Architekt, der das gezeichnet hat, gar nicht weiß, wie es mittlerweile hier ausschaut.“

Hoffnungen auf grundlegende Veränderungen können die Verantwortlichen im Rathaus den Anwohnern nicht machen, wenngleich der Bauausschuss, der in Sachen Bauleitplanung das beschließende Gremium darstellt, noch Änderungen herbeiführen könnte. „Wir haben bis jetzt auch nur eine sogenannte Antragsplanung“, betont Gehrle-Neff. „Derzeit steht im Plan eine maximale Höhe von 22,50 Metern, so hoch muss aber nicht gebaut werden.“ Um in dieser Frage weiterzukommen, werden in den nächsten Tagen und Wochen alle Einwände – von Bürgern wie von Ämtern – gesammelt, bewertet und mit dem Planungsbüro abgestimmt, das mindestens drei Varianten vorstellen muss. Danach ist der Bauausschuss am Zug. Für die Sitzung Anfang April oder Anfang Mai soll das Thema auf der Tagesordnung stehen. Dann werden die Kritikpunkte besprochen.

Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) ist in der Gesamtdebatte ein Punkt sehr wichtig: Dass auf dem ehemaligen Brachland ein Projekt entstehe, das für die Gemeinde von immenser Wichtigkeit sei. „Dort werden Forschung, Bildung und Pflege zusammengeführt.“ Daraus ergebe sich ein Ausbildungsangebot für junge Menschen, die unmittelbar wieder eingesetzt werden können. „Und man darf nicht vergessen, dass durch den Umzug des Vinzenz-Heims in Partenkirchen 8000 Quadratmeter frei werden, die dem Markt gehören, auf denen wir neuen Wohnraum schaffen können.“